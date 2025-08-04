Ключевые моменты:

6-ой Международный этнографический кинофестиваль «ОКО» соберет 90 фильмов со всего мира;

Впервые в истории фестиваля открытие будет в Киеве;

Финальная часть фестиваля традиционно состоится в Болграде — с 12 по 14 сентября;

Особый акцент в этом году сделан на теме народных маскарадов.

Нынешняя концепция фестиваля — народные маскарады во всем богатстве традиций и проявлений. В Украине — маланкование, в Болгарии и некоторых регионах Украины — обряд кукерства.

“Именно изучая и вдохновляясь этими традициями, «ОКО» в этом году выбрало главным символом маску, а лозунгом фестиваля: «Смотри сквозь». Этот призыв — об общем и глубинном в традициях древних обрядовых переодеваний, а также — глубинные мысли, которые скрываются в настоящем кино”, — сообщают организаторы фестиваля.

«ОКО» расширяет географию

Международный этнографический кинофестиваль «ОКО» состоится уже в шестой раз — в Украине и Болгарии. И впервые в истории фестиваля открытие будет в Киеве.

Если до 2025 года события фестиваля сосредотачивались в Болграде (Украина) и Софии (Болгария), то в этом году часть программы впервые будет проходить и в Киеве.

5 — 10 сентября — открытие и показ части программы в Киеве;

12 — 14 сентября — показ части программы, закрытие и награждение победителей; национальной программы NASHE OKO и программы OKO SHORT в г.Болград Одесской области.

3 — 11 октября — показ всей программы и награждение победителей международной программы OKO GLOBAL в Болгарии г. София.

Программа фестиваля

На фестивале представят 90 лент на 24 языках из 52 стран, охватив 5 континентов.

В программу вошли 7 тематических секций, а также специальные показы фильмов, которые откроют и закроют фестиваль. Среди хедлайнеров — ленты, отмеченные премиями «Оскар» и BAFTA, участники и победители ведущих мировых кинофорумов.

Программу дополняют избранные ленты из национальных кинофестивалей, в частности КМКФ «Молодость», Docudays UA и Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ).

Фильмы разделены на тематические секции — игровое, документальное, короткий метр и украинское кино.

Фильмом-открытием станет мировая премьера фильма «Мертвый цветок» — авторского проекта генерального директора фестиваля Татьяны Станевой о родной для нее украинской Бессарабии и трансформации традиций и зимней обрядности в условиях войны.

Закроет фестиваль лента «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука — мощное сочетание режиссерского мастерства и этнокультурного контекста, в частности элементов маланкования, которые перекликаются с тематическим фокусом нынешней эдиции.

Напомним, Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который в этом году состоится с 24 сентября по 4 октября в Киеве, объявил о старте продаж фестивальных абонементов.