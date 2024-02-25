Знаменитая площадь Мартыновского и улица Загубанского: как появились и куда исчезли

Два Мартыновских

Сергей Иванович Мартыновский (1860-1926) был дворянского происхождения. Учился – не доучился, с 15 лет его зашвырнуло в революционные дела, стал народовольцем. Первый арест в 19 лет, каторга, побег, к 15 годам добавили еще 6. Суммарно провел в тюрьмах и ссылках более 20 лет. После октябрьского переворота – создатель и руководитель Музея истории партии в Одессе. Здесь же он был управляющим знаменитым «круглым домом» на Греческой площади, где много лет проживала его семья. Вот после его смерти Греческую и переименовали в Мартыновского. А в 1995 году старое название вернули «взад». И правильно сделали.

Хотя, если было бы желание, то на сАмой поверхности лежала мотивировка оставить площади имя Мартыновского, просто уточнив, что не Сергея Ивановича, а Владимира Сергеевича – его сына. К счастью, правила – не без исключений, и в данной ситуации яблоко от яблони далеко упало.

Владимир Мартыновский умом, трудом и талантом, а не всяким там революционным «шухером», оставил долгий и добрый след в истории Одессы. Родился он в 1906 году, учился в Одесском «политехе» на факультете водного транспорта, преобразованном потом в институт водного транспорта.

Через три года после окончания института стал доцентом, затем деканом, а вскоре – замдиректора по научной работе. Всю Вторую мировую служил в Военно-Морском Флоте. После войны Владимир Мартыновский стал одним из создателей холодильного института, четверть века был его ректором. Одновременно заведовал одной из ведущих в институте кафедр – холодильных машин.

В конце 1950-х годов во главе группы наших профессоров в Индии создавал Бомбейский технологический институт. В течение 4 лет Владимир Сергеевич был замдиректора Департамента образования и прикладных наук ЮНЕСКО. Широкую известность получили во всем мире труды Владимира Мартыновского в области разработки и внедрения новых методов получения холода.

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Профессор Мартыновский достойно представлял отечественную науку за рубежом. Он был членом делегаций на международных конгрессах по холодильной технике в Париже, Копенгагене, Мюнхене, Мадриде, участвовал в работе комиссий Международного института холода в Швейцарии, Бельгии, Франции, Англии, США, Чехословакии. В 1971 году Владимир Сергеевич возглавил нашу делегацию на Международном конгрессе по холоду (Вашингтон), а в 1972 году он был главой делегации на заседании Совета Международного института холода в Париже.

За свою жизнь ставший, в отличие от отца, созидателем, а не разрушителем Владимир Мартыновский был удостоен многих почетных званий, ученых титулов и наград. А главным итогом его жизни является созданная им научная школа, получившая признание во всем мире.

Иван Загубанский: возил газету, сидел в тюрьме, стал героем фильма

Иван Георгиевич Загубанский (1877-1903) был участником революционного рабочего движения в Болгарии. Родился в Болгарии, жил в Болгарии, умер в Болгарии.

Десять раз путешествовал морем в Одессу и в чемоданах контрабандой перевозил ленинскую газету «Искра», которую тогда печатали в Мюнхене. В декабре 1901 года его арестовали в Одессе. Получил 2 года тюрьмы. «Отмотав» срок от звонка до звонка, Иван Загубанский вернулся в Болгарию. Где вскорости и умер от чахотки (так тогда именовали туберкулез).

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Вот и все, что когда-то стало поводом для присвоения его имени одной из улиц Одессы. Как по мне, то маловато. Сейчас это улица Комитетская.

О деятельности Загубанского по нелегальной транспортировке газеты «Искра» из Варны в Одессу в 1968 году был создан советско-болгарский фильм «Первый курьер». Там снялся целый букет великолепных советских артистов: Евгений Леонов, Валентин Гафт, Жанна Болотова, Герман Качин, Николай Губенко, Галина Волчек в роли тети Нюси с Молдаванки… Почему-то уверен, что после этого моего напоминания никто не бросится искать его на просторах Интернета. Вот вам и ответ на вопрос «почему переименовали?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса