Его повесили в Одессе, потом назвали улицу, а потом все отменили: история одного революционера

Осужден и повешен в Одессе

Сейчас улица Лизогуба носит имя Юрия Олеши – известного одесского писателя, автора знаменитого романа-сказки «Три толстяка». А спуску вернули историческое название – Карантинный. Но кем же был этот Дмитрий Лизогуб, если сначала в его честь появилось сразу два топонима, а потом не осталось ни одного?

Имя Дмитрия Лизогуба появилось среди топонимов Одессы в 1927 году. Судьба его оказалась привязанной к Одессе, причем «привязанной» и в прямом, и в переносном смысле слова.

Жизнь Дмитрия Лизогуба закончилась в веревочной петле. 6 августа 1879 года Одесским военно-окружным судом он был признан одним из главных руководителей русской социально-революционной партии и приговорен к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение 10 августа 1879 года в Одессе на Скаковом поле. Похоронен на одесском Карантинном кладбище.

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Молодой, богатый, образованный

А родился этот революционер-народник в 1849 году в Черниговской губернии в богатой помещичьей семье. Отец его учился в Женеве, был знатоком искусств, музицировал, приятельствовал с Тарасом Шевченко. Диму воспитывал гувернер-француз, потом он обучался в коллегиуме Монпелье (Франция). В 1869 году поступил в Петербургский университет.

И заразился в университете революционной болячкой. На 4-м курсе решил бросить учебу ибо перестал платить за занятия (деньги Лизогуб отдавал на нужды революционных кружков) и был отчислен. Стал организатором и принимал участие в работе многих революционных кружков, ездил для обмена опытом и налаживания связей в Сербию, Англию, Францию. Им плотно интересовалась полиция, Лизогуб был и под негласным, и под гласным ее надзором.

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В 1878 году проживал в Киеве и Одессе. Был богат и готов был передать все свое состояние на революционные цели. Однако, будучи под надзором полиции, успел внести в центральный кружок «всего» около 50 000 рублей.

Вместо ссылки – казнь

В 1878 году, ввиду политической неблагонадежности, приговорен к высылке из Одессы в Архангельскую губернию. Но 5 августа 1878 года Лизогуб был арестован и заключен в Одесскую тюрьму.

«Сдал» его откровенными показаниями управляющий его имением. Лизогуба обвинили в связях с государственными преступниками, в предоставлении на революционные цели денежных средств, в намерении подготовки восстания крестьян и в подготовке террористических актов. Повесили Дмитрия Лизогуба ровно за две недели до его 30-летия (по т.н. новому стилю 29 июля это 10 августа).

Когда к власти пришли советы, особо по поводу увековечивания памяти Лизогуба никто во всесоюзном масштабе не истерил. Без привязки к какой-либо его личной «круглой» дате (1927-й это год 10-летия октябрьской революции) улицу наименовали лишь в Одессе.

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Да и то, похоже, лишь для того, чтобы стереть с городской топонимики название Левашовская (с 1881 года улица так называлась в честь Одесского градоначальника Владимира Левашова). Никто не вступился за Лизогуба и в наши годы, когда улица, названная его именем, перестала быть таковой. Кем он был, тогда помнили уже лишь считанные по пальцам одесситы – краеведы и историки.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Фото: Википедия