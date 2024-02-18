В Одессе назвали улицу в честь поющего священника-большевика: кем был этот нестандартный человек

Монашеский путь и божий дар Василия Островидова

Второй раз улица Новосельского обрела свое нынешнее имя в 1995 году, когда одесским топонимам взялись возвращать исторические названия. Она в самом начале когда-то называлась Немецкой, затем Колонистской, Ямской, Казарменной, Лютеранской. С 1899 года – Новосельского (в честь городского головы Одессы Николая Александровича Новосельского). С 1923 года – улица Островидова. С 1995 года – вновь Новосельского.

Если бы ее не переименовали тогда, это произошло бы сейчас, с вступлением в силу закона о декоммунизации топонимов. Потому что Василий Андреевич Островидов (1864-1921) был «красным». Хотя не просто «красным», а «красным»… священником. Короче, как говорят в Одессе, боже ж ты мой же ж, какая это была нестандартная, а потому, как по мне, интересная личность!

Родился он в Саратовской губернии в семье дьячка. Было само собой разумеющимся, что предопределен ему был путь в священнослужители. Его отдали в духовное училище, там он изучил основы Закона Божия и богослужения и был направлен послушником в монастырь.

Ан не «срослось» что-то у него с монашеским коллективом. Он ушел из монастыря и стал «подхалтуривать» уроками. Несмотря на то, что он покинул монастырь, всевышний его не покинул – в том смысле, что с годами одарил великолепным голосищем – басом. И Островидов стал петь в церковном хоре при Саратовском кафедральном соборе.

Звезда оперной сцены

Вскоре он уже в московском музыкально-драматическом училище обучался пению( 4 года!) и еще пел в оперетте и в церковном хоре Архангельского собора кремля. В 1892 году выступил на сцене Большого театра. В общем, перед Островидовым настежь распахнулись двери самых знаменитых театров.

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Бархатному басу Василия Тассина (такое он взял себе сценическое имя) рукоплескали любители оперы от Киева до Хабаровска. В 1902 году оценили талант и одесситы: он выступал в оперном театре. Не обошлось без покорения Тассиным и Италии. Там он оттачивал певческое мастерство, блестяще выступал в Милане, Риме, Турине и других городах. Его репертуар превышал 60 оперных партий!

Боевой священник

Но вот пришел 1909 год и – взрыв мозга! Островидов вдруг завершил путь оперного певца! Он бросил «все, что нажито непосильным трудом», бросил сцену и вновь вернулся в божий промысел. Отныне в городском соборе Владивостока звучал его бас. В 1914 году Островидова перевели в Херсонскую епархию, и он стал протодиаконом при Спасо-Преображенском соборе в Одессе.

В феврале 1917 года, Островидов был повышен до сана священника. И принял решение отправиться на фронт – полковым священником. Служил, видать, честно: в мае 1919 года отец Василий вернулся в Одессу Георгиевским кавалером. Был назначен настоятелем церкви Святого Духа у Дюковского сада.

Красный батюшка

Большевики тем временем всячески афишировали свою борьбу за рабоче-крестьянское благополучие, и священник Островидов, искренне жаждавший того же, волей – неволей прослыл «красным батюшкой».

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При храме он открыл пекарню и столовую. Но хотелось сделать больше для страждущих трудящихся масс. И отец Василий предложил власть предержащим помощь в организации порубки леса для отопительного сезона в Одессе. Получил мандат и был командирован для лесозаготовок в район города Балта.

По тем временам случай из ряда вон выходящий: священник стал советским деятелем! При этом он обязательно проводил службу в сельских храмах и столь же обязательно завершал свою проповедь призывом к селянам оказывать посильную помощь советской власти.

Уникальные похороны

Закончилось это вполне ожидаемо для обстановки гражданской войны: в мае 1921 года Василия Островидова убили в селе, где он остался на ночевку. Одна из многочисленных местных банд ворвалась в село и первым делом порубала шашками «красного активиста».

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Тело позднее перевезли в Одессу и захоронили на 1-м Христианском кладбище. Уникально, но последние почести ему отдавало местное духовенство совместно с советскими работниками. И те, и другие искренне горевали! А через два года в его честь была переименована улица…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса