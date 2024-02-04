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Почему в Одессе уже нет улицы Урицкого

Почему в Одессе уже нет улицы Урицкого

Сейчас эта улица носит имя Николая Вороного (1871-1938) – украинского писателя, поэта, переводчика, режиссера, актера, театрального деятеля. К Одессе он имеет прямое отношение: именно здешняя «особая тройка» облуправления НКВД приговорила его к расстрелу. А во главе угла создания этой безжалостной карательной большевистской машины стоял, наряду с другими, Моисей Урицкий, чья фамилия ранее «украшала» адресные таблички этой одесской улицы.

Мог стать раввином, а стал революционером

Наверное, многие из читающих эти строки увлекались когда-то популярными блатными песнями Александра Розенбаума. Так вот, в песне про бандюгана Сэмэна есть такие слова «На улице Гороховой ажиотаж: Урицкий всю ЧК вооружает…» Да, именно на Гороховой в Петрограде после октябрьской революции располагалась Чрезвычайная комиссия, и возглавлял ее ни кто иной как Моисей Урицкий.

Революционер Урицкий

Моисей Урицкий

Он родился в 1873 году в Черкассах и мог бы стать вполне приличным человеком, раввином, как того желала в одиночку воспитывавшая его мама. Получил он традиционное религиозное иудейское образование, изучил Талмуд, да, видать, потом, как Ленин, решил: мы пойдем другим путем. И в 1897 году окончил юрфак Киевского университета.

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Попал в армию на младшую офицерскую должность и… развернул там революционную агитацию, распространял среди солдат антиправительственные листовки. Разумеется, был арестован и загремел в тюрьму. Был сослан в Якутию на 8 лет, но через 4 года «нарисовал ноги», как пел тот же Розенбаум. Через год его вновь «повязали» и вновь сослали. В 1914 году эмигрировал за границу. После Февральской революции 1917-го вернулся в Петроград, записался в большевистскую партию, стал членом ЦК РСДРП(б). В октябрьские дни 1917 года Урицкий – в числе руководства вооруженным восстанием в Петрограде.

Отец красного террора

В марте 1918 года была образована Петроградская ЧК, Урицкий был назначен ее председателем, а через несколько дней – еще и комиссаром внутренних дел. Вот отзыв его коллеги по правительству, тогдашнего главы наркомата просвещения Луначарского: «Деятельность Моисея Соломоновича – настоящее чудо работоспособности, самообладания и сообразительности. Сколько проклятий, сколько обвинений сыпалось на его голову за это время! Он был самым страшным в Петрограде врагом воров и разбойников империализма всех мастей и всех разновидностей. Они знали, какого могучего врага имели в нем. Ненавидели его и обыватели, для которых он был воплощением большевистского террора».

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Для соблюдения объективности отметим, что исследователи событий того периода относительно деяний Урицкого разделились на два лагеря. Кто-то считал его ярым организатором красного террора. Председатель городской ЧК представлялся им олицетворением кровавой политики и главным ответственным за ее проведение. Другие полагают, что он, будучи противником проведения карательных мер, активно и небезуспешно противодействовал практике взятия заложников и внесудебным расстрелам, нередко возражал против крайних форм репрессий и насилия по отношению к политическим оппонентам.

Как говорится, правда у каждого своя, а истина одна. Истина, как всегда, наверное, где-то посредине… Так или иначе, а «красный» террор в Петрограде процветал махровым цветом, и в полном соответствии с законом природы о том, что сила действия равна силе противодействия, рос и «белый» террор.

Уже после смерти Урицкий «забрал» жизни 800 человек

В июле 1918-го был застрелен нарком по делам пропаганды Володарский (мы с вами это обсуждали). А утром 30 августа уже Урицкий был убит эсером в здании НКВД Петрограда. В тот же день в Москве эсерка Каплан подстрелила Ленина. В первые два дня после убийства Урицкого было расстреляно 512 человек. К октябрю 1918 года число жертв, возложенных на «алтарь гибели» Урицкого, достигло почти 800 человек расстрелянных.

Похоронили Урицкого на Марсовом поле в Питере и, как положено, принялись называть его именем сотни улиц, площадей и предприятий в сотнях городов.

Многие из нас, выходя через переднюю дверь троллейбуса (когда еще советские бегали по дорогам), замечали крупный шильдик с буквами «ЗиУ». Да, «рогатых» выпускал завод имени Урицкого, который носил его имя вплоть до 2005 года.

В центре Ташкента была улица Урицкого. В настоящее время переименована в Ниязбек Йули. Ну и так далее. Да что там «окраины»: для увековечения памяти Урицкого место его убийства – Дворцовая площадь в Питере была в 1918 году переименована в площадь Урицкого. Однако в 1944 году площади было возвращено ее первоначальное название. Это только пара примеров из множества «обратных» переименований. Думается, двух мнений быть не может: украинской Одессе имя Урицкого среди ее топонимов нужно было как зайцу стоп-сигнал.

Ранее мы рассказывали, как появилась в Одессе улица Франца Меринга и куда исчезла.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ

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