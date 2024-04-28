Город Южный не будут переименовывать в Порт-Аненталь? (видео)

Об этом заявил депутат Верховной Рады из Одессы Степан Чернявский.

«Южный пока не будет переименовываться в Порт-Аненталь. Я лично вмешался в этот процесс»,

– написал он накануне на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующий законопроект был снят с рассмотрения в Верховной Раде.

Чернявский также сообщил, что к нему обратились его избиратели из громады Южного с просьбой переименовать Южный в Південне.

«На следующей неделе планирую поездку в город. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города»,

– добавил депутат.

Напомним, 23 октября 2023 года, в городском совете Южного подсчитали голоса за переименование города. Тогда стало известно, что из более чем 2 тысяч отдавших свой голос горожан 80% проголосовали за перевод названия города на украинский язык – Південне.

Как сообщалось, среди вариантов, предложенных рабочекй комиссией, было шесть экзотических названий города, но все они были обоснованы по мнению комиссии. Названия «Південне» в списке не было, поскольку это название расходилось с критериями, которые установила комиссия – название было прилагательным.

Обсуждение переименования Южного началось еще до полномасштабного вторжения. Тогда с предложением смены названия города выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, поскольку нынешнее название противоречит украинскому правописанию.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие улицы отказались переименовывать депутаты Одесского горсовета, а какие все же переименовали.