Новости Одессы и Одесской области

Город Южный не будут переименовывать в Порт-Аненталь? (видео)

Город Южный не будут переименовывать в Порт-Аненталь? (видео)

Город Южный Одесской области пока не будут переименовывать в Порт-Аненталь.

Об этом заявил депутат Верховной Рады из Одессы Степан Чернявский.

«Южный пока не будет переименовываться в Порт-Аненталь. Я лично вмешался в этот процесс»,

– написал он накануне на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующий законопроект был снят с рассмотрения в Верховной Раде.

Еще по теме: Больше не Южный: городу-спутнику Одессы вернули историческое название

Чернявский также сообщил, что к нему обратились его избиратели из громады Южного с просьбой переименовать Южный в Південне.

«На следующей неделе планирую поездку в город. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города»,

– добавил депутат.

Напомним, 23 октября 2023 года, в городском совете Южного подсчитали голоса за переименование города. Тогда стало известно, что из более чем 2 тысяч отдавших свой голос горожан 80% проголосовали за перевод названия города на украинский язык – Південне.

Как сообщалось, среди вариантов, предложенных рабочекй комиссией, было шесть экзотических названий города, но все они были обоснованы по мнению комиссии. Названия «Південне» в списке не было, поскольку это название расходилось с критериями, которые установила комиссия – название было прилагательным.

Обсуждение переименования Южного началось еще до полномасштабного вторжения. Тогда с предложением смены названия города выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, поскольку нынешнее название противоречит украинскому правописанию.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие улицы отказались переименовывать депутаты Одесского горсовета, а какие все же переименовали.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua