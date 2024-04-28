Где и почему в Одессе не будет света 28 апреля

Сегодня, в воскресенье, 28 апреля 2024 года, в Одессе без света осталась часть Пересыпского района, подключенного к северной энергораспределительной сети. Причина – ремонтные работы, которые продлятся ориентировочно до вечера.
По информации пресс-службы Одесского горсовета, света не будет по таким адресам:
- ул. Героев обороны Одессы, 16, 18, 20;
- ул. Днепровская;
- ул. Донецкая;
- ул. Леси Украинки;
- ул. Лиманная;
- ул. Котлеевская (Ломоносова), 26, 27;
- ул. Лузановская;
- ул. Дембровская (Цимлянская);
- пер. 1-й Лузановский, 10, 12, 14;
- пер. 1-й, 2-й Первомайский,
- просп. Добровольского, 70.
Работы продлятся до 18:00.
Ранее правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая.