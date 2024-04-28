Новости Одессы и Одесской области

Где и почему в Одессе не будет света 28 апреля

Где и почему в Одессе не будет света 28 апреля

Сегодня, в воскресенье, 28 апреля 2024 года, в Одессе без света осталась часть Пересыпского района, подключенного к северной энергораспределительной сети. Причина – ремонтные работы, которые продлятся ориентировочно до вечера.

По информации пресс-службы Одесского горсовета, света не будет по таким адресам:

  • ул. Героев обороны Одессы, 16, 18, 20;
  • ул. Днепровская;
  • ул. Донецкая;
  • ул. Леси Украинки;
  • ул. Лиманная;
  • ул. Котлеевская (Ломоносова), 26, 27;
  • ул. Лузановская;
  • ул. Дембровская (Цимлянская);
  • пер. 1-й Лузановский, 10, 12, 14;
  • пер. 1-й, 2-й Первомайский,
  • просп. Добровольского, 70.

Работы продлятся до 18:00.

Ранее правительство приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2,64 грн за киловатт до конца мая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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