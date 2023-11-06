Переиздание учебников по истории: как не травмировать детей информацией о войне

— Дети проживают тяжелый опыт войны. Что их интересует сейчас?

— У меня разный набор классов: пятые, шестые, седьмые и одиннадцатые. Если говорить о старших, то они прекрасно все понимают. Они по возможности участвовали в волонтерских проектах. Некоторые из них выезжали, некоторые уже вернулись, кто-то остается за границей и учится дистанционно. Что касается малышей, то пятиклассники, будем максимально честными, не понимают. То же самое с шестыми классами. Это можно увидеть по их поведению в укрытии во время воздушной тревоги. Ученики седьмого класса уже что-то начинают понимать. Они пытаются объяснить это историей Средневековья через современное понимание. Но у них, мягко говоря, не получается.

— Как вы рассказываете детям о событиях сегодняшнего дня?

— Мы проходили события 2014 года, и я давал детям понимание того, что это продолжение антиколониальной борьбы. Когда мы рассматривали историю Африки и Азии, то проводили аналогию с настоящим, сравнивали, как бывшие метрополии теряли свои колонии и как те пытались бороться. Например, недавно проходили Революцию гвоздик в Португалии. Там люди боролись до последнего, и режим развалился благодаря этой борьбе.

— Ученики понимают, что Россия так же насаждает колониальное прошлое в Украине?

— Частично понимают. Это формат девятого класса. Мы изучали Эмский указ, Валуевский циркуляр, «Дело Бейлиса», и это помогло детям в понимании того, что происходило. Им было интересно.

— Разделы о современной войне в учебнике — это сейчас необходимо?

— Это необходимо. Но мы не должны впадать в какую-то пропаганду, а должны давать факты. Раскрывать темы мы должны через определенные задания, практические работы. Например, через искусство. Многое можно объяснить в сочетании истории и стрит-арта. Например, в пятом классе я использовал изображение Тараса Шевченко в виде воина.

— Чего вы ожидаете от нового учебника истории?

— Подход к преподаванию истории должен содержать в основе понимание ребенка. Учебник должен быть написан простым языком и акцентировать на чистых фактах. Не забывайте, что у детей память о войне разная. Есть дети, чьи родители воюют. Есть те, кто, к сожалению, кого-то потерял. Поэтому урок истории не должен никого травмировать. А травмировать может даже привычный официоз. Например, можно сказать, что чей-то отец — герой. Да, это хорошо. Но когда у другого ребенка уже нет отца, это его травмирует. Ребенок может стесняться и тому подобное.

Конечно, учебник не должен содержать чувствительных фотографий, даже если речь идет о трагических страницах истории.

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