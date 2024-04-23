Сокровища научной библиотеки: о драгоценном пергаменте, первом букваре и контрабанде «Кобзаря» (видео)

Пересопницкое Евангелие – книга президентов

Всего в ОННБ хранится более 54 млн изданий. Среди них – старинные украинские книги, национальное наследие нашей страны. Сегодня они необходимы для исследования культуры, науки, истории Украины. И нередко – представляют собой драгоценные произведения искусства.

Для того чтобы познакомиться с украинскими книжными раритетами смогли все желающие, в библиотеке создан музей книги. С его экспозицией нас ознакомила Надежда Яцун. Демонстрируя экспонаты, библиограф надела специальные тонкие перчатки – чтобы нечаянно не повредить драгоценные книги.

«Жемчужина» экспозиции – Пересопницкое Евангелие, рукописный раритет середины 16 века. Это один из первых библейских текстов, переведенных на староукраинский язык – понятный для прихожан в отличие от церковнославянского.

Переписана рукопись была в Пересопницком монастыре на Волыни. Созданная в украинском народном стиле, книга – настоящее произведение искусства. Четко выписанный черными и красными чернилами текст напоминает червоно-чорну народную вышивку. Потрясающие по живописному совершенству художественные вкладки с золотым напылением, полагают исследователи, созданы мастером Федуско (Феодосием) из Самбора.

Книга считается национальной святыней. И с 1991 года – провозглашения независимости Украины – все президенты приносят присягу не только на Конституции, но и на Пересопницком Евангелии.

Оригинал рукописи хранится в Институте рукописей Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского НАН Украины. А в ОННБ – факсимильное издание, полностью воссоздающее оригинал, со всеми «историческими» пятнышками и помарочками.

Вместо пергаментов – печатный «Букварь»

– Создание рукописной книги – кропотливая и очень длительная работа. И, естественно, что такая рукопись, как Евангелие, существует в единственном экземпляре. На ее создание уходили, возможно, десятилетия. А стоила она «на вес золота», – рассказывает Надежда. – Представляете, сколько шкур животных на эту рукопись пошло. А потом их надо очисть, подготовить…

Поэтому, изобретение книгопечатания стало настоящей культурной революцией. На территории Украины оно распространилось в середине 16 века.

В 1574 году во Львове появился первый напечатанный «Букварь». Его создателем стал основатель книгопечатания на украинских землях Иван Федоров.

– «Букварь» – название условное, – отмечает библиограф. – В книге вообще нет титульного листа. Но по содержанию мы понимаем, что это букварь, учебная книга. Первая часть – азбука с красивыми вставками, слоги, образцы склонений. Вторая – читанка, то есть, дети закрепляли выученный материал. И в послесловии к «Букварю» сам Иван Федоров написал, что эта книга издана для быстрого обучения детей.

До наших дней сохранились только два оригинальных экземпляра этого издания. Один из них находится в библиотеке Гарвардского университета. Другой – в Британском музее. В ОННБ представлена его факсимильная копия.

Оцифрованная Библия

– Первые печатные книги называются инкунабулы – от латинского слова «колыбель», «начало», – объясняет Надежда. – То есть – созданы они в «колыбельный», начальный период книгопечатания. Эти книги считаются раритетами. И каждая библиотека гордится наличием инкунабул в своих фондах. Есть такая книга и в нашей библиотеке – Острожская Библия, изданной Иваном Федоровым.

После выпуска «Букваря» денег на следующие издания у первопечатника не было. И он принял приглашение Острожского князя Константина. В Остроге в то время создавалось первое восточнославянское учебное заведение – Острожский коллегиум. И князь собрал команду ученых для работы над созданием первого полного перевода Библии на церковнославянский язык. Иван Федоров напечатал ее в 1581 году. Острожская Библия сыграла важную роль в борьбе против наступления католической церкви на украинские земли.

– К сожалению, показать оригинал этой знаменитой книги в условиях военного положения мы не имеем права, – говорит библиограф. – Но Библия оцифрована и доступна в цифровой копии.

С 2019 года библиотека при поддержке Украинского культурного фонда реализовала грантовый проект «Сокровища Украины». Это цифровая коллекция книжных памятников, хранящихся в фонде ОННБ. Найти ее можно на сайте библиотеки и, зарегистрировавшись, пользоваться сокровищами украинской культуры бесплатно.

«Кобзарь» опальный и «папиросный»

В музейной витрине – первый «Кобзарь» Тараса Шевченко. Издан он был в 1840 году в количестве 2000 экземпляров. Выпущена книга на деньги украинских меценатов частной типографией Фишера в Санкт-Петербурге. Стоила она недешево – но очень быстро разошлась. Именно после выхода этой книги Тараса Шевченко начали называть Кобзарем. А после его ареста в 1847 году издание было запрещено, изымалось изо всех библиотек и уничтожалось. Поэтому еще в то время книга стала библиографической редкостью. В экспозиции представлено факсимильное издание.

Рядом с раритетными изданиями расположились старинные канцелярские принадлежности. Здесь – нож для писем и книг. Свежие издания из типографии, зачастую, поступал неразрезанными. Рядом – перо в нарядном металлическом держателе. По словам Надежды Яцун, наконечники у таких перьев были разные – и потолще, и потоньше.

Конечно – пузырек чернил. И лупа для рассматривания мелких надписей и миниатюр. Именно такие увеличительные стекла были весьма полезны для прочтения миниатюрного издания «Кобзаря», представленного в экспозиции музея.

В 1863 году в Российской империи вышел Валуевский циркуляр, направленный на ограничение на территории государства использования украинского языка, запрета издавать на нем книги и ввозить их из-за границы. В 1876 году ужесточил ограничения и усилил цензуру Эмский указ. Но украинские издатели все же находили выход из положения.

Книги издавались на украинском языке, но российскими буквами. А на западно-украинских землях – латинскими. Так, к примеру, была издана поэма Шевченко «Мария».

А ученый и общественный деятель Михаил Драгоманов основал украинскую типографию в Женеве. Именно там был издан миниатюрный «Кобзарь», представленный в собрании музея. Размеры книги – 5,5х8,5 см. Точно такие же параметры имела популярная в то время папиросная бумага «авади». И миниатюрный «Кобзарь», спрятанный в пачке тонких листков, контрабандой завозили на территорию империи. Со временем книгу так и стали называть – «папиросный «Кобзарь».

Контрабанда эта была делом рискованным. Если книгу находили, ее перевозчика арестовывали и судили. Но «контрабандистов» это не останавливало.

О почтенной «Марусе» и самоучителе игры на бандуре

Немало среди украинских книжных памятников изданий, выпущенных в Одессе. Самой «почтенной» исполнилось 190 лет. Это напечатанная в 1834 году в Одесской городской типографии сказка в стихах «Маруся». Автор в издании не указан. Но исследователи считают, что им может быть фольклорист и общественный деятель Платон Лукашевич, в свое время окончивший Ришельевский лицей.

Еще одна библиографическая редкость, изданная в Одессе в 1873 году, – «Словниця українскої мови». Это первый украинский словарь, появившийся после Валуевского циркуляра.

В начале книги напечатан украинский алфавит. Словарь содержит 8000 слов, списки национальных имен украинцев и украинок, отрывки из песен и стихов. Так одесситы с присущим им юмором отметили десятилетие Валуевского циркуляра, утверждавшего, что украинского языка не было и быть не может.

Отдельная страница в развитии украинского книгоиздания в Одессе связана с деятельностью типографии Ефима Фесенко. Первая книга, вышедшая здесь, была на украинском языке. И именно в Одессе, которую считал «русским городом», цензурные запреты были сломлены выпуском альманаха «Нива», представившим произведения украинских классиков. Чтобы подготовить издание, Фесенко даже выписал специальный шрифт. Альманах получился роскошным, и быстро разошелся среди ценителей.

Вместе с тем, дешевые многотиражные издания для простого народа Фесенко издавал за свой счет. Например, «Украинский спиваник» – уникальный сборник 103 народных песен с нотами. Яркую, веселую обложку для книжки создал известный одесский художник Амвросий Ждаха.

В фонде ОННБ хранится немало «народных» изданий с иллюстрациями этого замечательного мастера. Здесь есть песенники, сборник обрядов и традиций украинской свадьбы, самоучитель на игры бандуре… Правда, познакомиться с ними можно только в цифровом варианте. Но, верим, после победы ценители литературы смогут встретиться с уникальными изданиями на книжных выставках.

Автор видео: Екатерина Волянская