Ключевые моменты:

В филармонии состоялся первый после перерыва концерт для беременных в рамках проекта «Эффект Моцарта»;

Программу в Одессе реализуют с 2010 года при участии врачей и ученых;

Музыка классиков помогает снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние;

Концерт прошел в здании, которое до сих пор восстанавливается после ракетного удара 2025 года.

Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко посетила концерт «Эффект Моцарта» в Одесской областной филармонии и сделала репортаж с места события. Дополнительно она взяла комментарии у профессорки, врача акушера-гинеколога Светланы Галич — научного партнера проекта.

Журналистка проверила историю внедрения программы в Одессе (с 2010 года) и уточнила обстоятельства возобновления концертов после перерывов, вызванных пандемией COVID-19 и полномасштабной войной.

Также в статье учтен научный контекст явления «эффект Моцарта», который изучался международными научными группами (в частности эксперименты под руководством Фрэнсиса Раушера), а также практический опыт применения музыкотерапии в медицине.

Что такое «Эффект Моцарта» и почему о нем спорят?

Термин ввел французский врач Альфред Томатис. Он использовал музыку Вольфганга Амадея Моцарта для лечения психобиологических расстройств. Позже эту идею развила группа исследователей из США под руководством Фрэнсиса Раушера.

Их эксперимент со студентами стал классикой:

Группа 1: готовилась к тестам в полной тишине.

Группа 2: слушала инструкции по релаксации.

Группа 3: слушала сонаты Моцарта.

Результаты «музыкальной» группы были в среднем на 10 баллов выше. Сегодня под «эффектом Моцарта» понимают благотворное влияние гармоничной классики в целом. Хотя ученые спорят о длительности этого эффекта, положительное влияние на эмоциональное состояние не отрицает никто.

Одесский опыт: от УЗИ до филармонического зала

В Одессе программа классической музыки для беременных стартовала еще в 2010 году. Филармония решила «воспитывать» своего слушателя еще до его рождения. Научным партнером проекта стала Светлана Галич — профессор и известный врач акушер-гинеколог.

— Когда мы делали будущим мамам УЗИ во время прослушивания Вивальди, видели, как малыши в утробе чаще улыбались. Музыкотерапия реально работала, — вспоминает Светлана Галич.

По словам профессорки, после пауз, вызванных ковидом и войной, возобновление концертов является критически важным. Музыка Моцарта сегодня нужна не только беременным, но и всем одесситам как действенное средство против военного стресса.

Филармония тоже «лечится» музыкой

Концерт проходил в стенах, которые сами нуждаются в восстановлении. Здание филармонии все еще ожидает масштабного ремонта после баллистического удара по центру Одессы 31 января 2025 года. Часть окон забита фанерой, однако знаменитые витражи чудом уцелели.

Когда музыканты начали играть, произошло невероятное: звуки инструментов поднялись под высокий потолок, а стены завибрировали в унисон с городским трафиком за окном. В этот момент возникло ощущение: все как в мирные времена.

Слушателей вдохновляли мастера одесской сцены:

Михаил Ксида (кларнет),

Диана Гульцова (фортепиано),

Юлия Бут-Гусаим (сопрано).

Произведения Моцарта и Пьяццоллы сделали свое дело — настроение в зале заметно улучшилось. Потому что профессиональное искусство и внутренняя гармония — ценности, которые невозможно разрушить никакими ракетами.

