Ключевые моменты:

В 1986 году в селе Железничное появился детский ансамбль, созданный почти с нуля — только на энтузиазме и любви к танцу

Со временем «Вдохновение» выросло из сельского кружка в известный коллектив, которому аплодировали в Украине и Европе

Через репетиции и сцену здесь прошли сотни детей, которые вынесли во взрослую жизнь дисциплину, уверенность и дружбу

Во время войны ансамбль открыл двери для переселенцев и стал местом, где детям снова возвращают радость

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева поговорила с Викторией Алавацкой, которая создала и уже 40 лет руководит хореографическим коллективом «Вдохновение» из Болграда, встретилась с людьми, выросшими в этом ансамбле, и семьями детей, которые пришли сюда уже во время войны. Мы посмотрели фотоархивы, старые афиши, программы концертов, уточнили даты, награды и маршруты поездок. Так родился не очередной текст о юбилее, а живая история о том, как в маленьком городе десятилетиями создавали большое искусство, воспитывали характер и давали детям опору в непростые времена.

Подоили коров — и на концерт

…Это было четверть века назад. Село Железничное недалеко от Болграда, юбилейный концерт детского коллектива «Вдохновение». Сцена украшена, маленькие артисты в сценических костюмах. Часы бьют девятнадцать, а в зале… тишина и полтора человека.

Сельский тайм-менеджмент — штука суровая: тут хоть ансамбль Вирского приедет с бесплатным концертом, но пока куры в сарае не закрыты, а коровы не вернулись с пастбища, искусство подождет.

Поэтому артисты знали: зритель будет. И действительно — как только последнее ведро с молоком оказалось в погребе, зал Железничненского Дома культуры не просто наполнился — казалось, он трещал по швам. Это был настоящий аншлаг.

В каждой постановке дети давали такую энергетику, что в зале поднимался шквал эмоций и оваций. Ради этих минут дети готовы бежать на репетиции и в ливень, и в гололед.

Фантастические постановки и костюмы как вид искусства

Сегодня хореографическому коллективу «Вдохновение» уже 40 лет. Позади 1770 выступлений, среди которых — и отдельные полноценные концерты, и зарубежные гастроли.

Ансамбль видели Киев, Львов, Полтава, Хмельницкий. Детский коллектив выступал на сценах Франции, Турции, Сербии, Польши, Болгарии, Румынии, Молдовы.

У хореографа Виктории Алавацкой — более трехсот авторских постановок. Она видит в этом мире прекрасное, отражает это в постановках, придумывая фантастические узоры танца.

А костюмы? Это же отдельный вид искусства! Авторские модели, ткани, сияющие словно бриллианты, и индивидуальный пошив. И хотя бюджетные средства на такую красоту выделяются редко, у Виктории есть армия преданных родителей и друзей коллектива, которые точно знают: инвестиции в детей — лучшие.

Село — не приговор, а стартовая площадка

С чего же все начиналось?

В детстве Виктория не могла и представить, что свяжет жизнь с танцами. Но после окончания школы в г. Вольнянск девушке предложили заменить руководителя хореографического коллектива «Рассвет». Позже Виктория поступила в Мелитопольское училище культуры. И снова — судьбоносное событие, ведь именно здесь она встретила будущего мужа Владимира из Одесской области.

Влюбленные молодожены переехали на родину Владимира, в село Железничное Болградского района.

Это было непросто: городская девушка, которая стремилась к творчеству и большим сценам, оказалась в селе. А Владимир дал себе слово: он сделает все, чтобы мир увидел таланты своей любимой!

После рождения первого сына супруги решили: дальше жизнь — только в ритме танца. Так в селе Железничное 1 мая 1986 года родился ансамбль «Вдохновение».

Сначала это была деятельность на общественных началах. Слухи о создании танцевального коллектива быстро разошлись по селу, и родители привели детей заниматься хореографическим искусством. В составе ансамбля танцевали ученики школы с первого по десятый класс. Коллектив объединял до ста воспитанников разного возраста. Ансамбль стал украшением всех культурно-массовых мероприятий села, начал участвовать в районных и областных конкурсах и завоевал звание «образцовый», которое подтверждал уже десять раз.

Танцует Болград и окрестные села

Первые четверть века «Вдохновение» было прописано в селе Железничное, а после того как Виктория окончила Киевский государственный педагогический университет имени Драгоманова по специальности «Преподаватель хореографии и художественной культуры», руководством ансамбля было принято решение продолжить деятельность коллектива в Болграде. Это дало возможность привлечь еще больше воспитанников: в состав ансамбля вошли юноши и девушки не только из города, но и из сел Виноградовка, Оксамитное, Табаки, Владичень, Калчево, Криничное и других.

Дети много путешествовали по всеукраинским и международным фестивалям — «Весенний Львов», «С България в сърцето» («С Болгарией в сердце»), «Lumiere d`enfants a Paris» («Детское сияние в Париже») и другим. И они всегда возвращались домой счастливыми и с наградами.

Искусство жить ровно

Путь к такому успеху открыт каждому — Виктория Владимировна не ищет идеальных, она делает их такими.

— Я не акцентирую внимание на способностях детей — никогда не проводила отбор, ко мне идут все желающие, — рассказывает Виктория Алавацкая. — Считаю, что с первого класса дети должны заниматься хореографией, вокалом, изобразительным искусством — это их развивает. Позже они могут сами выбирать, что им больше подходит, и развиваться в этом направлении.

Но пусть ласковая улыбка Виктории Владимировны не вводит вас в заблуждение: нагрузки в зале такие, что школьная физкультура кажется легкой прогулкой. Но когда воспитанники Виктории идут по улице, их видно издалека. Первое, что бросается в глаза, — это осанка. Кажется, к макушкам привязаны невидимые нити, которые тянут их к небу. Плечи расправлены, взгляд уверенный — это не просто фигура, это искусство жить ровно.

— Кроме физического и духовного воспитания, мы еще развиваем навыки работы в коллективе, — подчеркивает педагог. — Мои дети помогают друг другу, выручают. Они учатся правильно вести себя в общественных местах, получают опыт выступлений перед большими аудиториями.

Какие главные бонусы получают дети?

Немало талантливой молодежи связали свою судьбу с искусством. За 40 лет «Вдохновение» выпустило целую плеяду звезд, которые сегодня учатся в университетах Киева и Европы. Но даже те, кто не стал профессиональным танцором, хореографом или режиссером, получили главные бонусы — самодисциплину, умение идти к цели, навыки работать в коллективе.

Виктория Алавацкая делится опытом — вышли в печать ее авторская разработка хореографических композиций по украинским мотивам «Украина вышиваная» и методическое пособие хореографических композиций «Родная мать моя». Виктория является членом творческого союза Ассоциации деятелей эстрадного искусства Украины. Пять лет назад решением секретариата творческого союза Виктории Алавацкой было присвоено звание «Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины».

Как болградское «Вдохновение» стало домом для детей войны

Годы идут, времена меняются… Сейчас наша страна находится в состоянии полномасштабной войны.

С начала военных действий в коллективе занимаются переселенцы из разных уголков Украины, которые были вынуждены покинуть родной дом.

— Несмотря на войну, родители хотят, чтобы их дети развивались и могли заниматься любимым делом, — говорит руководительница ансамбля.

Милена Саитова, переселенка из Покровска:

— Переезд стал для меня непростым этапом в жизни. Новый город, новые условия — ко всему нужно было привыкать. Однажды мы с мамой пошли получать помощь и там случайно встретили Викторию Владимировну. Она услышала, как я говорила маме, что хочу заниматься танцами, и предложила прийти на тренировку. С того момента я часть ансамбля. Сейчас могу уверенно сказать, что это дает мне силы, мотивацию и веру в себя.

София Кацарская, переселенка из Херсона:

— Для меня участники «Вдохновения» стали настоящей поддержкой, за что я им невероятно благодарна. Почти семь лет я занималась современными танцами в Херсоне, поэтому начала искать альтернативу и в Болграде. Новый коллектив, новые стили танца: казалось, что я нахожусь в хаосе, но мои новые друзья поддержали меня.

Дети хорошо понимают, что возможность жить и заниматься творчеством они имеют благодаря мужеству украинских воинов. Денис Проданов, Евгений Марчев и Сергей Дачев — павшие герои за Украину, дети которых являются участниками коллектива.

***

Для каждого ансамбль — это отдельная личная история.

Ни один зал Болградского района не вместит всех желающих посетить юбилейный концерт «Вдохновения». Поэтому решено провести два праздника подряд — 1 мая в селе Железничное, а 2 мая — в Болградском районном Доме культуры. В залах будет немало выпускников «Вдохновения», которые при любых обстоятельствах держат спину ровно, а голову — высоко.

Фото из архива Виктории Алавацкой