Ключевые моменты:

В Музкомедии взяли знакомый хеппи-энд и спросили: что будет дальше с героями

На сцене сказочная история быстро превращается в живой разговор о любви, ревности и ежедневных слабостях

В финале зритель получает не только музыку и смех, а узнаваемую правду о людях

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила премьеру нового спектакля в Одесском театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного и поделилась своими впечатлениями с читателями нашего издания.

Кто стоит за этим театральным «сном»

Спектакль одновременно легкий и глубокий, ироничный и очень человечный — и главное, абсолютно живой. И это ощущение держится еще долго после финальных аплодисментов благодаря команде, которая буквально собрала этот мир.

Это режиссер-постановщик — народный артист Украины Владимир Фролов, который одновременно выходит и на сцену в роли Ферри Керекеша. Его постановка ощущается как игра на грани: между классической опереттой и современным взглядом на нее.

Режиссер-постановщица, автор либретто — Гала Реут, которая держит эту историю в тонком балансе между иронией и искренностью, не давая ей рассыпаться в чистую легковесность.

Музыкальное сердце спектакля — дирижер-постановщик Юрий Литовко. Оркестр под его рукой звучит не как сопровождение, а как еще один персонаж, который комментирует события без слов.

Хормейстер-постановщик Сергей Савенко выстраивает те моменты, когда сцена буквально «дышит» многоголосием.

Балетмейстер-постановщик Виталий Кузнецов добавляет движения той самой опереточной легкости, которая выглядит просто, но на самом деле держит сложную техническую точность.

Сценография Михаила Ивницкого создает мир, который одновременно театральный и немного сновидческий — будто мы действительно попали в ту «сумасшедшую семью» сценических персонажей.

И отдельное наслаждение — костюмы Елены Лесниковой. Это тот случай, когда визуальный язык говорит не меньше, чем музыка: каждый образ подчеркивает характер, внутреннюю драму и даже скрытые амбиции героев.

Свет Елены Королевой и звук Бориса Браги и Дмитрия Узуна аккуратно собирают все в единую атмосферу — без перегруза, но с точным театральным «нервом».

О героях, которые вдруг стали «реальными»

Самое сильное в этой постановке — то, что знакомые опереточные образы вдруг перестают быть просто жанровыми фигурами.

Ферри Керекеш (Владимир Фролов) — это уже не только романтический герой. В его исполнении появляется усталость человека, который слишком долго живет между сценой и реальностью. И это делает образ глубже, почти интимным.

Цецилия в исполнении Алины Семеновой — настоящая эмоциональная ось спектакля. В ней есть и гордость, и уязвимость, и то самое «королевское» самоуважение, которое не исчезает даже тогда, когда жизнь ставит под сомнение все титулы. Это не карикатура, а живая женщина, которая помнит, кем она была — и не готова это просто отпустить.

Эдвин (Тимофей Криницкий) поражает внутренним конфликтом: между долгом и чувствами, между тем, что «надо», и тем, что действительно болит. В нем есть та сдержанность, которая в оперетте иногда говорит больше, чем большие арии.

Сильва Ирины Гусак — это отдельная история. Она не только «звезда» и символ, она женщина, которая умеет держать сцену одним взглядом и одновременно оставаться уязвимой за этой яркостью. В ней чувствуется тот самый опереточный блеск, который не стирает человеческое.

Бони-младший (Иван Ковалев) добавляет спектаклю драйва и легкой самоиронии — он будто напоминает, что этот мир нельзя воспринимать слишком серьезно, даже когда там разворачиваются настоящие эмоциональные бури.

Ивона (Алина Кучерова-Мазур) — тонкая, утонченная, с внутренним напряжением, которое постоянно «просвечивает» сквозь внешнюю легкость.

А Ронс (Михаил Игнатов), Мишель (Сергей Богаченко) и Аполлон (Сергей Малдрик) создают ту самую театральную «подкладку», без которой оперетта не дышит: характер, ритм, комичность и живая сцена.

Впечатление, которое остается

«Сумасшедшая семейка» — это не просто игра с классикой Кальмана. Это попытка честно ответить на вопрос, который театр обычно оставляет за кулисами: что происходит с героями после счастливого финала?

И ответ оказывается простым и сложным одновременно: они остаются людьми. Со своими страхами, любовью, ревностью и смешными слабостями.

И, возможно, именно поэтому этот спектакль так цепляет — потому что он вдруг очень узнаваем…

Ранее мы рассказывали о премьере «Децимы» в одесской Музкомедии — веселой постановке с глубоким смыслом.

Фото Дмитрия Скворцова