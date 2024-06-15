Душа украинского кино: к 83-летию со дня рождения Ивана Миколайчука

Душа украинского кино: к 83-летию со дня рождения Ивана Миколайчука

В этот день, 15 июня, могло бы исполниться 83 года заслуженному артисту Украины Ивану Миколайчуку. Он был не только талантливым актером, но и режиссером, сценаристом и композитором. Миколайчук сыграл 34 роли в кино, написал 9 сценариев и имел две режиссерские работы. Власть его не любила и называла «неблагонадежным», а сами украинцы говорили, что он «душа украинского кино».

За что отец ворчал на сына?

Иван Миколайчук родился 15 июня 1941 года на Буковине, в селе Чорторыя Черновицкой области, в многодетной и очень бедной семье. С 12 лет начал играть в сельском самодеятельном театре, а кино впервые увидел в сельском клубе в 13 лет.

При этом родители Ивана были категорически против того, чтобы он становился актером, считая эту профессию несерьезной и неспособной прокормить семью. Однако Иван сумел настоять на своем: он окончил музыкальное училище, театр-студию при театре им. О. Кобылянской и институт Карпенко-Карого. Его отец, который никогда не ходил в школу, был очень недоволен этим и ворчал: «Да сколько же можно учиться?»

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В то же время судьба благоволила Миколайчуку. Когда он учился на последнем курсе киевского института имени Карпенко-Карого, режиссер Владимир Денисенко пригласил его сняться в роли Тараса Шевченко в фильме «Сон». А спустя несколько месяцев его заметил Сергей Параджанов и взял на главную роль в картину «Тени забытых предков». Ивану Миколайчуку тогда было всего 23 года. И когда фильм Параджанова вышел на экраны, без преувеличения можно сказать, что про актера узнал весь мир.

Миколайчук в кино

Screenshot

«Тени забытых предков» получили 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях, из них 24 Гран-при в 21 стране мира и вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

Следующим вышел фильм «Комиссары», затем – «Белая птица с черной отметиной», где Миколайчук стал не только актером, но и сценаристом. А в фильме «Пропавшая грамота» стал фактически сорежиссером.

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В это же время в жизни молодого актера произошло еще одно судьбоносное событие: в 1962 году он женился на актрисе Марии Карпюк, которая пела в хоре Григория Веревки.

Известно, что когда артисты хора собирались на гастроли в Югославию, Миколайчук снимался у Параджанова и находился на Буковине. Оттуда он позвонил Марии и сказал: «Приезжай, будешь замуж за меня выходить». Девушка не соглашалась, боясь подвести коллег. Тогда актер предложил ей выбор: или Югославия, или замужество. И Мария выбрала любимого мужчину. Когда пришло время идти в ЗАГС, выяснилось, что достать приличное платье для Марии невозможно. И пришлось невесте выходить замуж в капроновом платье ярко-зеленого цвета, а вместо фаты прикалывать к волосам белый цветок.

Иван и Мария прожили вместе 25 лет. И после его смерти она никогда не называла себя «вдовой».

«Человек враждебной идеологии»

В 1970-х начались гонения на деятелей украинской культуры. Сначала выпроводили из кино, а затем арестовали Сергея Параджанова. «Тени забытых предков» запретили к показу на долгое время, а Миколайчук получил обвинения в национализме.

Во время съемок фильма «Анничка» Иван вспыхнул, пытаясь объяснить разницу между «национализмом» и «патриотизмом». Инцидент закончился доносом в Киев и на талантливого актера прицепили ярлык: «человек враждебной идеологии».

Кроме того, Иван Миколайчук имел особенность – он всегда говорил только правду, прямо и не сдерживаясь.

Иван Миколайчук, фрагмент из фильма

А после фильма «Белая птица с черной отметиной» ситуация усложнилась. Эта лента получила Золотой приз Московского международного кинофестиваля, и это восприняли как едва ли не выпад враждебных националистических сил. Актеру пришлось не раз объяснять позицию в разных инстанциях.

«Пропавшая грамота» вышла на экраны только в конце 1980-х. Миколайчука постепенно отстранили от творческого процесса и в течение 5 лет (по указаниям партии) его фамилию вычеркивали из большинства съемочных групп, несмотря на то, что режиссеры хотели видеть его в своих фильмах.

И лишь в 1979 году, благодаря покровительству, ему удалось получить разрешение на съемки фильма «Вавилон XX» по роману Василия Земляка, где Миколайчук стал сценаристом, режиссером, актером и даже композитором. Фильм получил приз «За лучшую режиссуру» на Всесоюзном фестивале в Душанбе.

Ушел из жизни по предсказанию?

Ивана Миколайчука не стало 3 августа 1987 года – он скончался от онкологического заболевания. Ему было всего 46 лет.

Напомним, после тяжелого ранения на фронте умер украинский актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в киноленте «Максим Оса и золото Песиголовца»

Еще на съемках картины «Сон» Миколайчуку повредили роговицу, и у него начались проблемы со зрением. А когда актеру исполнилось 30 лет, у него диагностировали язву желудка. На съемочной площадке соблюдать диету было невозможно, поэтому актера часто мучили боли.

После одного из обследований врачи обнаружили у Миколайчука раковую опухоль. Она задела щитовидную железу и актер потерял голос. На столике рядом с ним стоял колокольчик, которым он при необходимости звал жену.

Когда-то в молодости соседка, которую в селе считали ясновидящей, предсказала Миколайчуку, что у него в жизни трагическую роль сыграет число 25. Родня очень переживала, посчитав, что он проживет всего 25 лет. Однако, как оказалось, соседка имела в виду совсем другое: актер умер буквально через несколько дней после того, как они с женой отметили четверть века совместной жизни – серебряную свадьбу.

Иван Миколайчук: интересные факты из жизни актера

  1. Свой первый киносценарий – «Живой крест в мертвой дубраве» – Миколайчук написал в 17 лет.
  2. На родине Иван Миколайчук получил прозвище «украинского Жерара Филиппа», но, как рассказывали коллеги, он никогда не страдал «звездной болезнью». При этом за рубежом его хорошо знали не только актеры и режиссеры, но и обычные зрители. А в 1971 году на кинофестивале Fest его фильм увидел американский астронавт Нил Армстронг. Он попросил о встрече с режиссером, пожал ему руку и сказал: «Иван, я с тобой готов снова полететь на Луну». В устах астронавта это звучало как высшее признание.
  1. Но самая удивительная встреча у Миколайчука была с Жаном-Полем Бельмондо. Как-то Миколайчука пригласили сняться в каком-то болгарском фильме. В это же время в Софию прилетел и Жан-Поль Бельмондо. Когда француз узнал, что украинский актер находится в Болгарии, то захотел с ним встретиться. Оказывается, в Париже он видел «Тени забытых предков» и пришел от фильма в полный восторг. Вечером он улетал во Францию, поэтому пригласил Миколайчука просто посидеть в гостиничном баре. От переводчика Бельмондо отказался, сказав: «Если двум таким актерам, чтобы понять друг друга, нужен кто-то еще, то актерское дело вообще ничего не стоит на этом свете». В тот вечер два таланта провели вдвоем, не проронив ни единого слова, но позже Миколайчук мог рассказывать об этой встречи часами.
  2. В 1967 году Ивану Миколайчуку дали комсомольскую премию имени Н. Островского. Вручение состоялось в торжественной обстановке, в присутствии всех знаменитых деятелей украинской культуры. Через некоторое время после вручения выяснилось, что Миколайчук не только не был комсомольцем, но даже и в пионерах не состоял. Разразился страшный скандал, кому положено влепили выговор «с занесением в личное дело», но лишить премии актера было уже невозможно. И чиновники «отыгрались» по-другому – звание народного артиста Украины Миколайчук так и не получил. Только в 1988 году на Бакинском кинофестивале актер получил диплом за выдающийся вклад в киноискусство посмертно.
  3. Миколайчук быстро овладевал игрой на разных музыкальных инструментах. В 1957 году он окончил Черновицкое музыкальное училище по специальности – хормейстер художественной самодеятельности. Он не только хорошо пел, но и играл на свирели, рояле, цимбалах, скрипке, баяне, трубе и арфе.
  4. Последними словами Миколайчука стали: «Теперь я знаю, как снимать кино». Это было за три дня до его смерти. Абсолютно обессиленный, он посреди ночи вдруг сел на кровати, четко произнес эту фразу, а затем потерял сознание.

Источник и фото: РБК-Украина

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