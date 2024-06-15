Душа украинского кино: к 83-летию со дня рождения Ивана Миколайчука

За что отец ворчал на сына?

Иван Миколайчук родился 15 июня 1941 года на Буковине, в селе Чорторыя Черновицкой области, в многодетной и очень бедной семье. С 12 лет начал играть в сельском самодеятельном театре, а кино впервые увидел в сельском клубе в 13 лет.

При этом родители Ивана были категорически против того, чтобы он становился актером, считая эту профессию несерьезной и неспособной прокормить семью. Однако Иван сумел настоять на своем: он окончил музыкальное училище, театр-студию при театре им. О. Кобылянской и институт Карпенко-Карого. Его отец, который никогда не ходил в школу, был очень недоволен этим и ворчал: «Да сколько же можно учиться?»

В то же время судьба благоволила Миколайчуку. Когда он учился на последнем курсе киевского института имени Карпенко-Карого, режиссер Владимир Денисенко пригласил его сняться в роли Тараса Шевченко в фильме «Сон». А спустя несколько месяцев его заметил Сергей Параджанов и взял на главную роль в картину «Тени забытых предков». Ивану Миколайчуку тогда было всего 23 года. И когда фильм Параджанова вышел на экраны, без преувеличения можно сказать, что про актера узнал весь мир.

«Тени забытых предков» получили 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях, из них 24 Гран-при в 21 стране мира и вошли в Книгу рекордов Гиннеса.

Следующим вышел фильм «Комиссары», затем – «Белая птица с черной отметиной», где Миколайчук стал не только актером, но и сценаристом. А в фильме «Пропавшая грамота» стал фактически сорежиссером.

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В это же время в жизни молодого актера произошло еще одно судьбоносное событие: в 1962 году он женился на актрисе Марии Карпюк, которая пела в хоре Григория Веревки.

Известно, что когда артисты хора собирались на гастроли в Югославию, Миколайчук снимался у Параджанова и находился на Буковине. Оттуда он позвонил Марии и сказал: «Приезжай, будешь замуж за меня выходить». Девушка не соглашалась, боясь подвести коллег. Тогда актер предложил ей выбор: или Югославия, или замужество. И Мария выбрала любимого мужчину. Когда пришло время идти в ЗАГС, выяснилось, что достать приличное платье для Марии невозможно. И пришлось невесте выходить замуж в капроновом платье ярко-зеленого цвета, а вместо фаты прикалывать к волосам белый цветок.

Иван и Мария прожили вместе 25 лет. И после его смерти она никогда не называла себя «вдовой».

«Человек враждебной идеологии»

В 1970-х начались гонения на деятелей украинской культуры. Сначала выпроводили из кино, а затем арестовали Сергея Параджанова. «Тени забытых предков» запретили к показу на долгое время, а Миколайчук получил обвинения в национализме.

Во время съемок фильма «Анничка» Иван вспыхнул, пытаясь объяснить разницу между «национализмом» и «патриотизмом». Инцидент закончился доносом в Киев и на талантливого актера прицепили ярлык: «человек враждебной идеологии».

Кроме того, Иван Миколайчук имел особенность – он всегда говорил только правду, прямо и не сдерживаясь.

А после фильма «Белая птица с черной отметиной» ситуация усложнилась. Эта лента получила Золотой приз Московского международного кинофестиваля, и это восприняли как едва ли не выпад враждебных националистических сил. Актеру пришлось не раз объяснять позицию в разных инстанциях.

«Пропавшая грамота» вышла на экраны только в конце 1980-х. Миколайчука постепенно отстранили от творческого процесса и в течение 5 лет (по указаниям партии) его фамилию вычеркивали из большинства съемочных групп, несмотря на то, что режиссеры хотели видеть его в своих фильмах.

И лишь в 1979 году, благодаря покровительству, ему удалось получить разрешение на съемки фильма «Вавилон XX» по роману Василия Земляка, где Миколайчук стал сценаристом, режиссером, актером и даже композитором. Фильм получил приз «За лучшую режиссуру» на Всесоюзном фестивале в Душанбе.

Ушел из жизни по предсказанию?

Ивана Миколайчука не стало 3 августа 1987 года – он скончался от онкологического заболевания. Ему было всего 46 лет.

Напомним, после тяжелого ранения на фронте умер украинский актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в киноленте «Максим Оса и золото Песиголовца»

Еще на съемках картины «Сон» Миколайчуку повредили роговицу, и у него начались проблемы со зрением. А когда актеру исполнилось 30 лет, у него диагностировали язву желудка. На съемочной площадке соблюдать диету было невозможно, поэтому актера часто мучили боли.

После одного из обследований врачи обнаружили у Миколайчука раковую опухоль. Она задела щитовидную железу и актер потерял голос. На столике рядом с ним стоял колокольчик, которым он при необходимости звал жену.

Когда-то в молодости соседка, которую в селе считали ясновидящей, предсказала Миколайчуку, что у него в жизни трагическую роль сыграет число 25. Родня очень переживала, посчитав, что он проживет всего 25 лет. Однако, как оказалось, соседка имела в виду совсем другое: актер умер буквально через несколько дней после того, как они с женой отметили четверть века совместной жизни – серебряную свадьбу.

Иван Миколайчук: интересные факты из жизни актера

Свой первый киносценарий – «Живой крест в мертвой дубраве» – Миколайчук написал в 17 лет. На родине Иван Миколайчук получил прозвище «украинского Жерара Филиппа», но, как рассказывали коллеги, он никогда не страдал «звездной болезнью». При этом за рубежом его хорошо знали не только актеры и режиссеры, но и обычные зрители. А в 1971 году на кинофестивале Fest его фильм увидел американский астронавт Нил Армстронг. Он попросил о встрече с режиссером, пожал ему руку и сказал: «Иван, я с тобой готов снова полететь на Луну». В устах астронавта это звучало как высшее признание.

Но самая удивительная встреча у Миколайчука была с Жаном-Полем Бельмондо. Как-то Миколайчука пригласили сняться в каком-то болгарском фильме. В это же время в Софию прилетел и Жан-Поль Бельмондо. Когда француз узнал, что украинский актер находится в Болгарии, то захотел с ним встретиться. Оказывается, в Париже он видел «Тени забытых предков» и пришел от фильма в полный восторг. Вечером он улетал во Францию, поэтому пригласил Миколайчука просто посидеть в гостиничном баре. От переводчика Бельмондо отказался, сказав: «Если двум таким актерам, чтобы понять друг друга, нужен кто-то еще, то актерское дело вообще ничего не стоит на этом свете». В тот вечер два таланта провели вдвоем, не проронив ни единого слова, но позже Миколайчук мог рассказывать об этой встречи часами. В 1967 году Ивану Миколайчуку дали комсомольскую премию имени Н. Островского. Вручение состоялось в торжественной обстановке, в присутствии всех знаменитых деятелей украинской культуры. Через некоторое время после вручения выяснилось, что Миколайчук не только не был комсомольцем, но даже и в пионерах не состоял. Разразился страшный скандал, кому положено влепили выговор «с занесением в личное дело», но лишить премии актера было уже невозможно. И чиновники «отыгрались» по-другому – звание народного артиста Украины Миколайчук так и не получил. Только в 1988 году на Бакинском кинофестивале актер получил диплом за выдающийся вклад в киноискусство посмертно. Миколайчук быстро овладевал игрой на разных музыкальных инструментах. В 1957 году он окончил Черновицкое музыкальное училище по специальности – хормейстер художественной самодеятельности. Он не только хорошо пел, но и играл на свирели, рояле, цимбалах, скрипке, баяне, трубе и арфе. Последними словами Миколайчука стали: «Теперь я знаю, как снимать кино». Это было за три дня до его смерти. Абсолютно обессиленный, он посреди ночи вдруг сел на кровати, четко произнес эту фразу, а затем потерял сознание.

Источник и фото: РБК-Украина