Жан-Поль Бельмондо: бокс, война и любовница-воровка

В активе Бельмондо — самые престижные призы международных кинофестивалей, а его фильмография и работы в театре насчитывают более сотни ролей.

Чемпион Парижа по боксу

Если говорить о традиционной биографии Бельмондо, то она не менее интересна, чем его похождения на пике популярности. Дед Жан-Поля был итальянцем, эмигрировал в Алжир еще в начале 1800-х годов, а позже перебрался во Францию. Его знаменитый внук родился в элитном пригороде Нейи-сюр-Сен, где обитали самые состоятельные семьи Парижа. Отец Бельмондо был скульптором, а мать художницей, и в их доме постоянно собирались самые известные люди французской богемы — художники, актеры, писатели. Одним из самых близких друзей семьи был знаменитый философ и драматург Альбер Камю.

До войны семья Бельмондо была очень состоятельной, и Жан-Поль мог позволить себе заниматься тем, что ему было интересно. Сначала он увлекся велоспортом, потом играл в футбол, где занимал позицию вратаря. Но вскоре футбол показался ему недостаточно мужественным видом спорта, и он стал заниматься боксом.

Спорт очень хорошо помогает избавиться от всех вредных привычек».

В его спортивном послужном списке девять поединков, четыре из которых закончились его победой, а пять — ничьей. Правда, на память о боксерской юности Бельмондо остался сломанный нос, но это его никогда не огорчало. Уже в 19 лет он стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и даже вошел в состав сборной Франции. Ему прочили профессиональную спортивную карьеру, однако он вдруг удивил всех, круто изменив направление в жизни и поступив на актерский факультет Парижской консерватории драматического искусства. Студентом он был недисциплинированным, прогуливал лекции, вступал в конфликты, устраивал потасовки. Наставники не раз журили его за беспечность и неорганизованность, однако Бельмондо мало заботили их нравоучения.

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Молодого актера никто не замечал

Прогнозы преподавателей относительно его будущего были однозначны: он безусловно талантлив, но его внешность вряд ли позволит ему стать не то что звездой, но даже мало-мальски известным актером. Их предсказания стали сбываться с пугающей точностью буквально с первых самостоятельных шагов, которые Бельмондо делал на подмостках: небольшие роли, сыгранные им в театре, а потом и в кино, проходили незамеченными ни критикой, ни зрителями.

Возможно, это послужило причиной того, что начинающий актер решил прервать на время свою творческую карьеру и в 1958 году ушел в армию. Службу он проходил в Алжире, во французской провинции — в той части страны, которая фактически была французской колонией. Будущей звезде даже пришлось по-настоящему повоевать — как раз в это время Франция вела войну против повстанцев, сражавшихся за независимость Алжира. Там Бельмондо подхватил легкую форму туберкулеза, и какое-то время ему пришлось провести в небольшой живописной деревушке, где свежий воздух и медицина помогли преодолеть болезнь.

Надо идти своим путем. Не думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему».

Вернувшись в Париж, Бельмондо получил предложение от начинающего режиссера Жан-Люка Годара сняться в фильме «На последнем дыхании». Не то чтобы Бельмондо так уж понравился режиссеру, просто заболел утвержденный на роль актер, и Годар вынужден был искать нового. Но бюджет фильма был так мал, что надеяться на участие известных актеров не приходилось, и поэтому Годар остановил свой выбор на первом, кто показался ему подходящим. Позже этот фильм стал классикой и первой картиной «новой волны» французского кино, а Бельмондо получил известность, первых поклонниц и прозвище Бебель (прекрасное дитя). Несмотря на то, что ему прочили амплуа негодяя, Бельмондо вскоре стал главным положительным героем французского кино, а поклонниц у него всегда было даже больше, чем у признанных красавцев Голливуда. Его мужскому шарму завидовал сам Ален Делон.

Любовница обворовывала Бельмондо

Вскоре имя Бельмондо стало своеобразным знаком качества: если оно стояло на афише, значит, фильм был достойным. Кроме актерских работ, Бельмондо удивлял зрителей и полным бесстрашием, самостоятельно выполняя каскадерские трюки. Например, в фильме «Чудовище» актер не только блестяще сыграл две роли, но и выполнил очень опасный трюк, стоя на крыле летящего самолета. Во время съемок он, правда, получил несколько травм, но зрителям об этом знать не полагалось.

Со временем Бельмондо стали считать самым успешным артистом Франции. Он основал собственную кинокомпанию, которую назвал девичьей фамилией своей бабушки — «Черито». В 2001 году он перенес инсульт, а через семь лет все же вернулся в кино, снявшись в трех фильмах. В 2015 году Бельмондо ушел из театра и перестал сниматься в кино, заявив о завершении своей актерской карьеры.

Женщина — единственный подарок, который сам себя упаковывает».

Что касается личной жизни знаменитого француза, то официально он был женат дважды. Первой его женой была танцовщица Элоди Константен, с которой Бельмондо прожил 13 лет. В браке родились сын и две дочери. В следующий брак Бельмондо вступил, когда ему уже исполнилось 70 лет. Его избранницей стала балерина Натти Тардивель, которая была моложе Бельмондо на 32 года. Вместе они прожили шесть лет, и Натти родила Бельмондо дочь. Потом у актера был роман с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, окончившийся скандалом: оказалось, что все четыре года, которые они прожили вместе, модель тайком переводила деньги Бельмондо на свой счет. Последний роман у звездного француза, как предполагается, был с Моникой Беллуччи. Во всяком случае, на церемонию вручения кинопремии «Люмьер» в 2018 году Бельмондо и Беллуччи прибыли вместе и весь вечер не отходили друг от друга.

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