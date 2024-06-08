С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест»

Каждый фестиваль запоминается чем-нибудь особенным. В прошлом году это был новый регламент, объявление правил безопасности, воздушные тревоги и переход в бомбоубежище. Открытие фестиваля в 2024 году запомнится тем, что показ состоялся, несмотря на отключение электроэнергии. Зрители терпеливо ждут, когда технические службы переподключат генераторы и продолжат сеанс. А пока работа продолжается дети устраивают настоящий «театр теней», подсвечивая фонариками с телефонов киноэкран.

Но магия кино, наконец, побеждает тьму, волшебный луч снова появляется на экране и более сотни зрителей с восхищением продолжают следить за приключениями маленького мальчика, который оказался сам на тропическом острове.

После показа каждый зритель может оценить фильм. Лента, набравшая наибольшее количество голосов, получит на закрытии фестиваля главный приз.

Нынешняя программа состоит из семи европейских художественных и анимационных фильмов. Отдельный день выделен для просмотра фильмов, созданных маленькими украинцами в течение 2023 года.

Нынешний «Чилдрен Кинофест» проходит при поддержке ЮНИСЕФ, поэтому организация подготовила отдельную развлекательную программу, подарки и премьеру мультсериала «Искорки суперсил». Каждая из десяти серий, из-за различных ситуаций повседневной жизни, раскрывает одну из 16 «суперсил» дошкольника, которая помогает Искоркам найти выход из любых ситуаций. А еще, волонтеры организации проводят перед показами веселое движение.

Очень важно, что вход на все показы фестиваля бесплатный по предварительной регистрации.