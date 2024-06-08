С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест»

С танцами и отключениями света: в Одессе открылся «Чилдрен Кинофест»

7 июня в Одессе, одновременно с другими десятью городами Украины, начался одиннадцатый фестиваль детских фильмов «Чилдрен Кинофест». На сегодняшний день это событие остается не только самым масштабным, но и единственным в стране фестивалем кино не только для детей, но и для всей семьи.

Каждый фестиваль запоминается чем-нибудь особенным. В прошлом году это был новый регламент, объявление правил безопасности, воздушные тревоги и переход в бомбоубежище. Открытие фестиваля в 2024 году запомнится тем, что показ состоялся, несмотря на отключение электроэнергии. Зрители терпеливо ждут, когда технические службы переподключат генераторы и продолжат сеанс. А пока работа продолжается дети устраивают настоящий «театр теней», подсвечивая фонариками с телефонов киноэкран.

"Театр теней" на Челдрен кинофесте в Одессе, июнь 2024

Но магия кино, наконец, побеждает тьму, волшебный луч снова появляется на экране и более сотни зрителей с восхищением продолжают следить за приключениями маленького мальчика, который оказался сам на тропическом острове.

После показа каждый зритель может оценить фильм. Лента, набравшая наибольшее количество голосов, получит на закрытии фестиваля главный приз.

Нынешняя программа состоит из семи европейских художественных и анимационных фильмов. Отдельный день выделен для просмотра фильмов, созданных маленькими украинцами в течение 2023 года.

«Чілдрен Кінофест»
«Чілдрен Кінофест», показ
«Чілдрен Кінофест», зрители
«Чілдрен Кінофест», зрительный зал
«Чілдрен Кінофест», гости мероприятия
«Чілдрен Кінофест», дети и родители

Нынешний «Чилдрен Кинофест» проходит при поддержке ЮНИСЕФ, поэтому организация подготовила отдельную развлекательную программу, подарки и премьеру мультсериала «Искорки суперсил». Каждая из десяти серий, из-за различных ситуаций повседневной жизни, раскрывает одну из 16 «суперсил» дошкольника, которая помогает Искоркам найти выход из любых ситуаций. А еще, волонтеры организации проводят перед показами веселое движение.

Чилдрен Кинофест

Очень важно, что вход на все показы фестиваля бесплатный по предварительной регистрации.

Чилдрен Кинофест

«Чилдрен Кинофест », регистрация

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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