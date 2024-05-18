Фильмы о крымских татарах, которые стоит посмотреть

Сегодня, 18 мая, в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день 80 лет назад, в 1944 году, началась принудительная депортация крымских татар из Крыма на территорию Советского Союза. Это выселение обосновывали якобы совершенной крымскими татарами государственной изменой, «массовом истреблением советских людей» и коллаборационизмом с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.
Позже об этих событиях было написано множество песен и книг, а также снято много интересных фильмов. «Одесская жизнь» предлагает вниманию читателей несколько фильмов о тяжелой истории крымскотатарского народа, которые обязательно стоит посмотреть.
«Хайтарма» (2013)
Это первый крымскотатарский художественный фильм, снятый украинским режиссером крымскотатарского происхождения Ахтемом Сеитаблаевым, также исполнившим главную роль в ленте. Название «Хайтарма» переводится как «Возвращение». Премьера фильма состоялась 17 мая 2013 в кинотеатре имени Т.Г. Шевченко в Симферополе, в канун Дня скорби за жертвами депортации крымскотатарского народа. После этого фильм показали в разных городах Крыма и других регионах Украины.
Фильм рассказывает о сталинской депортации крымских татар, состоявшейся в мае 1944 года. Его главным героем является летчик Амет-Хан Султан, который, приехав к своим родителям в Алупку, сталкивается с операцией НКВД по принудительной депортации крымских татар. Съемки фильма проводились в Крыму при участии как профессиональных актеров, так и местных жителей, среди которых были и пожилые люди, пережившие трагические события.
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«Чужая молитва» (2017)
Еще один историко-драматический фильм Ахтема Сеитаблаева. Съемки фильма начались в 2016 году и в основном проходили в Грузии, поскольку Крым в то время уже был аннексирован россией. Несколько сцен были сняты в Украине и в Израиле. Сыгравшая главную роль Лилия Дуценко получила за нее национальную кинопремию «Золотая Дзига» в 2018 году.
Фильм рассказывает историю молодой крымскотатарской девушки Саиды Арифовой, которая спасла 88 еврейских детей-сирот от нацистов и НКВД. Эти реальные события разворачивались во время Второй мировой войны.
«Домой» (2019)
Это драма – первая работа талантливого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В 2020 году фильм получил национальную кинопремию «Золотая Волга», а главный герой, Ахтем Сеитаблаев, был признан лучшим актером в категории «Лучшая мужская роль».
В фильме речь идет о событиях 2014 года. У крымского татарина Мустафы умирает первенец, сын Назим, поэтому отец отправляется в Киев, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму. Основная мысль – это возвращение крымских татар на Родину и конфликт поколений.
«1944. Крым. Депортация» (2019)
В документальном фильме режиссера Фатимы Осман рассказываются три истории людей, переживших депортацию в Среднюю Азию. Один из главных героев фильма – Садых Аджи-Селимов, которому на время принудительного выселения крымских татар было 12 лет. Он вместе с другими рассказывает свои воспоминания о тех тяжелых событиях.
«Самовозвращение в Крым» (2021)
Этот документальный фильм (режиссер картины Анна Цыгима) является пятой серией сериала «Наши 30», который был создан к 30-й годовщине Независимости. Эта картина рассказывает историю возвращения целого народа, победу над системой и силой сплоченности. В фильме изображены ветераны крымскотатарского движения и вынужденные переселенцы.
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