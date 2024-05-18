Фильмы о крымских татарах, которые стоит посмотреть

«Хайтарма» (2013)

Это первый крымскотатарский художественный фильм, снятый украинским режиссером крымскотатарского происхождения Ахтемом Сеитаблаевым, также исполнившим главную роль в ленте. Название «Хайтарма» переводится как «Возвращение». Премьера фильма состоялась 17 мая 2013 в кинотеатре имени Т.Г. Шевченко в Симферополе, в канун Дня скорби за жертвами депортации крымскотатарского народа. После этого фильм показали в разных городах Крыма и других регионах Украины.

Фильм рассказывает о сталинской депортации крымских татар, состоявшейся в мае 1944 года. Его главным героем является летчик Амет-Хан Султан, который, приехав к своим родителям в Алупку, сталкивается с операцией НКВД по принудительной депортации крымских татар. Съемки фильма проводились в Крыму при участии как профессиональных актеров, так и местных жителей, среди которых были и пожилые люди, пережившие трагические события.

«Чужая молитва» (2017)

Еще один историко-драматический фильм Ахтема Сеитаблаева. Съемки фильма начались в 2016 году и в основном проходили в Грузии, поскольку Крым в то время уже был аннексирован россией. Несколько сцен были сняты в Украине и в Израиле. Сыгравшая главную роль Лилия Дуценко получила за нее национальную кинопремию «Золотая Дзига» в 2018 году.

Фильм рассказывает историю молодой крымскотатарской девушки Саиды Арифовой, которая спасла 88 еврейских детей-сирот от нацистов и НКВД. Эти реальные события разворачивались во время Второй мировой войны.

«Домой» (2019)

Это драма – первая работа талантливого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В 2020 году фильм получил национальную кинопремию «Золотая Волга», а главный герой, Ахтем Сеитаблаев, был признан лучшим актером в категории «Лучшая мужская роль».

В фильме речь идет о событиях 2014 года. У крымского татарина Мустафы умирает первенец, сын Назим, поэтому отец отправляется в Киев, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму. Основная мысль – это возвращение крымских татар на Родину и конфликт поколений.

«1944. Крым. Депортация» (2019)

В документальном фильме режиссера Фатимы Осман рассказываются три истории людей, переживших депортацию в Среднюю Азию. Один из главных героев фильма – Садых Аджи-Селимов, которому на время принудительного выселения крымских татар было 12 лет. Он вместе с другими рассказывает свои воспоминания о тех тяжелых событиях.

«Самовозвращение в Крым» (2021)

Этот документальный фильм (режиссер картины Анна Цыгима) является пятой серией сериала «Наши 30», который был создан к 30-й годовщине Независимости. Эта картина рассказывает историю возвращения целого народа, победу над системой и силой сплоченности. В фильме изображены ветераны крымскотатарского движения и вынужденные переселенцы.

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