58 лет на передовой медицины: история Антона Ланецкого — главврача Ренийской больницы

У меня останавливалось сердце…

Как правило, инерция «старых праздников» еще долго сохраняется, поэтому 16 июня телефон Почетного гражданина города Рени Антона Ивановича Ланецкого будет трезвонить весь день, ведь он проработал в медицине 58 лет, из них 22 года — главврачом Ренийской районной больницы.

Это были годы масштабного строительства, когда главврач, помимо основных обязанностей, обивал пороги проектных институтов, чтобы заполучить документацию, «выбивал» лимиты на строительство, искал подрядчика, доставал лес, кирпич и шифер, которые были в дефиците, и ругался на стройке с прорабами, часто используя их же лексику.

— Однажды в три часа ночи проснулся — у меня останавливалось сердце! – вспоминает очередную командировку экс-руководитель. – Я так испугался! В течение недели я не чувствовал, что живой.

Но вот результат: в свою бытность главврачом Ланецкий увеличил количество коек в два с половиной раза. Приняв больницу на 180 коек, раскиданных по отделениям, которые находились в приспособленных помещениях, он довел мощности стационара до 450 коек, поскольку был возведен новый лечебный корпус.

Потом, правда, в «лихие девяностые» созданную сеть своими же руками Антону Ланецкому пришлось «оптимизировать» до 250 коек. Очень больно ломать то, что создавал.

Колол дрова и позировал с протянутой рукой

Времена не выбирают… Антон Ланецкий, пятый ребенок в семье, родился в 1937 году в поселке Кривое Озеро, что на Николаевщине. В день его появления на свет отца обвинили в «измене родине» и арестовали.

— Мама, оставив меня в роддоме, побежала к милиции. Большой отряд «врагов народа» уже вели под стражей, чтобы отправить этапом.

Увидев ее в толпе, папа крикнул: «Кто у нас родился? — Сын! — Береги его!» Больше мои родители не увиделись. И я никогда в жизни не видел отца.

Детство и юность Антона Ланецкого пришлись на послевоенное лихолетье. Как-то, будучи старшеклассником, он заболел воспалением легких и надолго попал в больницу. Здесь сельский парень увидел «сверхчеловеков» в белых халатах, которые возвращали к жизни пациентов. Юноша был восхищен — так пришло решение связать жизнь с благороднейшим делом, с медициной.

Студенты в те годы жили скромно. Мама могла выслать Антону разве что мешок картошки. Спасибо, помогали старшие сестры. Но и сам старался зарабатывать. После лекций колол дрова в студенческой столовой, где можно было разжиться харчами и принести их в общагу.

— А еще по просьбе товарища-скульптора я иногда позировал в мастерской, — смеется Антон Иванович. – С меня даже вождя пролетариата лепили! Вот вы смеетесь, а я часами стоял с протянутой рукой, указывая путь вперед.

Раритетный тонометр и последняя чашка

После 22 лет работы, незадолго до выхода на пенсию, Ланецкий передал полномочия своему заместителю Степану Иванову. А себе «придумал» место: создал и возглавил в больнице отделение переливания крови, где проработал заведующим более 20 лет.

Я нередко бывала в его кабинете – Антон Иванович считал необходимым пропагандировать в СМИ благородное дело донорства.

На его рабочем столе, по правую руку, неизменно стоял старый ртутный тонометр для измерения давления. Врач утверждал, что этот раритет гораздо точнее всех современных аналогов. А по левую руку был компьютер – Антон Иванович создал базу данных обо всех донорах.

Когда я приходила в этот кабинет, завотделением грел самовар и заваривал чай в раритетной чашке.

— Она единственная осталась из сервиза на 12 персон — его я купил на свою первую зарплату, — рассказывал Антон Иванович.

За чаем Ланецкий вспоминал забавные истории из своей жизни.

«Слушай, одессит, ты мне осточертел!»

Одна из таких историй — строительство в селе Долинское нового здания под амбулаторию.

— Гадюшник был в Долинском! – со свойственной ему прямотой обрисовал изначальное положение дел экс-главврач. — Я все время критиковал председателя колхоза и на сессиях, и на пленумах. Наконец, он не выдержал, пришел и сказал: «Слушай, одессит (он меня почему-то называл одесситом), ты мне так осточертел! Давай уже будем строить». Мы поехали в Измаил в проектную организацию, председатель написал заявление. Проходит месяц – тишина. Еду в Измаил – в чем дело? А мне говорят: «Через неделю ваш председатель приехал, забрал заявление, сказал, что нет денег».

И вот узнаю, что председатель колхоза уехал в санаторий. Я – к его заместителю: «Давай, пока деда нет, сварганим что-нибудь». Мы выбрали в Долинском хорошее место на центральной улице, набросали план. В то время колхоз как раз начал строить жилье для специалистов — перекинули стройбригаду на амбулаторию: залили фундамент, подняли стены. Когда голова колхоза вернулся, ругался на чем свет стоит: «Куда вы колхозные деньги деваете?!» Но пути назад уже не было. Амбулаторию достроили, даже паркетом полы постелили. Потом в Долинское возили все делегации – амбулаторию показывать.

Здоровье надо беречь самому

Амбулатория работает и сегодня, только здесь уже один семейный врач. Отличник здравоохранения Антон Ланецкий современную реформу системы здравоохранения воспринимает неоднозначно, но говорит, что другого пути нет.

— Я считаю, прежде всего здоровье надо беречь самому, — давно пришел он к выводу.