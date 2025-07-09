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В Одессе 9 июля открыли мемориальную доску Генриху Осташевскому – народному артисту Украины, актеру театра и кино, Праведнику народов мира;

Церемония прошла у здания Одесского академического украинского музыкально-драматического театра, где Осташевский проработал более 45 лет.

Открытие этой мемориальной доски – это не просто знак уважения, это упоминание о человеке, который посвятил свою жизнь служению искусству, правде и человечности, отмечают в Департаменте международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского горсовета.

Как сообщает пресс-служба Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета, Генрих Осташевский более 45 лет отдал служению Одесскому украинскому театру, а всего актерской профессии – более 60 лет. Он оставил глубокий и яркий след в истории украинского искусства и благодарную память в сердцах тех, кто имел счастье видеть его на сцене театра, на киноэкране и имел честь знать лично.

«Открытие этой мемориальной доски – это не просто знак уважения, это упоминание о человеке, который посвятил свою жизнь служению искусству, правде и человечности. Генрих Романович Осташевский – один из Праведников народов мира. Во времена, когда зло, казалось, царило безнаказанно, он проявил настоящее мужество, скрывая еврейскую семью, рискуя собственной жизнью. Он остается примером того, каким может быть человек – не по титулам или наградам, а по поступкам, по тому, как он жил и какую память оставил после себя. Сегодня мы переживаем страшные времена испытаний. И снова человечество сдает экзамен – на эмпатию, на достоинство, на способность сопротивляться злу. Память о таких людях, как Генрих Романович Осташевский сегодня – это своеобразный моральный указатель нашим согражданам в сложное время. Мемориальная доска станет символом памяти, признательности и уважения одесситов, стремлением сохранить память о нем для будущих поколений», – сказано в сообщении.

В церемонии приняли участие председатель Региональной Ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман, заместитель городского головы Павел Вугельман, заместитель директора Департамента – начальник управления национальностей и религий Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов раввина Одессы и Юга Украины Фишел Чечельницкий, одесский писатель Аркадий Хасин, директор Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько Юлия Пивоварова и директор Одесской Национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова.