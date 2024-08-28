«Деньги на ВСУ»: уже год каждую субботу одесситы пикетируют одесскую мэрию (видео)

«Долой бессмысленные тендеры!»

Муж Лилии Мокряк отправился в военкомат в первые дни широкомасштабного вторжения рашистов. Пошел воевать добровольцем.

— Я сама ему покупала аптечку, турникеты, — рассказывает Лилия, — А сейчас он сам за собственные деньги ремонтирует машину. Потому что никто не спрашивает: готова она к выезду или нет. Надо выезжать и выполнять задания. Поэтому тема недостаточного финансирования государством ВСУ для меня — наболевшая. И тут я увидела в Инстаграме Кати Кожевниковой анонс митинга, посвященного отмене тендера на ремонт Киевского суда. И захотела к нему присоединиться — была рада, что нашла такую среду, что кто-то поднял эту тему. Так начала выходить на пикеты — требовать деньги на ВСУ.

Одной из первых побед небезразличных одесситов, которые каждую субботу выходят на Думскую, Лилия считает отмену того самого тендера на ремонт Киевского суда.

— К сожалению, один отменили — десять появилось. Удалось отменить тендер на озеленение на шесть миллионов гривен. Потом был какой-то неадекватный тендер на ремонт лавочек в Стамбульском парке, — вспоминает Лилия, — Сейчас мы выходим конкретно против еще одного тендера, который нас возмутил. Это завершение ремонта роддома №5. Там 175 миллионов выделили на какой-то забор. Хотя сам медперосонал говорит, что им не нужен этот ремонт — роддом №5 один из самых обеспеченных и, вообще, условия там хорошие.

20% бюджета надо отдавать на ВСУ

Проанализировав способности городского бюджета, активисты пришли к выводу, что направить на помощь ВСУ можно примерно 20% от общих бюджетных расходов.

— Мы решили, что потеря 20% не нанесет городскому бюджету какого-то большого вреда. Город сможет и полностью функционировать, и покрывать необходимые сборы для нашей армии, — считает Лилия.

Одесса стала одним из первых городов в Украине, где люди вышли с требованием увеличить помощь военным, протестами против «распила» денег громады на непонятные ремонты и озеленение. И сегодня акции «Деньги на ВСУ» проходят по всей стране.

— В Днепре сейчас люди собрали петицию на 3000 голосов и подали ее местным властям с требованием от громады выделять 20% из бюджета на ВСУ. Если у них будет какой-то положительный опыт, мы такую же петицию создадим.

Есть ли смысл в пикетах?

В последнее время отчисления из городского бюджета на помощь военным увеличиваются. И Лилия считает, что, в частности, это победа акции «Деньги на ВСУ». Правда, победы не такие большие, как хотелось бы, признается волонтер.

Так, на июньской сессии горсовета было принято решение об отделении расходов на городскую программу «Безопасный город Одесса» на 147,7 миллиона гривен. Это целевая субвенция, которая перечисляется на счета воинских частей для выполнения их заявок, поступивших в мэрию. Вот только реально направить эти деньги на помощь нашим защитникам довольно сложно, сожалеет Лилия.

— Там сложная система, которую никак не обойти, так чтобы каждый солдат мог получить то, что ему сейчас необходимо для качественного выполнения задания. И мы будем продолжать выходить, пока не найдем такой механизм сотрудничества с властью, который устроит всех: и власть, и нас, — заявляет активистка. — А главное — пока не начнут закрываться потребности наших ребят.

Активисты предлагают создать в рамках городского бюджета целевой фонд для помощи ВСУ. Но в муниципалитете забраковали предложения участников акции «Деньги на ВСУ».

— Мы каждый день выносили мозг в рабочей группе всем причастным и депутатам также. И изменения приняли, поэтому все те отчеты, что «мы не можем, Киев не хочет» и так далее — слова, — уверена Екатерина Ножевникова, — А все вместе мэры должны были сидеть на голове у депутатов Рады и требовать этих изменений. За три года уже можно было решить вопрос, но это, кажется, мало кому нужно во власти. Я так скажу: единственное, что хорошо умеет наша власть, — это перекладывать вину на кого-то и еще много говорить, как они все действительно хорошо делают, но почему-то все не работает…

Долгое время городские власти протестующих просто игнорировали. Однажды мэр все же пригласил на беседу родственников погибших на фронте.

— Были очень большие надежды на эту встречу, — рассказывает Лилия, — Надеялись, что это будет началом нашего сотрудничества, какого-то диалога. А потом выяснилось, что нас просто пригласили, чтобы ткнуть носом в те копейки, которые они выделяют для наших ребят.

«Я вас всех обвиняю»

На встрече тогда еще заместитель городского головы Светлана Бедрега и руководитель департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов доложили о бюджете Одессы, какую часть в нем занимают расходы на поддержку Сил обороны и безопасности, о городских программах, в рамках которых оказывается помощь военным.

— Я никому из вас не верю, — заявила тогда, едва сдерживая слезы, волонтер Оксана Брусенцова.

В первые дни войны она отправилась в ТЦК, чтобы добровольцем защищать свою страну. Ей отказали, но там она познакомилась с ребятами-добровольцами, которые, когда нужна была помощь, позвонили Оксане.

— Полтора года я помогала ребятам из 79-й бригады. Осенью 2023-го они были на Марьинке. Звонили ночью, кричали — нужны хотя бы четыре рации. Это был вопрос жизни, чтобы враги не могли перехватывать их разговоры. Поднимала связи, обращалась к депутатам района, где я живу. Они не помогли. Писала Стерненко, Притуле, блогерам, но ответа не было, — вспоминает Оксана, — Это были жизни молодых ребят… Они прощались со мной по связи. Из десяти в живых остался один. Мне с этим жить, потому что я не нашла, не успела. И это только один пример. Когда мне надо было срочно одеть бойцов, которые были ранены и остались в одних трусах, я сдавала свои украшения. И я вас всех обвиняю в том, что не могу надеяться на свою власть.

После встречи, рассказала Оксана, один депутат все же подошел к ней. Сегодня он помогает купить машину для бойцов, на которую волонтер собирает еще с января.

«Если бы у нас было больше голосов…»

— Предложенную нами рабочую схему сотрудничества с городскими властями в мэрии забраковали. Но все-таки мы хотим ее доработать. Ведь то, что предлагает городская власть, — очень длительный процесс. И на это командиры просто не идут, — отмечает Лилия, — Поэтому снова планируем встретиться с юристом. Хотим обсудить механизм сотрудничества городских властей с волонтерами, чтобы он нам его прописал. Тогда мы сможем передать это предложение депутатам Верховной Рады, которые смогут этот механизм продвигать. Вот это сейчас наша задача — чтобы такие фонды, где будут сотрудничать городские власти и волонтеры, можно было бы создать в каждом городе.

Я верю, что мы могли бы добиться большего, если бы у нас было больше голосов, — убеждена Лилия, — Чтобы выходили на акцию, как у нас бывало летом прошлого года, около 500 человек. Приезжало телевидение. Был большой общественный резонанс. А сегодня выходят 30-50, которым не безразлично. Поэтому чиновники и не спешат отвечать на наши требования. А если бы к мэрии пришли сотни?

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По подсчетам участников акции, помощи военным от одесской мэрии после начала протестов стало в восемь раз больше. Всего за один год! Это свидетельствует, что если действительно что-то делать, не молчать, то даже самое безнадежное дело можно сдвинуть с мертвой точки.

Поэтому они умоляют одесситов приходить и поддерживать активистов, ведь огласка событий и проблем помогает, держит нашу власть в напряжении.

«Доверяй делам»?

Интересно, что буквально сразу же после встречи с инициативной группой от акции «Деньги на ВСУ» в одесской мэрии разразились скандалы с чиновниками, которые как раз и рассказывали во время встречи о бюджете города и помощи военным.

Вскоре была уволена Светлана Бедрегу.

Через несколько дней после отставки Бедреги в рамках расследования уголовного производства о закупке бронежилетов и элементов военной экипировки по завышенным ценам были задержаны Виктор Кузнецов и его заместитель Юрий Савченко. На сегодня оба отстранены от работы.