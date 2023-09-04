«Когда в ваш дом приходит убийца, вы не начинаете делать ремонт» — одесситы требуют направить средства городского бюджета на ВСУ

День рождения Одессы сотни одесситов отметили акцией протеста у входа в мэрию. Возмущенные горожане требовали миллионные бюджетные отчисления «на благоустройство» перенаправить на нужды украинских военных. Не секрет, спустя полтора года войны закупать необходимое нашим защитникам, по-прежнему, приходится за свой счет и средства, которые собирают по всей Украине.

Стадионы вместо дронов

Пока волонтеры объявляют сборы на покупку для ВСУ дронов и турникетов, тепловизоров и машин, по всей Украине — как из государственного бюджета, так и из местных — направляются средства на нужды, мягко говоря, некритические. Ну, необходимо просто во время затяжной войны на истощение — человеческого, экономического, военного потенциалов страны — ремонтировать стадионы и перекладывать брусчатку, устанавливать фонтаны и клумбы разбивать.

В Киеве, к примеру, Министерство молодежи и спорта планирует потратить 307 миллионов гривен на капитальный ремонт теннисного центра.

Ремонты вместо турникетов

Одессе до масштабов столицы еще далеко. Но тоже можно насчитать сотни примеров «рационального и эффективного» расходования бюджетных средств в военное время. Последней каплей, переполнившей чашу терпения одесситов, стало решение о реконструкции помещения Киевского районного суда. Муниципальное управление капитального строительства тендер опубликовало — работы оценили в 106,2 миллионов гривен. Правда, фракции горсовета «Европейская солидарность» и «Слуга народа», обратились к мэру с требованием его отменить. Но, по словам и. о. директора юридического департамента мэрии Татьяны Жилкиной, такие решения не входят в полномочия городского головы. Отменить тендер может только заказчик.

Позже в горсовете объяснили, что из городского бюджета на ремонт здания Киевского райсуда выделено «всего» 10 миллионов. А 106 миллионов – это стоимость всего проекта, который начат еще до войны, — с несколькими составляющими, большинство из которых, по словам заместителя мэра Александра Филатова, сейчас не ко времени и не планируются к реализации.

Да, облсовет тоже не поскупился — решил направить 31 млн гривен на ремонт Театра юного зрителя. За такие деньги, подсчитали волонтеры, можно приобрести для ВСУ 2 000 дронов. А за 106 миллионов,

направленных на ремонт суда, – 212 000 кровоостанавливающих турникетов, без которых ежедневно умирают наши защитники.

Об озеленении на крови

Глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, резонно полагая, что миллионы сейчас должны идти, в первую очередь, на помощь военным, 28 августа вышла на одиночный пикет к зданию горсовета на Думской площади.

С начала войны «монстры» ежедневно со всей страны получают миллиардные запросы от армии. Фонд закупает беспилотники, генераторы, бинокли, наушники, старлинки, бронежилеты, шлемы, одежду… Только в июле «Корпорация монстров» оказала помощь почти на 15 млн гривен. С начала же полномасштабного вторжения – на 285 миллионов. То есть – «с миру по нитке» украинцы собирают миллионы на ВСУ, нередко жертвуя из небольших зарплат и пенсий.

А между тем, власти обнародуют тендеры на «капитальный ремонт элементов благоустройства сквера, находящегося в границах ул. Канатной и просп. Гагарина» – на 20 млн гривен… И тендер на шесть млн гривен на закупку деревьев в Одессе.

— Я хочу, чтобы наш город был зеленым. Но шесть миллионов – это тысячи дронов, десятки тысяч турникетов, без которых ежедневно погибают хлопцы, —

подчеркивает волонтер.

«Стоп неадекватным тендерам»

Во время военного положения в Украине проводить мирные собрания и митинги законодательством разрешено «только в исключительных обстоятельствах» и только при письменном согласовании с местными

властями. Правда, в Киеве, по словам Ножевниковой, когда вышел на пикет боевой медик, власти полицию вызвали. В Одессе – не решились. И постепенно вместе с Катериной на акцию стали выходить все больше одесситов. Протестным пикетом перед мэрией они встретили день рождения Одессы. Одесситы пришли к мэрии с государственными флагами, фотографиями погибших близких, плакатами: «Когда в ваш дом приходит убийца, вы не начинаете делать ремонт», «Труханов, купи дроны за наши деньги», «Стоп неадекватным тендерам». Наш город первым в Украине публично заявил свой протест против разбазаривания миллионов во время войны.

Праздничные мероприятия из-за пикета горсовету пришлось задержать. А мэр, час спустя произнесший официальный пафосный спич, не посчитал нужным выйти к людям и хоть как-то обосновать многомиллионный тендер.

Срочно изменить бюджетный кодекс

Продолжением протестных акций стала подготовка открытого обращения к властям страны. Волонтеры предлагают срочно внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, бюджеты органов местного самоуправления, налоговый и таможенный кодексы, в Закон о бюджете на 2023 год и наработку проекта Закона на 2024. Государство, убеждены волонтеры, под контролем общественности должно оставить критические расходы на энергетику, здравоохранение, образование, критическую инфраструктуру, транспорт, поддержку функционирования экономики, пенсионные выплаты рядовым пенсионерам, а остальной ресурс направить на оборону.

Припомнили властям протестующие и «экстравагантные» закупки за счет бюджета овощерезок и барабанов, реконструкцию дорог третьестепенного значения в Карпатах и дорожную развязку в Киеве, перекладку мостовой, ремонт стадионов и вокзалов в 40 км от линии фронта, закупку госкорпорациями офисных кресел по «космической» стоимости, «золотые» яйца по 17 гривен за десяток и картофель по 50 гривен за килограмм. Сегодня, если не будет срочных изменений в государственной политике, Украина за три года может потерпеть поражение.

— Мы уже начинаем проигрывать. Россия оправилась и начала наращивание ВПК. Санкции не сработали в полной мере, поэтому сотни новых вражеских БПЛА ночью атакуют украинские города, — говорит Катерина. — Несмотря на наши огромные потери, линия фронта практически не продвинулась за 10 месяцев. РФ построила укрепления, линии обороны, плотно заминировала местность. Если так будет продолжаться, через три года российская армия будет уже здесь, в Одессе, и в других городах Украины.

О самостоятельности местных бюджетов

Петицию подписали тысячи украинцев. Вместе с тем Катерина Ножевникова не особо верит в действенность подобных обращений к властям. В июле 2023 года петиция об ограничении некритических расходов уже подавалась. Автор – общественный деятель Святослав Литинский. Очень быстро эта петиция набрала голоса — даже больше, чем требуется. «За» проголосовали 25790 граждан.

Ответ на петицию Святослав Литинский получил от премьер-министра Шмыгаля. И оказалось, что «органам местных самоуправлений рекомендовано в первую очередь направлять расходы местных бюджетов на осуществление мер по поддержке сектора обороны и безопасности в условиях военного положения». А также – согласно закону о местном самоуправлении, «самостоятельность местных бюджетов гарантируется собственными и закрепленными за ними законом общегосударственными доходами, а также правом самостоятельно определять направления использования средств местных бюджетов». Вот только смелости на большие закупки для военных хватило лишь в нескольких городах страны.

— При этом я не могу сказать, что помощь не оказывается вовсе. Многое и сделано. Но дело в том, что никак нельзя тратить средства на некритические для города расходы, когда не закрыты все военные требования, — убеждена Катерина. – Это, если о военных. Но есть и гражданские. Когда роддом после падения ракеты остался с дырками в кровле, на него денег не нашлось. Когда школа Столярского осталась без окон, снова сделали доноры. Потому что город сказал «это не нашего подчинения».

Так что, если требования одесситов не будут услышаны, волонтеры приглашают всех на следующую акцию – девятого сентября.