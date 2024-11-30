Убрать физику и химию: украинские школы ждет еще одна реформа

Но по результатам опросов, большинство школьников до самого окончания обучения не успевают определиться, какую именно хотят получать профессию. Поэтому на момент поступления в вуз может возникнуть риск отсутствия у них необходимого уровня знаний по профилирующим предметам — они их не выбрали в 10 классе, не изучали, поэтому придется существенно корректировать планы на дальнейшее обучение после школы.

Мы решили узнать, что по поводу реформы думают преподаватели вузов, которым готовить специалистов для важнейших отраслей экономики Украины.

Кто будет восстанавливать страну?

Владимир Кравченко, заведующий кафедрой атомных электростанций НУ «Одесская политехника», д.т.н., профессор:

— Военная ситуация доказала, насколько важна энергетическая отрасль, — без нее ничего не функционирует, без развитой энергетики невозможно восстанавливать экономику, поэтому энергетика должна развиваться опережающими темпами.

Сейчас такая ситуация, что тепловая энергетика почти вся разрушена, сильно пострадала ветровая, основную нагрузку несет атомная энергетика — три станции обеспечивают 65% потребностей страны. И это при том, что крупнейшая в Европе Запорожская АЭС находится на оккупированной территории.

Для восстановления страны понадобится большое количество технических специалистов — электриков, теплоэнергетиков, механиков, строителей, то есть инженеров разных специальностей. Надо отметить, что у нас практически нет физиков для медицинской отрасли. Поэтому система образования должна быть ориентирована на создание базы, достаточной для подготовки необходимого количества технарей. А происходит обратное. Создаются условия для облегчения обучения, для отказа от изучения сложных дисциплин, которыми являются математика, физика, химия. В вузы уже сейчас приходят люди с недостаточным уровнем подготовки по этим дисциплинам, а в случае реформы старшей школы их станет еще меньше. Кто же тогда будет отстраивать страну?

Евросоюз оценивает ситуацию в Украине точнее?

— Сегодня в Украине выполняется проект с ЕврАтомом по развитию ядерного образования в Украине, — продолжает Владимир Кравченко. Его финансирует Европейский Союз. Координатором является Харьковский физтех — главный физический институт Академии Наук. Приобщили Одесскую политехнику, КПИ им. Сикорского, университет им. Шевченко, ХПИ, университет им.

Грант ЕС предусматривает, прежде всего, определение потребностей атомной энергетики Украины в кадрах, квалификацию выпускников, повышение квалификации преподавателей, интенсификацию профориентационной работы. Потому что государство в этом году выделило 110 бюджетных мест на атомную энергетику, а поступили на бюджет только 90 студентов. Далее большое внимание уделяется студенческой мобильности, чтобы люди имели возможность по семестру учиться в разных европейских университетах, заимствуя лучшие практики.

Блоки будут строить, а с кем?

НАЭК Энергоатом подписал меморандум о строительстве в Украине 9 мощных энергоблоков. Подготовка к строительству первого блока АР1000 с лучшими показателями безопасности уже начата на Хмельницкой АЭС. Для знакомства с проектом сотрудников компании отправляют на стажировку в США, потому что, чтобы работать на АЭС, надо не только на самой станции сдавать экзамены, но и иметь соответствующие лицензии. Чтобы построить все запланированные блоки, их надо привязать к существующему участку, разместить и изготовить в Украине необходимое оборудование — нужны специалисты-проектировщики, монтажники, эксплуатационники, строители. Всех этих инженерных специалистов надо готовить, их катастрофически не хватает.

— У Украины есть большие планы по строительству малых атомных блоков мощностью 300 и 160 МВт, — продолжает Владимир Кравченко, — Это проекты известных американских компаний NeScale Power, Holtec International и Westinghouse. На них тоже надо кому-то работать. Следовательно, снова встает вопрос о подготовке кадров. Школьников надо мотивировать не упрощать учебную программу, отказываясь от определенных предметов, а выбирать незаменимые для восстановления страны профессии.

Да, обучение у нас сложное, но человек получает специальность с высокой заработной платой, с реальными возможностями трудоустройства — у нас говорят «пойдешь на пенсию, а реактор будет продолжать работать». То есть следует подчеркнуть, что не совсем обоснованный выбор предметов в школе дальше может кардинально ограничить возможности школьников для получения важных для государства специальностей.

Химия — обязательная

Дмитрий Скрипниченко, заведующий кафедрой технологии молока, масложировых продуктов и индустрии красоты Одесского национального технологического университета, к.т.н., доцент:

— Сегодня абитуриенты поступают в учреждения высшего образования по результатам Национального мультипредметного теста (НМТ). В него входят украинский язык, история Украины и математика. Четвертый предмет выпускник школы выбирает сам.

Если говорить об одной из наших специальностей — «Пищевые технологии», качественное овладение знаниями по технологиям производства пищевых продуктов невозможно без хороших знаний химии. Современные технологии в пищевой промышленности полностью построены на различных, иногда достаточно сложных технологических процессах. Но к сожалению на прохождение УМТ по химии в качестве четвертого предмета в нашей стране регистрируется наименьшее количество учеников. В частности, в 2024 году чуть более 3,5 тысячи школьников из 267 тысяч зарегистрированных на всю Украину. Для нашего вуза и для всей страны это проблема, потому что сегодня для развития многих отраслей промышленности нужны абитуриенты с высоким уровнем знаний именно по химии как профилирующей дисциплины. В одесском национальном технологическом университете на первом курсе студенты изучают общую, органическую и неорганическую химию, затем на старших курсах добавляются дисциплины, связанные с биохимией и микробиологией. Поэтому школьные знания по биологии тоже очень важны.

Узкая специализация — не ко времени

Кроме того, современный специалист должен быть разносторонне развитым. Кроме профилирующих дисциплин, он должен разбираться в менеджменте, маркетинге, иностранном языке, уметь делать качественные презентации, чтобы в будущем иметь возможность участвовать в получении грантов на реализацию своих проектов. В случае открытия собственного дела, не обойтись также без юридических знаний. Как правило, после нашего вуза специалист идет на управляющую должность на предприятие, здесь тебе и психология, и экономика тоже пригодятся — людей надо правильно организовать, а по продукции — ее нужно правильно изготовить, сохранить и вовремя реализовать.

Еще я обращу внимание, что в нашем университете обучение на каждой кафедре идет по нескольким направлениям. Например, на кафедре технологии молока, масложировых продуктов и индустрии красоты это образовательные программы: «Технологии молока, жиров и продуктов для индустрии красоты», «Технология производства и переработки продукции животноводства», «Контроль качества и безопасности в пищевой промышленности и в индустрии красоты». Такие образовательные программы делают для того, чтобы выпускник имел большую конкурентоспособность на рынке труда. И поэтому наш выпускник владеет вопросами технологии производства и переработки различной животноводческой продукции. Но если обучение идет по нескольким направлениям, это означает, что и приходить в университет надо с качественными знаниями по различным дисциплинам, чтобы лучше усвоить учебные программы.

В соответствии с требованиями времени, в университете произошла реорганизация и факультеты реорганизованы в учебно-научные институты, сегодня их шесть и все они имеют научную компоненту. Например: при защите квалификационных работ студенты участвуют в разработке научных тем с различными кафедрами — технологи вместе с представителями холодильной техники и экономистами и тому подобное. Такие работы обычно выполняют по заказу предприятий пищевой отрасли. Это значительно приближает студентов к реальным условиям работы на них. И опять-таки повышает требования к уровню их знаний по различным дисциплинам.

В заключение, если человек видит себя в будущем в качестве технолога пищевой промышленности, не советую отбрасывать изучение математики, химии, физики и биологии. Не обойтись и без философии, потому что именно она помогает создать интересную концепцию своего предприятия, смоделировать развитие ситуации на рынке. Кроме того, под лучших студентов в нашем вузе разрабатываются образовательные программы, чтобы человек имел возможность работать по выбранной специальности и заканчивать университет. Но для этого надо действительно быть лучшим.

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