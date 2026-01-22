Ключевые моменты:

Отключение мощных объектов водоканала из-за ремонтных работ энергетиков.

Временные перебои с водоснабжением и понижение давления в отдельных районах Одессы.

22 января в области действуют экстренные отключения электроэнергии без графиков.

Воды не будет в разных частях Одессы

По информации «Инфоксводоканала», в связи с проведением ремонтных работ энергетиками, в отдельных районах Одессы возможны временные перебои с водоснабжением. В сообщении говорится, что при работе периодически отключаются мощные объекты водоканала, что может влиять на давление подачи воды в разных участках сети.

Напомним, что 22 января в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии. Во время экстренных отключений графики не действуют. В настоящее время энергетики работают над стабилизацией энергосистемы.

