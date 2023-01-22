День соборности: что это за праздник и его значение сейчас (фото, видео)

День Соборности Украины – праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Это событие произошло в 1919 году.

Официальным же праздником в Украине День Соборности стал с 1999 года. Его установили потому что объединения УНР и ЗУНР для создания единого (соборного) украинского государства имели большое политическое и историческое значение для создания единого (соборного) украинского государства.

Историческия Дня Соборности

В ноябре 19017 года была провозглашена Украинская Народная Республика. В ее состав вошло 9 украинских губерний распавшейся российской империи. А в октябре 1918 г. во Львове представители западноукраинских политических партий провозгласили образование Западноукраинской Народной Республики после распада Австро-Венгрии.

С того времени между правительствами УНР и ЗУНР велись переговоры о воплощении идеи соборности. 1 декабря 1918 г. в Фастове был подписан «Предвступительный договор» об объединении УНР и ЗУНР, в котором было заявлено о непреклонном намерении в кратчайшие сроки создать единое государство.

21 января 1919 г. в Хусте Всенародное собрание приняло решение присоединить к Украинской Народной Республике Закарпатье. На следующий день, 22 января 1919 года в Киеве провозгласили объединение. Этот день совпал с первой годовщиной провозглашения четвертого универсала о полной независимости Украины.

Веками разорванный украинский народ объединился на своей земле в едином Украинском государстве — Приднепровье вышло из Российской, а Западная Украина — из Австро-Венгерской империи.

Вторжение россии в Украину: мы вновь боремся за соборность

Сейчас уже единая Украина снова борется за свое право существовать как единое и свободное государство. Российская федерация вторглась в нашу страну в 2022 году и хотела полностью уничтожить все украинское, захватив всю территорию.

Но когда этого не получилось, враг поставил своей целью разорвать единство нашей страны, лишить ее соборности – поделить на части. Поэтому нынешняя война, это не только борьба украинцев за право существовать, но за единство, соборность нашего государства.

Президент страны Владимир Зеленский поздравил украинский народ такими словами:

Сегодня мы празднуем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Наша Украина единая, потому что сильная. И сильная, потому что единая.

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