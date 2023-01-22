Украинцы: чем похожи и чем отличаются в разных регионах страны

22 января мы отмечаем День соборности и свободы Украины. Нашу страну населяют многие народности, которые отличаются характером, национальными костюмами, праздниками и кулинарными шедеврами. Но, несмотря на отличия, у нас у всех один общий дом — Украина, которую мы сегодня защищаем. Мы вместе, и в этом наша гордость и сила.

Какие различия между украинцами в разных регионах страны

Как утверждают психологи, жители разных регионов Украины отличаются определенными чертами характера, которые сформировались благодаря сочетанию истории и природных условий региона.

На юге и частично восточном регионах страны, считается, что живут радостные, эмоциональные и оптимистичные люди, которые отличаются более легким отношением к жизни. Эти черты украинцы получили благодаря морскому и теплому солнечному климату. Также психологи отмечают у южан острый ум и склонность к предпринимательству. А вот внешне жители южных областей Украины очень похожи на обитателей Карпат.

В центральной части страны для глаза привычнее равнинные ландшафты. Может быть, поэтому украинцы из этого региона легко воспринимают перемены, у них хорошо развиты воображение и фантазия, однако при этом часты перепады настроения и самочувствия. Среди них много скептиков и индивидуалистов.

На севере у украинцев под влиянием холодного климата сформировались рационализм и суровость, хотя при этом они отличаются развитым чувством прекрасного, обладают решительностью и энергичностью, стремятся к гармонии с природой.

На западе и в горных районах страны украинцев отличают терпение и осторожность, сильный дух и стойкость. При этом они оптимистичны, дружелюбны, жизнерадостны, у них есть тяга к эстетике. Такие черты характера сформировала у них суровая красота гор. Украинцы из западных регионов отличаются также настойчивостью, принципиальностью, решительностью и острым чувством справедливости.

Украинская кухня высоко ценится по всему миру

Украинская кухня входит в первую десятку кухонь мира, а в Европе была признана третьей.

Украинский борщ покорил даже бывшего американского президента Билла Клинтона, который внес его в перечень обязательных к приготовлению блюд для своего повара. Борщ считается символом украинской кухни и внесен в список вкуснейших супов мира. Готовят его по всей стране, но в зависимости от региона отличаются и рецепты: на Подолье в борщ добавляют фасоль, на юге — муку, на Харьковщине — пиво, а в Киеве — хлебный квас.

Вареники. Традиционной начинкой является картофель, творог и вишни. Однако есть различия: в Черниговской области начинку для украинских вареников делают из шкварок, в Закарпатье — из брынзы, а на Полесье — из толченой фасоли.

Кулеш в старину был любимым блюдом украинских казаков. Его рецепты отличались в зависимости от региона: на Черниговщине и Полтавщине готовили кулеш с гречкой, а на Подолье – с кукурузой, в Полесье варили на молоке или сыворотке.

Голубцы — традиционное блюдо украинской кухни. В левобережных районах Днепра и на юге голубцы в старину было принято делать большими, из целого листа капусты, а вот в Западных областях Украины таких хозяек считали лентяйками.

Деруны наиболее популярны в восточных и северных областях. Их готовят из «дертого», то есть, тертого картофеля, часто на праздник Благовещения.

Галушки наиболее популярны на Полтавщине. Здесь блюдо даже удостоилось памятника и фестиваля. На западе страны есть свой вариант этого блюда — палюшки.

Кроме того, все украинцы любят сало, готовят холодец и квас, известные еще со времен Киевской Руси.

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Украинский сленг: как говорят в разных частях страны

Несмотря на то, что жители страны общаются на родном украинском языке, в каждой области есть слова, значение которых поймет не каждый приезжий.

Например, в Прикарпатье некоторым может понадобиться переводчик. Судите сами: штаны здесь именуют «гачи», а толстовку — «мастеркой», «мандабурка» и «зупа» — это картошка и суп, «кугутом» здесь называют петуха, а вот «кугутками» — сережки.

Говор жителей Луганской области, особенно села Боровское, хотели внести в список нематериального культурного наследия. Арбуз здесь называется «каун», дверная рама — «лутка», а занавески вешают не на карниз, а на «багет», ведро — это «циберка», а дуршлаг — «трухляк».

С Харьковщины к нам пришло слово «тремпель», то есть одежная вешалка. А вот, что такое «педали» без переводчика не понять, а это, оказывается, обычные кроссовки. Застежку-молнию там именуют «змейкой», а сменный стержень для ручки — ампулкой. Именно у харьковчан мы позаимствовали слова «кулек» и «баклажка».

В Днепре непонятные приезжим слова можно услышать и в университетских коридорах: там наши сдвоенные уроки-пары именуют «лентами». Калитка в Днепре — это «хвортка», половник — «ополоник», а кукуруза — «кукургус».

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Что украинцы понимают под патриотизмом

Сейчас практически все жители Украины понимают патриотизм как любовь к своей стране: готовность защищать ее с оружием в руках, воспитывать детей в уважении к Родине, знать ее историю, язык и культуру, соблюдать законы.

Именно этого пытались добиться 22 января 1919 года, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство. И вот спустя более чем столетие, несмотря на очевидные различия, украинцы пришли к настоящему согласию и консолидации: победить врага, защищать свою свободу, говорить по-украински, изучать свою историю и культуру.

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