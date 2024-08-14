День радистов из племени навахо: почему эту странную дату отмечают сегодня

Загадка «Энигмы»

Так вот, начиная с 1982 года, 14 августа в США отмечается Национальный день радистов навахо. А впервые эту историю я услышал в середине 1970-х, когда толстячок –«полкан» на военной кафедре в Одесском институте связи что-то бухтел нам на лекции по аппаратуре ЗАС, т.е. Засекречивающей Аппаратуре Связи. Он тогда кратко рассказал эту историю, связанную с американскими индейцами навахо, и мы, помнится, удивлялись этому малоизвестному племени. Майн Рид, Купер (вместо Фенимор тогда мы говорили Феня – Моня) знакомили читателей своих популярных романов с ирокезами, делаварами, апачами, а вот про навахо мы не ведали.

Засекречивание связи у военных – дело суперважное, в этом мы, к сожалению, смогли убедиться в нынешней войне. Так было и в годы Второй мировой. Притчей во языцех в этой теме стала немецкая шифровальная машина «Энигма» (в переводе с греческого это «Загадка»).

Ее разработка началась еще после Первой мировой, машина постоянно совершенствовалась и к 1940 году достигла, как казалось немцам, гордившимся «мы-умы!», предела совершенства, т.е. высочайшего уровня создания секретности связи.

Но группа британских и польских инженеров ценой огромных интеллектуальных усилий завоевала себе право ухмыльнуться в сторону немцев со словами «это мы – умы, а вы – увы». Они создали машину под названием «Бомба», которая свела на нет все шифрующие возможности «Энигмы».

Японская проблема

Казалось бы, это 100-процентное подтверждение жизненной мудрости о том, что «на каждую хитрую ж… есть болт с левой резьбой». Но американцы с помощью своих сограждан из племени навахо в ходе боев с японскими милитаристами на деле доказали, что не «на каждую».

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На тихоокеанском театре военных действий американцы столкнулись с проблемой кодировки своих сообщений. Японцы показали, что они «не с разбегу сделаны» в вопросе перехвата и дешифровки радиопереговоров.

Все попытки штатовских радистов использовать в переговорах какой-нибудь стилистический жаргон успехов не приносили, ведь многие японские дешифровальщики до войны проживали и обучались в Соединенных Штатах. Так что они в совершенстве владели как классическим английским языком, так и хорошо понимали особенности жаргонной лексики.

Это стало огромной проблемой. О ней узнала американская пресса. Одну из статей прочитал участник Первой мировой некий Филипп Джонстон. Он провел детство в индейской резервации Навахо-Нейшн, знал и понимал язык навахо с юных лет.

Вот он и надумал создать секретный шифр, за основу его взять язык этого племени. В этом языке не было ни грамматики, ни алфавита. Мало того, он был тональным: есть 4 тона, и в зависимости от интонации слова имеют разные значения!

Выучить язык, не имевший письменности, можно было только лишь, общаясь напрямую с его носителями. И еще: навахо использовали звуки, не имеющие аналогов ни в одном из европейских языков.

«Говорящие с ветром» против японского флота

Люди, которые впервые слышали речь индейца навахо, описывали ее не иначе как звук бульканья воды в забитой раковине, скрип старого комода, или же грохот поезда. Наверное, поэтому название племени переводится, как «говорящие с ветром».

Короче говоря, американец – «рационализатор» добился встречи с командующим Тихоокеанским флотом США. Тот его выслушал, идею скептически одобрил. Джонстон привез в лагерь морпехов 4 двуязычных (английский и навахо) индейцев. Из разных комнат они обменивались друг с другом сообщениями. И тексты, прошедшие через двойной перевод, были переданы без единой ошибки!

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Шокированный генерал тут же приказал немедленно рекрутировать 30 навахо в морскую пехоту. Однако Джонстон, хорошо знавший менталитет индейцев, решил поступить иначе. Он лично явился к вождю племени. И не дарил ему зеркальца или красные тряпочки. И не накрывал ему поляну. Он от имени Большого Вождя, т.е. президента США ПОПРОСИЛ выделить 30 своих лучших парней, чтобы помочь Америке в войне. Ответ был – нет проблем, ОК!

Набрали людей со знанием английского, приступили к созданию кода. Но в языке индейцев не было слов, обозначающих современные военные термины. Придумали линкор называть «китом», истребитель – «птицей грома» а подлодку – «железной рыбой» и т.д.

Сверхсекретную информацию транслировали по буквам. Чтобы зашифровать букву, использовали слово на языке навахо, перевод которого на английский начинался на эту букву. К примеру, передавали сообщение Tsah, Wol-la-chee, A-kee-dee- gleenee, Tsa-a-dzo – «Игла, Муравей, Победитель, Юкка». По-английски это Needle, Ant, Victor, Yucca. Первые буквы образуют слово navy – «флот».

После капитуляции Японской империи глава ее разведки на допросе заявил, что они без особых затруднений разгадывали все шифры из американских радиоперехватов – кроме шифра, который использовали в морской пехоте.

«Говорящие с ветром» загнали японцев в тупик. Остается лишь добавить маленький нюанс: у каждого радиста-навахо на фронте был «напарник» с единственной задачей – убить индейца при опасности пленения его врагом. Что ж, «а ля герр ком а ля герро» как говорят французы. На войне как на войне…