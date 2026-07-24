Ключевые моменты:

Место поршневых Shahed-136 заняли ракеты Х-59/69, реактивные дроны типа Shahed-238 и эрзац-ракеты «Бандероль».

Впервые за долгое время враг снова начал применять противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», что указывает на завершение двухлетнего цикла их накопления.

Изменение тактики стало реакцией РФ на успешное внедрение в Одессе дронов-перехватчиков, которые ранее высокоэффективно сбивали медленные БПЛА.

Ни по одному другому региону Украины ракеты Х-59/69 и «Бандероли» в июле не применялись так интенсивно, как по Одесской области.

Почему РФ отказалась от стандартных «шахедов» в Одессе

В июле 2026 года российские оккупанты концентрируют удары по разным городам и областям Украины, применяя разную тактику террора. Причем для Киева, Одессы и Запорожья выбирает свою, особую специфику. Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в первой половине 2026 года в Одессе и области была сформирована эффективная малая ПВО, основанная на интеграции дронов-перехватчиков. Это позволило массово сбивать вражеские беспилотники с минимальным расходом дефицитных зенитных ракет.

Однако в июле командование РОВ кардинально поменяло концепцию: враг сделал ставку на высокоскоростные цели. Реактивные Shahed-238 и ракеты снижают эффективность мобильных групп и перехватчиков, возвращая первостепенную актуальность зенитно-ракетным комплексам малого и среднего радиуса действия.

«Бандероли», Х-59/69 и редкие «Ониксы»

Одесса стала главным полигоном для обкатки новой распределенной системы ударов. Из-за нехватки ресурсов и носителей Москва не может масштабировать подобную тактику на всю Украину, поэтому концентрирует определенные типы вооружения по конкретным регионам.

Основной объем атак по Одесчине теперь формируют авиационные ракеты Х-59/69, «Бандероли» и реактивные БПЛА.

«Ни по одной другой области или городу сейчас настолько интенсивно не применяются Х-59/69 и «Бандероли», как по Одессе, что выделяет этой тактикой город из общего ряда», — отмечает Коваленко.

Баллистические 9М723 («Искандер-М») применяются по Одессе штучно (в отличие от Киева), однако зафиксировано возвращение П-800 «Оникс», накопление которых шло свыше двух лет.

Эксперты не исключают, что после тестирования новой тактики на Одессе оккупанты могут применить аналогичные формы террора и против других украинских городов. Это снова потребует от сил ПВО гибкой адаптации и перераспределения ресурсов для отражения нестандартных угроз.

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