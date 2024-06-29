Как советский летчик стал в Канаде вождем индейского племени и героем фильма

Из Диканьки – в Канаду

В конце 60-х годов в Монреале проходила Всемирная выставка ЭКСПО-67. Сюда прибыла и советская делегация, в составе которой был и популярный артист балета Махмуд Эсамбаев. Гостей из СССР пригласили посетить поселение североамериканских индейцев в Канаде. Вождь племени оказался украинцем! Среди «своих» его называли ТотКтоПрошелСквозьОгонь. Когда-то этот человек носил имя Иван Даценко. Жизнь Ивана сложилась необычно. Об этом он как раз и поведал Махмуду Эсамбаеву, который в одном из своих многочисленных интервью рассказал о судьбе Даценко.

Иван родился в 1918 году в селе Чернечий Яр, который находится недалеко от знаменитой Диканьки на Полтавщине. Молодой человек окончил летную школу, и с первых дней Второй мировой войны находился на фронте.

Даценко сделал более 300 боевых вылетов, участвовал в битве под Сталинградом. Но однажды в районе Львова его самолет сбили немцы.

После этого о судьбе Ивана доподлинно ничего не было известно. Говорили, что он попал в плен. Бежал. Ходили слухи, что по возвращении на родину Ивана как «предателя» отправили в концлагерь на Дальнем Востоке. Оттуда он якобы тоже бежал и, очевидно, через Чукотку и Аляску попал в Канаду. На этом месте даже слухи и догадки прекращаются.

В начале нулевых, поисками Даценко через программу «Жди меня» занялась его сестра Дарья и ее дочь.

— Нам много писали, мы получили даже фотографии моего дяди в одежде вождя, — рассказывала Ольга Васильевна. — Но лично встретиться ни с ним, ни с его детьми (прим. — у Даценко их четверо. Кроме того — более десяти внуков) не удалось.

История Даценко очень заинтересовала киношников. И вправду — готовый фильм! Но снять его оказалось непросто…

Тот, кто прошел сквозь огонь

В 2011 году выходит фильм режиссера Михаила Ильенко «Тот, кто прошел сквозь огонь». Картина основана на реальной истории Ивана Додоки. Главный герой, советский летчик, прошел через множество испытаний: репрессии, лагеря и побег.

Во время войны он попал в немецкий плен, но смог убежать. Дома его обвинили за это в государственной измене и сослали в сталинские лагеря. И оттуда он сбегает.

Его путь приводит его в Канаду, где он начинает новую жизнь среди коренных индейцев. Фильм показывает, как человек может адаптироваться к новым условиям и найти свое место в мире, несмотря на все трудности.

История Ивана — это пример того, как можно пройти через огонь и остаться целым, сохранив веру в себя и свои силы.

Фильм снят за бюджетные средства Министерства культуры и Госкомкино Украины. Работа над картиной длилась пять лет. Во время кризиса 2008-2009 годов работу над лентой пришлось приостановить на полтора года.

Мария Кедрова