Переулок Попова в Одессе назвали в честь изобретателя радио – или нет?

Сейчас это Каретный переулок

Этот переулок сейчас называется по-старинке Каретным. А перед этим он носил имя Александра Попова, как и расположенная совсем невдалеке моя «альма матер» – Одесский электротехнический институт связи.

Рассказывать сейчас, что Попов – изобретатель радио, это все равно, что открывать Америку через окно в Чикаго. Это было на бывшей одной шестой части суши, т.е со времен СССР, аксиомой, или бесспорной истиной.

Ну, мол, как же, РУССКИЙ ученый Попов придумал радио – и нечего тут воздух сотрясать, попусту обсуждая тему. Но дело в том, что в мире есть разночтения и разногласия по поводу первенства Попова. И весьма обоснованные. Вот это и предлагаю сегодня «обкашлять».

Любой одессит – моряк: то ли по душевному состоянию, то ли по трудовой книжке. И жаргон флотский все одесситы без труда «догоняют». На судне мотыль – это механик, дед – это стармех. А вот маркони на любом судне под любым флагом – это кто? Это судовой радист. Что за слово?

А это «фамилие такое», как говорил Кот Матроскин. Очень многие исследователи «глубины глубин» этой темы титул лидера присвоили итальянцу Гульельмо Маркони. А еще сербу Николе Тесла. А еще британцу Оливеру Лоджу. А еще немцу Генриху Герцу.

Пять изобретателей радио

Кстати, когда 24 марта 1896 года Александр Попов на ЗАКРЫТОМ заседании физико-химического общества в Петербурге доложил, что осуществил передачу радиотелеграммы, то он уточнил, что с помощью передатчика и приемника собственной конструкции передал набранные азбукой Морзе слова «Генрих Герц».

На слове «закрытом», т.е. тайном, акцент сделан недаром. Ведь ряд историков утверждают, что фактически доказать свое первенство Попову помешал режим секретности, которым он был связан, работая на военный флот россии.

Но сербский ученый Тесла еще в 1893 году официально запатентовал (!) свой радиоприемник. Приоритет его первенства над итальянцем Маркони признан судом в 1943 году. Хотя, если объективно, то каждый из перечисленных выше ученых внес в эту тему свою лепту, и многие исследователи полагают, что однозначно определить чей-то приоритет на изобретение радио невозможно в принципе. Продолжающиеся поныне дебаты показывают, что идея витала в воздухе, а великие умы мыслят параллельно.

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Так, профессор Генрих Герц еще в 1887 году открыл электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света, провел и описал опыты по их передаче на расстояние без проводов при помощи созданного им генератора.

Об использовании открытия немец не думал, заявив: «Это абсолютно бесполезно». Никола Тесла, к тому времени работавший в США, в 1893 году в ходе исследований атмосферного электричества изобрел антенну, а затем успешно экспериментировал с передатчиком и приемником собственной конструкции.

Оливер Лодж 14 августа 1894 года в Оксфордском университете продемонстрировал передачу радиосигнала из одного здания в другое на расстояние 40 метров. Для практического применения аппаратуру нужно было усовершенствовать, но Лодж решил попусту не убивать на это время.

Изобретатель из Болоньи Гульельмо Маркони занялся конструированием радиопередатчиков и приемников в декабре 1894 года и подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года, то есть через два месяца после первой радиопередачи Попова. 2 сентября в Солсбери под Лондоном он публично продемонстрировал свою аппаратуру, передав при этом не два слова, как Попов, а целый текст.

Будучи, по его словам, связан секретностью, Попов публично сообщил о своих работах лишь 31 октября 1897 года, когда о достижениях Маркони уже знал весь мир. Причем и тогда Попов признал свои работы незавершенными: «Связной телеграммы мы не сумели послать, потому что все детали приборов нужно еще доработать».

Первая публичная демонстрация передатчика и приемника Поповым произошла 18 декабря 1897 года. Российский патент он оформил лишь в 1901 году, но до самой кончины в декабре 1905 году отстаивал свое первенство перед Маркони.

Первый организовал радиосвязь на территории Украины

Что бы там ни было, но Александру Попову – «респект и уважуха». Как минимум потому что его имя значится в моем дипломе – ОЭИС им. А.С. Попова. А еще потому что ни кто иной как он организовал первую гражданскую радиосвязь на территории Украины.

И не где-нибудь там: это произошло 30 декабря 1902 года на линии Херсон – Голая Пристань. Что за пристань, спрОсите? Общеизвестно, что моя родная Херсонщина – «кавунячья» столица Украины. Так вот, Гопри – «кавунячья» столица Херсонщины.

Ну и куда ж в таком серьезном деле без одессита!? Проект беспроволочного телеграфа составил главный механик почтово-телеграфного округа одесский инженер Бухгейм. Он же руководил работами. В Херсоне радиостанция размещалась в здании почтово-телеграфной конторы.

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Радиостанция в конторе Херсона тогда просуществовала недолго. В 1907 году, из-за технического несовершенства оборудования («рашн топорэйшн» – шутят у нас на английский манер), ее демонтировали.

В наши дни это было обычное отделение Укрпочты. В прошлом году в это старинное здание с памятной доской у входа «прилетело» с левого берега от «хранителей российской истории», будь они прокляты.

Попов или Маркони?

Маркони стал крупным предпринимателем, в 1897 году он учредил в Британии фирму «The Wireless Telegraph & Signal Company», а в 1898 году открыл там завод по производству радиоаппаратуры. Он получил Нобелевскую премию (1909 год) и титул маркиза Итальянского королевства. Попов получил орден святой Анны и Большую золотую медаль Всемирной выставки в Париже 1900 года.

Многие историки предпочитают говорить об изобретении радио Поповым и Маркони. В цивилизованном мире больше знают имя итальянского ученого. Но по понятной причине в Большой Советской Энциклопедии 1955 года Маркони вообще не был упомянут.