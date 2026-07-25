Ключевые моменты:

Причина решения: Существенная угроза жизни сотрудников и сохранению производственных мощностей из-за усиления обстрелов со стороны РФ.

Формат остановки: Деятельность приостанавливается строго в рамках законодательства Украины с сохранением ресурсов для скорейшего возобновления работы.

Защита людей и активов: почему Allseeds пошла на этот шаг

В официальном заявлении группы компаний Allseeds подчеркивается, что дальнейшая операционная работа в текущих условиях создает прямую и непреодолимую угрозу для жизни специалистов и целостности производственных комплексов.

Серия агрессивных атак российской федерации на логистическую и портовую цепочку Одесской области вынудила руководство компании принять крайне сложное, но необходимое решение.

«Это решение было принято с учетом первоочередной необходимости обеспечить безопасность работников, а также сохранить производственные активы, инфраструктуру, человеческий и операционный потенциал компании», — отметили в Allseeds.

Приостановление процессов будет проходить в строгом соответствии с действующим законодательством Украины. В компании акцентируют внимание на том, что это временная мера: Allseeds консервирует необходимые ресурсы и мощности, чтобы оперативно вернуться к работе сразу после стабилизации обстановки в регионе.

Allseeds — один из крупнейших украинских производителей и экспортеров растительных масел и шрота, занимающий третье место по объемам экспорта нерафинированного подсолнечного масла в Украине. Компания имеет более чем 25-летний опыт работы на международном аграрном рынке и сотрудничает более чем с 2 000 фермерских хозяйств.

Пострадали морские перевозчики и логистические гиганты

Ранее датский гигант контейнерных перевозок Maersk официально объявил о временной приостановке сервиса через порт «Чорноморськ». Входящие судовые партии и импортные грузы перенаправляются в румынский порт Констанца.

Из-за рисков для экипажей и повреждения гражданских судов ряд иностранных морских перевозчиков временно приостановили подачу новых заявок на запуск судов в порты Большой Одессы («Одесса», «Чорноморськ», «Пивденный»).

Кроме того, после прилетов по портовой инфраструктуре терминалы таких компаний, как Kernel, Delta Wilmar, Cargill и Bunge, были вынуждены локально приостанавливать перевалку грузов и работу отдельных мощностей для проведения ремонтных работ, оценки ущерба и обеспечения безопасности сотрудников.