Это помидор?

Привоз в начале зимы

На Привозе мужчина берёт в руки красный, гладкий, будто нарисованный помидор и спрашивает продавщицу:

— Это точно помидор?

— Точно, — отвечает она.

— А почему такой твёрдый?

— Потому что декабрь.

— А почему такой дорогой?

— Потому что помидор.

— А почему такой блестящий, словно лакированный?

— Потому что всё вместе — декабрь и помидор.

Мужчина вздыхает, кладёт обратно и бормочет:

— Понятно… Это не овощ — это сувенир. Или игрушка на ёлку…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

  • картофель — 20–40 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 25–80 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 20–45 грн;
  • огурцы — 25–55 грн;
  • сладкий перец — 30–70 грн;
  • баклажаны — 30–70 грн;
  • капуста — 25–45 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):

  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 60–130 грн;
  • мандарины — 70–150 грн;
  • клубника — 180–220 грн;
  • сливы — 25–60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) — 72–100 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина–телятина:

  • задняя часть — 250–290 грн;
  • телячья шея — 200–220 грн;
  • рёбра — 130–170 грн;
  • антрекот — 180–220 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200–230 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–250 грн;
  • рёбра — 210–220 грн;
  • сало сырое — 70–250 грн;
  • сало солёное — 120–300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Рыба на Привозе

Фото автора

