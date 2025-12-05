Это помидор?
На Привозе мужчина берёт в руки красный, гладкий, будто нарисованный помидор и спрашивает продавщицу:
— Это точно помидор?
— Точно, — отвечает она.
— А почему такой твёрдый?
— Потому что декабрь.
— А почему такой дорогой?
— Потому что помидор.
— А почему такой блестящий, словно лакированный?
— Потому что всё вместе — декабрь и помидор.
Мужчина вздыхает, кладёт обратно и бормочет:
— Понятно… Это не овощ — это сувенир. Или игрушка на ёлку…
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)
- картофель — 20–40 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 25–55 грн;
- сладкий перец — 30–70 грн;
- баклажаны — 30–70 грн;
- капуста — 25–45 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 60–130 грн;
- мандарины — 70–150 грн;
- клубника — 180–220 грн;
- сливы — 25–60 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 72–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина–телятина:
- задняя часть — 250–290 грн;
- телячья шея — 200–220 грн;
- рёбра — 130–170 грн;
- антрекот — 180–220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–230 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–250 грн;
- рёбра — 210–220 грн;
- сало сырое — 70–250 грн;
- сало солёное — 120–300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
