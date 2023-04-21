Улица Нежинская: адресные таблички в ассортименте и даже с ошибками

Улица Нежинская не так давно носила имя Франца Меринга, немецкого марксиста IX века, имевшего к Одессе такое же отношение, как к зайцу — стоп-сигнал. Когда-то в ныне далеком 1976 году, получив диплом, ходил по городу и прощался со «своей» Одессой. И вот сейчас, нежданно-негаданно очутившись в Одессе в качестве беженца, забрел в эти края.

Теперь этой улице возвращено историческое название — Нежинская. Википедия сообщает, что в первой половине IX века на этой улице поселилось много греков — выходцев из города Нежин (ныне это Черниговская область). Что «улыбнуло» — это широкий ассортимент адресных табличек на домах в пределах первого же квартала от Тираспольской площади.

Вот оно — одесское многоязычие! Тут вам и украинское «вулиця Ніжинська», и двуязычное, и русскоязычное наименования. А есть еще и табличка авторства кого-то «ни разу не грамотного» — «вулиця НіжЕнська».

Ну да не беда, ошибка эта легко поправима. То ли дело аналогичная ситуация в моем родном Херсоне — год(!) ее разруливали. Еще в 2007-м горсовет безымянную улочку возле центральной проходной Херсонского судостроительного завода назвал в честь ВычеГЖанина — главного сварщика ХСЗ, внесшего огромный вклад в интенсификацию производства сухогрузов и контейнеровозов.

В 2017-м, в ходе процесса переименования городских улиц, автор этих строк обратил внимание, что на адресной табличке — «очепятка». Изучил херсонскую топонимику и обнаружил, что ошибка и в официальных документах — ул. ВычеЖГанина. Настрочил редакционный запрос на адрес горсовета, порекомендовал устранить это досадное недоразумение. «Всего лишь» год прошел — и летом 2018-го таки устранили.

Короче говоря, улица «НіжЕнська» на этом фоне — пыль для моряка, как говорят в Одессе. А вот что удивительно — так это отсутствие англоязычных вариантов названия на городских улицах — ведь Одесса была, есть и всегда будет крупнейшими УКРАИНСКИМИ воротами в Мировой океан.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

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