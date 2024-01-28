Как появилась в Одессе улица Франца Меринга, и куда исчезла

Карлы и Марксы Украины

Так звали одного из ведущих германских марксистов (1849-29 января 1918). «Шо, опять!?» – впору воскликнуть, как тот Волк из мультика. Да, немало улиц в Одессе в годы «советов» носили имена немецких «товарищей», которые нынче нам ну совершенно не товарищи.

Мы с вами уже «прошлись» по улицам Тельмана, Пика, Бебеля, Люксембург, Либкнехта. Все они заражали все вокруг коммунистической теорией своего земляка – Карла Маркса. И во многом способствовали тому, чтобы она просочилась из Германии в россию задолго до того, как сюда в опломбированном вагоне «просочился» Ленин с идеей октябрьской революции.

Марксизм в нашей бывшей стране был засеян в благодатную почву и расцвел махровым цветом. За примером далеко ходить не придется. В 1928 году в семье моего деда к сыновьям Александру и Петру добавился еще один мальчик – мой будущий отец. Назвали его МАРКС. Так что автор этих строк – Валерий Марксович – реальное подтверждение «ползучести» оказавшейся ложной «коммуно-марксистской теории». Кстати, старостой моей группы в Одесском институте связи (1971-1976) был отличный парень из Черкасс – Цапок Виктор Карлович. И его отца тоже назвали в честь Карла Макса.

Человек, который умел быть марксистом

Так вот, большую роль в распространении марксизма сыграл немец Франц Меринг – первый биограф Карла Маркса, которого Ленин еще в 1908 году назвал «человеком, умеющим быть марксистом».

Меринг активно участвовал в подготовке учредительного съезда Компартии Германии. Он и дружил, и сотрудничал с вышеназванными Бебелем и Либкнехтом. А еще был одним из лидеров «Союза Спартака» – опять-таки наряду с Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, которым мы «перемывали косточки» в предыдущей публикации о переименовании одесских улиц.

Кстати, точную дату кончины Франца Меринга выше я указал недаром и вовсе не для того, чтобы прочитавшие эти строки, поминая его, с грустью подняли в тот день рюмашку. Просто имела место ситуация весьма показательная и чисто по-человечески трагическая. Узнав 15 января 1918 года о гибели своих друзей – Либкнехта и Люксембург – Франц Меринг тяжело заболел, слег и ровно через две недели скончался…

Чужой немец

После развала СССР улица еще три года носила имя вовсе не «родного» ни Одессе, в частности, ни Украине вообще немца. Акцентирую: дело вовсе не в том, что немец. Был в Украине до 2015 года еще один подобный топоним – переулок Франца Меринга в Виннице. Его переименовали в переулок Густава Брилинга (1867-1942). И, наверное, правильно сделали. Этот человек – украинский историк и этнограф, много лет прожил в Виннице, был одним из инициаторов основания и директором первого в Виннице народного музея, позже – директором Винницкого исторического музея. Он автор воспоминаний о Голодоморе 1932-1933 годов в том регионе. За эти воспоминания он «загремел» в ГУЛАГ, где и был угроблен…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса