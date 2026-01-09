Ключевые моменты:

Привоз в Одессе предлагает широкий выбор продуктов, включая овощи, фрукты, мясо и рыбу по разным ценам.

Цены на овощи варьируются от 20 до 140 грн за килограмм в зависимости от вида.

Цены на фрукты колеблются от 30 до 230 грн за килограмм, в частности на яблоки, бананы и гранаты.

Привоз также имеет большой ассортимент мяса, рыбы, а также молочных продуктов, таких как сыр и брынза.

«Хочу домой!»

Женщина (приглядывается к картошке):

— А сколько та, что поменьше?

Продавщица:

— Для вас — почти даром. Но смотрите быстрее, потому что она тоже мерзнет.

Мужчина (дёргается, прячет руки в карманах):

— Всё. Я замёрз. Я уже ничего не хочу. Ни картошки, ни капусты, ни мяса. Вообще не хочу есть.

Женщина (не отрывая глаз от лотка):

— Ты это говоришь каждый раз на Привозе.

(Переходят к следующему лотку.)

Женщина:

— А эта картошка сухая? Не водянистая?

Мужчина:

— Мне уже всё равно, какая она. Я хочу только домой и горячий чай.

Женщина:

— Хорошо, хорошо… (наклоняется, рассматривает) А скажите, дешевле будет, если взять больше?

Мужчина (вздыхает):

— Я же говорю — я сегодня не ем. Мне и суп не нужен.

Женщина (наконец поворачивается к нему):

— Слушай меня внимательно. Ты сейчас не хочешь ни картошки, ни капусты, ни мяса. А первое, что ты сделаешь дома — снимешь куртку и скажешь: «А что-нибудь поесть есть?»

Мужчина (после паузы):

— Ну… может, если что-то горячее.

Женщина (к продавщице):

— Взвешивайте. И ещё чуть-чуть сверху — потому что он, вы ж сами слышите, не голодный…

А что с ценами на холодном Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

картошка — 25-40 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-70 грн;

баклажаны — 30-70 грн;

капуста — 25-45 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-120 грн;

мандарины — 35-120 грн;

клубника — 180-220 грн;

сливы — 50-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-300 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн.

антрекот — 180-220 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-240 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-260 грн;

ребра — 210-230 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн.

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пелингас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте:

«Мало ели на Новый год»: атмосфера и цены на Привозе в начале января (фоторепортаж)

Фото автора