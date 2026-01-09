Ключевые моменты:

«Хочу домой!»

Привоз 10 января 2025 года

Женщина (приглядывается к картошке):

— А сколько та, что поменьше?

Продавщица:

— Для вас — почти даром. Но смотрите быстрее, потому что она тоже мерзнет.

Мужчина (дёргается, прячет руки в карманах):

— Всё. Я замёрз. Я уже ничего не хочу. Ни картошки, ни капусты, ни мяса. Вообще не хочу есть.

Женщина (не отрывая глаз от лотка):

— Ты это говоришь каждый раз на Привозе.

(Переходят к следующему лотку.)

Женщина:

— А эта картошка сухая? Не водянистая?

Мужчина:

— Мне уже всё равно, какая она. Я хочу только домой и горячий чай.

Женщина:

— Хорошо, хорошо… (наклоняется, рассматривает) А скажите, дешевле будет, если взять больше?

Мужчина (вздыхает):

— Я же говорю — я сегодня не ем. Мне и суп не нужен.

Женщина (наконец поворачивается к нему):

— Слушай меня внимательно. Ты сейчас не хочешь ни картошки, ни капусты, ни мяса. А первое, что ты сделаешь дома — снимешь куртку и скажешь: «А что-нибудь поесть есть?»

Мужчина (после паузы):

— Ну… может, если что-то горячее.

Женщина (к продавщице):

— Взвешивайте. И ещё чуть-чуть сверху — потому что он, вы ж сами слышите, не голодный…

А что с ценами на холодном Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

  • картошка — 25-40 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста — 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 50-120 грн;
  • мандарины — 35-120 грн;
  • клубника — 180-220 грн;
  • сливы — 50-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз 10 января 2025 года

  • яйца (десяток) — 45-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-300 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн.
  • антрекот — 180-220 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 200-240 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-260 грн;
  • ребра — 210-230 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн.
  • сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пелингас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте:

«Мало ели на Новый год»: атмосфера и цены на Привозе в начале января (фоторепортаж)

