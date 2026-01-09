Ключевые моменты:
-
Привоз в Одессе предлагает широкий выбор продуктов, включая овощи, фрукты, мясо и рыбу по разным ценам.
-
Цены на овощи варьируются от 20 до 140 грн за килограмм в зависимости от вида.
-
Цены на фрукты колеблются от 30 до 230 грн за килограмм, в частности на яблоки, бананы и гранаты.
-
Привоз также имеет большой ассортимент мяса, рыбы, а также молочных продуктов, таких как сыр и брынза.
«Хочу домой!»
Женщина (приглядывается к картошке):
— А сколько та, что поменьше?
Продавщица:
— Для вас — почти даром. Но смотрите быстрее, потому что она тоже мерзнет.
Мужчина (дёргается, прячет руки в карманах):
— Всё. Я замёрз. Я уже ничего не хочу. Ни картошки, ни капусты, ни мяса. Вообще не хочу есть.
Женщина (не отрывая глаз от лотка):
— Ты это говоришь каждый раз на Привозе.
(Переходят к следующему лотку.)
Женщина:
— А эта картошка сухая? Не водянистая?
Мужчина:
— Мне уже всё равно, какая она. Я хочу только домой и горячий чай.
Женщина:
— Хорошо, хорошо… (наклоняется, рассматривает) А скажите, дешевле будет, если взять больше?
Мужчина (вздыхает):
— Я же говорю — я сегодня не ем. Мне и суп не нужен.
Женщина (наконец поворачивается к нему):
— Слушай меня внимательно. Ты сейчас не хочешь ни картошки, ни капусты, ни мяса. А первое, что ты сделаешь дома — снимешь куртку и скажешь: «А что-нибудь поесть есть?»
Мужчина (после паузы):
— Ну… может, если что-то горячее.
Женщина (к продавщице):
— Взвешивайте. И ещё чуть-чуть сверху — потому что он, вы ж сами слышите, не голодный…
А что с ценами на холодном Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)
- картошка — 25-40 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста — 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-120 грн;
- мандарины — 35-120 грн;
- клубника — 180-220 грн;
- сливы — 50-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-300 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн.
- антрекот — 180-220 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-240 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-260 грн;
- ребра — 210-230 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн.
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пелингас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Читайте также и сравнивайте:
«Мало ели на Новый год»: атмосфера и цены на Привозе в начале января (фоторепортаж)
Фото автора