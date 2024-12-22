Новые названия одесских улиц: кем был Амвросий Ждаха и при чем тут русские сказки

Создавал украинский театр и иллюстрировал книги Шевченко

Родился он в 1855 году в Измаиле. Отец – из задунайских запорожцев, мать – Ульяна Смаглий из села Лелекивка на Киевщине. Когда западный Буджак временно отошел к Османской империи, семья перебралась в Очаков, а затем в Одессу. Так она и стала для Амвросия родной.

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Тяга к художеству проявилась у него с детства. Когда учился в Одесском уездном училище, посещал воскресные рисовальные классы Общества поощрения художеств. В 1873 году Амвросий поступил в Елисаветградское юнкерское кавалерийское училище.

Курсант Ждаха «для души» участвовал в культурно-художественной жизни города. Тогда в Елисаветграде зарождался украинский театр. Амвросий знакомится с Карпенко-Карым и отцом украинского театра Кропивницким (город сейчас наименован в его честь), посещает их любительский драмкружок, участвует в спектаклях.

Любовь к искусству взяла верх над желанием стать военным. Кавалерийское училище он тем не менее окончил в 1875 году, но от дальнейшей военной карьеры отказался.

В 1880 году решил поступать в Петербургскую академию художеств, для чего сдал экстерном экзамены за гимназический курс. Недостаток денег не позволил юному дарованию уехать в Петербург, и он весь 1881 год посещал Школу рисования и черчения Одесского общества изящных искусств.

В 1887 году Ждаха поступил чертежником в Одесский земский банк, в котором проработал до 1909 года. Академического художественного образования так и не получил. Работая банковским служащим, все свое свободное время отдавал живописи.

Только в 1921-1924 годы, в конце жизни, он смог полностью посвятить себя искусству, преподавая рисование и черчение в торгово-промышленной школе и специальный курс народного декоративно-прикладного искусства в Одесском художественном институте (1924-1926).

Амвросий Ждаха был страстным коллекционером старинных монет, оружия и изделий декоративного искусства, библиофилом. Состоял членом Одесского общества истории и древностей, которому передал часть коллекции в 1908 году, членом Общества художников имени Костанди. В 1925-1926 годах часть своих коллекций передал Одесскому историко-филологическому музею.

Но главное его наследие – это плоды его творчества. В 1883-1885 годах Ждаха выполнил для труппы М.Кропивницкого и М.Старицкого эскизы украинских исторических костюмов и народной одежды. Также он автор тематического цикла рисунков фольклорных украинских пасхальных яиц-«писанок» Херсонщины, Киевщины, Черниговщины, Полтавщины и Волыни (1894-1897), вышивок, полотенец и рубашек, рисунков старинной керамики и резьбы по дереву. Более 40 орнаментов украинских писанок, созданных Ждахой, были помещены в Санкт-Петербургском литературно-художественном еженедельнике «Звезда».

Амвросий Андреевич – автор великолепных серий почтовых карточек с рисунками, начальными словами и нотами к украинским народным песням. Первые две серии открыток вышли в 1911-1912 гг. и были мгновенно распроданы. Изданию следующих серий помешала Первая мировая, к сожалению, оригиналы карточек не найдены.

Открытки Ждахи были очень популярны в народе. Оно и понятно, ведь они передавали украинские обряды, народные обычаи, поверья.

Также Амвросий Ждаха – автор большого количества иллюстраций к стихам Тараса Шевченко. В 2019 году подарочное издание «Кобзаря» было оформлено именно рисунками Ждахи, и было признано лучшей книгой!

Умер Амвросий Андреевич в 1927 году в Одессе. Похоронен на Втором Христианском кладбище.

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Русский художник-сказочник Васнецов и его потомки

А ранее эта улица носила имя основателя неорусского стиля, художника Васнецова Виктора Михайловича. Кстати, это было два талантливых брата-художника – Виктор (1848-1926) и Аполлинарий (1856-1933).

Если говорить о Викторе, то к Одессе он не имел НИ-КА-КО-ГО отношения, и потому переименование улицы вполне оправдано и логично. Хотя, перелистав репродукции его знаменитых картин: «Витязь на распутье» (1882), «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880), «Аленушка» (1881), «Иван-Царевич на Сером Волке» (1889), «Богатыри» (1881-1898), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897), автор этих строк подумал, что только в качестве благодарности за картину «Аленушка» улицу можно было бы и не переименовывать.

Обмозговал я ее незамысловатый, как на первый взгляд, сюжет и аж ахнул: это же «на все 100» картина-предупреждение! НЕ ВЕРЬТЕ рОССИЯНАМ, ЛЮДИ!!!

Аленушка типа «закосила» под дурочку (межу прочим, Васнецов изначально так и назвал картину «Аленушка-Дурочка»), типа грустит, стервоза, по утопившемуся брату своему – окозлевшему Иванушке. А знала ведь, как пить знала, что не утонул он, собака дикая! Г…но ведь не тонет!

Вынырнул где-то, козел безрогий, нашел себе пару – какую-то козу драную, и принялись они размножаться с ураганной силой и настругали многие миллионы таких же, как они, козлов вонючих.

Козлы эти заселили территорию, которая сейчас называется эрэфией. И не дают они покоя никому на Земле! А если кто-то непонятливый задаст мне вопрос: что ж ты живопись с политикой смешиваешь, я покажу ему свой…гаджет. В смысле – мобильный телефон. Вот тебе среда, 18 декабря. В 8:53, а потом в 10:35, а потом в 11:51 (я как раз, пользуясь тем, что район не обесточен, с утреца творил этот материал) телефон издавал гнусный вой сирены и сообщал мне, вот уже два года как покинувшему из-за обстрелов родной город: «Выход баллистики из Крыма». Ну и что они, не стадо козлов после всего этого?!

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса