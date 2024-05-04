Паска или кулич, Великдень или Пасха, крашенка или писанка: как верно, а как нет

Великдень или Пасха

В украинском языке праздник Воскресения Христова называется Великоднем. Пасха – это еврейское название, происходящее от иудейского праздника Песах.

В большинстве словарей украинского языка даже нет слова Пасха. А у тех, что есть, отмечено, что это тоже самое, что и Пасха. То есть употреблять его можно, хотя более правильно все же говорить Пасха.

Паска, пасха или кулич

Традиционная пасхальная выпечка носит название паски. Называть ее пасхой неправильно, потому что это название самого праздника. Люди часто путают эти слова, потому что они похожи по звучанию.

В Украине паской издавна называли круглый сдобный хлеб, который выпекали из пшеничной муки. Есть даже предположение, что словом паска наши предки называли пшеницу.

Слова кулич в украинском языке не существует. Это русское название пасхального хлеба.

Что касается пасок, довольно часто их называют еще кексами. В особенности это встречается в торговых сетях. Называть так куличи начали в Советском союзе, чтобы не было ассоциаций с религией, против которой выступал коммунистический режим.

Крашенки или писанки

Кроме паски традиционным пасхальным блюдом являются еще вареные крашеные яйца. Те, что имеют одноцветную окраску, зовут крашенками. Иногда их разрисовывают. Такие еще можно назвать писанками.

А вот называть пасхальные яйца, крашенки и писанки яичками не стоит. Это термин из биологии, которым там называют орган, относящийся к мужской репродуктивной системе.

Кстати, яйца отваривают заранее. Но следует помнить, что если хранить их без холодильника, то безопасно употреблять этот продукт можно в течение трех дней. С холодильником срок возрастает до 20 дней.

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