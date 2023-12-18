Амвросий Ждаха: 168 лет с рождения известного одесского художника и иллюстратора

Родился Амвросий Ждаха в 1855 году в городе Измаил, в семье потомков задунайских запорожцев. Когда западный Буджак отошел к Османской империи, семья переехала в Очаков, а затем в Одессу.

Рисовать Амвросий начал с шести лет. В 18 лет юноша поступил в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. В Елисаветграде зарождался украинский театр, и Ждаха свел дружбу с Кропивницким и Карпенко-Карым, стал посещать драматический кружок. Вскоре он понял, что любит искусство больше, чем военное дело, и от военной карьеры отказался. Позже художник выполнял эскизы украинских исторических костюмов и народной одежды для Кропивницкого и Старицкого.

Будущий художник экстерном сдал экзамены за гимназический курс в Петербургскую академию художеств, однако из-за отсутствия денег он остался в Одессе и стал посещать Школу рисования и черчения Одесского общества изящных искусств. Через несколько лет Ждаха принял участие в первой выставке Товарищества южнорусских художников, а в литературно-художественном еженедельнике «Звезда» были напечатаны 40 орнаментов писанок, зарисованных Ждахой.

Художник сотрудничал с архитекторами, делал для них чертежи, акварели иконостасов и икон. Для одного из одесских издателей Амвросий Ждаха нарисовал портрет Пушкина, а также пушкинский похвальный лист. Для Ефима Фесенко он выполнял акварели монастырей, рисунки из святой истории, оформлял обложки книг. Именно Ждаха первым из украинских графиков начал оформление «Кобзаря» Шевченко. Кроме того, художник был автором проектов мебели в украинском стиле, а также в 1918 году разработал рисунок одесских разменных марок-денег.

Умер Амвросий Ждаха в 1927 году в Одессе и был похоронен на Втором Христианском кладбище.

Источник: odessa-memory.info