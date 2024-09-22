В Одессе переулок Вильямса переименовали в Карпенко-Карого: чего мы не знали о знаменитом украинце

Секрет имени

Напомню: все мы с вами в школьной программе по украинской литературе ПРОХОДИЛИ Карпенко-Карого. Проходили – и прошли. Мимо. Немного – биографию, немного, и, помнится, без малейшего интереса (что поделаешь – «обязаловка») – его произведения. Зато с высоты лет взглянешь, задумаешься – и жизнь он прожил интересную, и темы его вовсе не из пальца высосаны, самой жизнью подсказаны, а значит и сегодня актуальны.

Итак, Иван Карпенко-Карый (29 сентября 1845 – 15 сентября 1907) – украинский писатель, драматург, один из корифеев украинского театра. На свет появился он в селе нынешней Кировоградской области, в семье обедневшего шляхтича. И был он тогда Иваном Карповичем Тобилевичем. А вошедший в историю его псевдоним это совокупность отцовского имени и Гната Карого – любимого им персонажа из шевченковского «Назара Стодоли».

В 1859 году Иван с отличием окончил училище и в 14 лет начал работать писарем у пристава (это, типа, участковый полицейский), а затем – канцеляристом в городской управе. Потом перешел на службу в суд. В 1865 году перебрался в Елизаветград (ныне Кропивницкий), где до 1883 года трудился столоначальником (это, типа, завотделом) полицейского управления.

Странный полицейский

Ивана Тобилевича называли странным полицейским: он не брал «барашка в бумажке», т.е. взяток, и более того – не ругался «по-московски»! Когда с годами жандармерия потребовала отстранить его от службы за неблагонадежность, этот приказ местным начальством был… проигнорирован. Потребовался спецприказ МВД!

Почему «неблагонадежность»? А жандармерия обратила внимание, что именно в Елизаветграде многие нелегалы-«народовольцы» получили паспорта, т.е. полную степень свободы. Как оказалось, им по убеждению помогал Карпенко-Карый. В результате – ссылка на 5 лет в Новочеркасск.

Жена его к тому времени почила в Бозе, и шестеро (!) детей остались под опекой деда Карпа. В 1887 году Иван смог вернуться в Украину. Он поселился на своем полученном в наследство от родителей хуторе Надежда, названном в честь супруги. В 1906 году тяжелая болезнь заставила Карпенко-Карого уехать в Берлин на лечение. Там в 1907-м он скончался. Похоронили его дома, на хуторе Надежда…

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Влюбленный в театр

А теперь – о творческом наследии. С молодых лет он буквально обожал театральное действо. Однажды довелось полста верст добираться в губернский город, чтобы увидеть Отелло в исполнении Айры Олдриджа – чернокожего лицедея, приятельствовавшего с Тарасом Шевченко. Что интересно: вообще не владевший английским Иван Карпович уже в пожилом возрасте мог языком оригинала пересказать монологи шекспировского мавра!

В творческом багаже Карпенко-Карого – 18 пьес. Они разнообразны по жанрам: это мелодрамы, лирические и сатирические комедии, трагикомедии, трагедии. Феноменальным назвал его талант Иван Франко, причем талант не только драматурга, но и артиста, каковым он длительное время и являлся.

Наиболее известные его пьесы – это «Мартин Боруля», «100 тысяч» и «Хозяин». Они в школьной программе, но с той поры я их не запомнил – вообще (в отличие, к примеру, от «Энеиды» Котляревского). Не для того возраста их темы.

А вот с десяток лет назад на сцене нашего Херсонского драмтеатра я с удовольствием посмотрел классно поставленные «100 тысяч» – и ахнул: неужели это в 1889 году создано!? Вроде как вчера! У нас и сейчас такие же хитрюги и жулики – один к одному! Говоря о Карпенко-Каром, Франко назвал его одним из отцов украинского театра. Так что недаром Киевский национальный университет театра и кино носит имя этого великого украинского драматурга.

Украинский театрал вместо советского почвоведа

Переулок Карпенко- Карого появился в Киевском районе Одессы в 2024 году. А ранее это был переулок Академика Вильямса. Вкратце – об этом человеке. Годы жизни: 1863-1939. Топоним изменен во исполнение закона о декоммунизации. Василий Робертович Вильямс – советский почвовед-агроном, академик Академии наук СССР, АН Белорусской ССР, Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук, один из основоположников агрономического почвоведения, депутат Верховного Совета СССР, Лауреат Ленинской премии. С 1894 года и до конца жизни возглавлял кафедру общего земледелия и почвоведения московской cельхозакадемии им. Тимирязева (в 1922-1925 – ректор).

Научные работы Василия Вильямса имели немалое практическое значение. Он стал автором учебников по почвоведению и земледелию. Кстати, был сыном инженера, эмигрировавшего из США. В середине XIX века его отец – Роберт Оскар Вильямс переехал из США в россию, руководил строительством железнодорожных мостов.

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