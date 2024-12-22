Олег Кипер рассказал, когда начнутся зимние каникулы в школах Одесской области

Традиционно в декабре после окончания первого учебного семестра учащиеся школ Одессы и Одесской области уходят на зимние каникулы. В то же время единой даты начала зимних каникул в школах области нет, поскольку это связано с тем, что каждое учебное заведение самостоятельно распределяет каникулярный период.
Об этом сообщил накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, раньше всех на отдых пойдут школьники из Одессы и Одесского района: 119 школ приняли решение о начале зимних каникул с понедельника, 23 декабря. Но они и возобновят обучение раньше всех – с 6 января.
Еще 462 учебных заведения Одесской области начнут свой зимний отдых 30 декабря, добавил Кипер.
Продолжительность каникул варьируется от двух до трех недель. Дополнительная неделя отдыха будет в тех школах, которые перенесли осенние каникулы на зимний период.
В то же время заведения дошкольного и внешкольного образования Одесщины во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают сейчас.
Коме того, глава ОВА напомнил, что проведение новогодних праздников в период военного положения в учебных заведениях возможно только при соблюдении мер безопасности, без массового скопления, под персональную ответственность руководителей. При сигнале воздушной тревоги необходимо немедленно прекратить мероприятие, сообщить о возможной угрозе участников и обеспечить их эвакуацию в укрытие.
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