Олег Кипер рассказал, когда начнутся зимние каникулы в школах Одесской области

Об этом сообщил накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, раньше всех на отдых пойдут школьники из Одессы и Одесского района: 119 школ приняли решение о начале зимних каникул с понедельника, 23 декабря. Но они и возобновят обучение раньше всех – с 6 января.

Еще 462 учебных заведения Одесской области начнут свой зимний отдых 30 декабря, добавил Кипер.

Продолжительность каникул варьируется от двух до трех недель. Дополнительная неделя отдыха будет в тех школах, которые перенесли осенние каникулы на зимний период.

В то же время заведения дошкольного и внешкольного образования Одесщины во время каникул продолжат работу в формате, в котором работают сейчас.

Коме того, глава ОВА напомнил, что проведение новогодних праздников в период военного положения в учебных заведениях возможно только при соблюдении мер безопасности, без массового скопления, под персональную ответственность руководителей. При сигнале воздушной тревоги необходимо немедленно прекратить мероприятие, сообщить о возможной угрозе участников и обеспечить их эвакуацию в укрытие.

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