Война, день 1033: до какого года продлятся военные действия – новый прогноз

Сегодня, в воскресенье, 22 декабря 2024 года, начались тысяча тридцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, не перестает атаковать позиции наших воинов, однако и сам несет значительные потери. Коротко и ситуации как на самых «горячих» направлениях фронта, так и в тылу – в сводке «Одесской жизни».
Самые «горячие» направления фронта и сбитые «шахеды»
По официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
В субботу, 21 декабря 2024 года, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 37 авиаударов, сбросив 70 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 137 из реактивных систем залпового огня.
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Наиболее «горячими» были Покровское направление (где наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора), а также Кураховское (Силы обороны отразили 15 атак) и Времовское (где противник совершил 47 атак).
Помимо этого, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области, где ха минувшие сутки враг предпринял 41 попытку потеснить украинских защитников.
По информации Воздушных сил, в ночь на 22 декабря противник атаковал 103 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками других типов. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты «Искандер-М» из Крыма в направлении Херсона.
По состоянию на 10:00 22 декабря подтверждено сбитие 52 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий), еще один полетел в направлении Беларуси.
В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.
Так, ночью обломки российского дрона попали в крышу высотки в Броварах на Киевщине. Спасатели провели эвакуацию жильцов дома и деблокировку жителей одной из квартир. Информация о пострадавших пока не поступала.
Как сообщают Силы обороны Юга Украины, в ночь на 22 декабря 2024 года противовоздушной обороной сбиты 12 вражеских БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов. Еще один беспилотник-имитатор локационно потерян.
Накануне вечером 21 декабря 2024 года российские оккупационные войска атаковали город Херсон баллистической ракетой «Искандер-М», выпущенной с территории временно оккупированного Крыма.
Также на Херсонском направлении враг нанес авиаудар с применением КАБов.
Беспилотники повторно атаковали нефтебазу россиян «Стальной Конь»
Этой ночью на России снова было громко и очень ярко в районе нефтебазы «Стальной Конь» под Орлом.
«Стальной Конь» – это часть АО «Орелнефтепродукт» входящего в свою очередь в состав одной из крупнейших в мире компаний-производителей нефти ПАО «Роснефть». Основной вид продукции – бензин и дизельное топливо, поставляемые российской армии.
Местные власти уже подтвердили очередную массированную атаку БпЛА и возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь.
Еще 1820 рашистов не дожили до Рождества
Как сообщает Генштаб ВСУ, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1820 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 15 танков;
- 29 боевых бронированных машин;
- 32 артиллерийские системы;
- 3 средства ПВО;
- 50 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 81 автомобиль.
Сколько продлится война в Украине?
В Международном валютном фонде (МВФ) обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны, согласно которому война может продлиться до середины 2026 года.
Новый прогноз предполагает, что в первом квартале 2025 года начнется экономический шок, который повлияет на настроения компаний и украинцев, а также темпы возвращения мигрантов, и повлечет за собой серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, что приведет к отключениям электроэнергии.
Такой сценарий отличается от базового, согласно которому отмечалось, что война закончится в четвертом квартале 2025 года.