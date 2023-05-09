На источниках Кодымщины видели иконы и святых в видениях

Село Пирожная на Кодымщине славится не только талантливыми и трудолюбивыми людьми, но и своей живописностью, историческими местами и легендами.

Начнем знакомство с Каведянского поля. Оно стало первым полем, которое бедные фермеры возделывали вместе. Отсюда воды стекают в три разных реки. Одно направление — в сторону Синюхи через Луги в реку Савранка, второе — на Журавлинке через Пирожную в реку Малая Савранка, третье — через несколько километров по железнодорожному пути до Сербов в реку Белочи.

Есть здесь и Деникинское поле. А название свое получило из-за того, что там был убит и похоронен солдат деникинской армии.

Многие поля имеют названия по фамилиям людей, живших поблизости: Будейское, Гринченко, Обжелянское, Цуркана. Интенсивное расширение села в сторону Рыбков началось после распределения барских земель. Однако в одну из сторон расширение приостановила сама природа. На одном месте молния трижды сжигала новые дома. Жители села говорят, что там проходит жила никелевых руд, которые и притягивают молнию.

Пирожная расположена вдоль низменности протяженностью около восьми километров. Во многих местах из-под земли бьют целебные источники. Именно о них и пойдет речь.

Демковские колодцы

После святой Пасхи и Божественной литургии прихожане Кодымщины совершают крестный ход к Демковским колодцам, которые находятся недалеко от села Пирожная. По традиции сюда идет много верующих из окрестных сел. Люди набирают воду из святых колодцев и исцеляются в родниковой купальне, которую устроил местный храм св. Архистратига Михаила.

На Кодымщине живут легенды о возникновении Демковских колодцев. Записаны они со слов старожил. Пересказы повествуют, что одному жителю села приснился сон, будто за деревней, в канаве с водой, лежит икона. Утром он отправился к священнику и рассказал сон. Отец, собрав людей, направился к указанному месту. Там люди увидели в трясине икону с образом Ахтырской Божией Матери.

На этом месте обустроили колодец, из которого бьет ключ и сегодня. Источник освятили и проводили здесь богослужения. Вода из этого ключа считалась целебной.

Другая легенда говорит, что через эту местность шли чумаки, которые не усмотрели, как волы застряли в трясине. Чумаки пытались вытащить их, но безуспешно. Тогда стали молиться. Их молитва была услышана, и воли спаслись. После этого у одного чумака возникло видение Богородицы. Она велела продать часть обоза и устроить нищим обед. Так чумаки и поступили.

Эту славную традицию они завещали своим детям и внукам. Бережется она и по сей день: на десятую пятницу после праздника Пасхи жители Пирожной приглашают всех на трапезу.

К сожалению, икона Богородицы не уцелела до наших дней, но источник пульсирует.

Фотинин колодец

Во многих местах на территории села Пирожная бьют источники, среди которых известный в этих краях колодец с целебной водой – Фотинин колодец.

Выдающаяся она тем, что, умывшись ее водой, когда-то прозрела слепая крестьянка Фотина. Поэтому она и ухаживала за этим местом. Так колодец стал Фотинин.

И до сих пор те, у кого есть проблемы со зрением, приходят к Фотининому колодцу. Жители рассказывают, что идти надо к восходу солнца, желательно, чтобы никого не встретить по дороге. А если кто-нибудь встретится, то не здороваться с ним. Придя к колодцу, прочесть молитву «Отче наш» и бросить несколько монет в колодец. Затем можно умываться целебной водой или уносить больному домой.

А еще издавна известны Желоба. Они сделаны из деревянных бревен – желобов – по которым течет вода. Восстановили эту конструкцию супруги Любови и Сергея Криворуков. Желоба обустраивали всей семьей — вместе с дочками Анжелой и Юлией и внуками.

За собственные средства изготовили из дерева желоба, сплели плетень и украсили его горшками. Уютное место привлекает не только односельчан, но и гостей Кодымского края. Может, посетите?

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