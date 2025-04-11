В Национальном университете «Одесская морская академия» (НУ ОМА) прошла встреча заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого с руководителями двух одесских морских университетов. Участники согласились, что необходимо объединить Национальный университет «Одесская морская академия» и Одесский национальный морской университет в одно учебное заведение.

На встрече обсудили, как и когда произойдет объединение, кто будет руководить этим процессом, и другие важные вопросы создания нового заведения на основе двух университетов.

Цель такого шага – создать сильный современный морской университет в Украине и улучшить систему морского образования в целом.

Ранее сообщалось, что морская академия должна быть присоединена к морскому университету. Это вызвало сопротивление со стороны руководства академии.

Более подробно об аргументах против объединения и позиции НУ ОМА «Одесская жизнь» рассказала в материале: Одесса останется без высшей мореходки? «Вышку» планируют присоединить к «водному».

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