Мультипредметный тест в 2024 году: как школьнику сдать итоговый экзамен

Подражая Европе

Еще в прошлом году чиновники и депутаты рассказывали о европейском опыте, который базируется на оценивании знаний учеников по пяти предметам, и приближении к этому Украины. Поэтому в этом году выпускникам к обязательным украинскому языку и математике добавили еще историю Украины. Четвертый предмет они должны выбрать среди украинской литературы, иностранного языка (английский, испанский, немецкий, французский), биологии, физики, химии и географии.

Но это только начало. Тестирование по всем четырем предметам будет проходить в один день. В течение четырех часов — двумя блоками по два часа с перерывом всего в 20 минут — выпускники должны пройти тесты по украинскому языку и математике, истории Украины и выбранному предмету.

Эксперимент ради эксперимента?

Каждый, кто учился в школе, не позавидует выпускникам этого года. От результатов УМТ зависит будущее абитуриентов — будет ли у них шанс поступить в выбранное учебное заведение. Поэтому очень важно создать условия, при которых школьники максимально полно продемонстрируют свои знания, получат высокие баллы. А здесь все как-то наоборот получается.

Как ребенку выдержать четыре экзамена за один день? Нагрузка — психологическая, физическая, эмоциональная — получится очень значительной, потому что переключаться с одного предмета на другой придется очень быстро. Кроме того, нужно продемонстрировать знания по разным дисциплинам, на каждую отведен всего час. Организм подростка может отреагировать на такую сверхсложную ситуацию впадением в ступор, когда не удается ничего сделать, повышением давления, тошнотой, расстройством желудка, паникой. За 20-минутный перерыв участники экзамена должны успеть посетить туалет, поесть, отдохнуть, попить воды. Теоретически это возможно, практически — нет.

Кроме того, кажется, что разработчики новых правил проведения УМТ не учли особенностей военных реалий сегодняшнего дня. Если во время проведения УМТ начнется воздушная тревога, тестирование прекратят. Участники должны спуститься в укрытие и находиться там все время воздушной тревоги. После завершения воздушной тревоги, если она не слишком продолжительная, участники должны вернуться и выполнить те задания, которые остались. Если же воздушная тревога будет длительной (более 2 часов), школьники будут приглашены для участия в дополнительной сессии оценивания. То же касается и отключения света: если во временном экзаменационном центре есть генератор или батарея в ноутбуке, участники продолжат выполнение теста. Если же ситуация будет такой, которую невозможно исправить, то ученики смогут подать заявку на участие в дополнительной сессии оценивания. А если и дополнительная будет сорвана воздушными тревогами или отсутствием электричества, ученикам грозит не пройти НМТ и потерять год для поступления в украинский вуз. Вот такая невеселая перспектива вырисовывается.

Все это с самого начала вызвало возмущение родителей. Они справедливо ставили вопрос о целесообразности во время войны создания столь сложных условий прохождения УМТ. Условий, которые способны привести к существенному снижению результатов УМТ многих выпускников. Вывод родителей был простым — это эксперимент над детьми ради эксперимента. К сожалению, не в пользу детей.

Памятка для учеников. Как готовиться к УМТ

Существенно усложнив процедуру прохождения УМТ, Министерство образования на своем сайте не предоставило рекомендаций, как к нему подготовиться. Поэтому пришлось обратиться в коммунальное учреждение «Одесский центр профессионального развития педагогических работников». Вот что советуют психологи Светлана Великая, Елена Вершинина, Ольга Кобзарева.

Во время подготовки

Сначала подготовь место для занятий. Убери со стола все лишние предметы. Можно дополнить интерьер комнаты желтым и фиолетовым цветами, поскольку они повышают умственную активность. НЕ нужно перекрашивать стены, достаточно картины, шторы, салфетки, лампы и тому подобное. Также интересно заметить, что, по утверждению ученых, запах лимона в комнате повышает умственную работоспособность на 20%.

Составь план работы. Перед тем определи, кто ты — сова или жаворонок. Составь план занятий на каждый день. Важно четко знать, что ты делаешь, и не говорить всем вокруг: «Я занимаюсь или готовлюсь», а «Я изучаю именно определенный раздел, конкретный материал».

Начинай с самого трудного, но посильного. Легче и приятнее оставляй на время после обеда. Чередуй занятия с отдыхом. Установлено, что оптимальная продолжительность занятия — 30-40 минут. Максимум внимания достигается после 10-15 минут. от начала работы. Продолжительность перерыва в первой половине дня не должна превышать 5-10 минут. Во второй половине дня продолжительность каждого следующего перерыва увеличивай на 5 минут. Не забывай во время отдыха делать физические упражнения, короткие прогулки (желательно наедине), помогать родителям, то есть на короткое время полностью отвлекаться от учебы.

Тренируйся делать тесты. Делай это с секундомером.

Занимайся самоубеждением. Повторяй про себя: «Я знаю много, я спокоен, я уверен, я умный, я хорошо напишу тестирование».

«Эффект края». Лучше всего запоминается информация, изложенная в начале и в конце текста. Поэтому во время запоминания следует напрягать свои познавательные способности именно при изучении середины.

Повторять материал следует вдумчиво, поскольку если после «загрузки в мозг» не повторить информацию, 20-30% ее теряется в течение первых 10 часов. Чтобы этого не произошло, с текстом следует работать так: сначала прочитать его, потом повторить. Далее надо повторить прочитанное через 20 минут, 8-10 часов, через сутки.

В последний день перед прохождением УМТ, после обеда, важно прекратить готовиться, совершить прогулку на свежем воздухе, принять душ, подготовить одежду, документы, другие необходимые вещи.

Во время процедуры НМТ

Будь сконцентрированным. Не обращай внимания на поведение тех, кто рядом.

Действуй быстро, но не спеши. Перед тем как дать окончательный ответ, дважды прочитай задание, убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.

Сначала берись за те задания, в правильности ответов на которые ты не сомневаешься.

Пропускай! Нужно научиться быстро пропускать трудные и непонятные задания, чтобы впоследствии к ним вернуться.

Всегда внимательно читай задание до конца. Понимать задание с первых слов и достраивать окончания с помощью собственного воображения — это надежный путь к ошибкам.

Думай только о текущем задании. Когда ты видишь новое задание, забудь о предыдущем. Если предыдущее задание тебе не под силу, забудь об этой проблеме. Используй методику исключения. Если не знаешь правильного ответа, то можно распознать все неверные ответы по их абсурдности.

Всегда проверяй себя, даже если, на первый взгляд, ответ легкий и однозначный.

Догадывайся. Доверься собственной интуиции, и она вместе с логическим мышлением поможет тебе.

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Надеемся, что эти советы специалистов помогут ученикам успешно преодолеть нынешний НМТ, выжить в условиях большого напряжения и перегрузки, выйти после предложенного испытания более сильными и уверенными в себе. Пусть удачи!