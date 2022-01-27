Банк заблокировал транзакцию: какие действия клиента считаются подозрительными

Ваши деньги могут заблокировать по многим причинам. Банки делают это, чтобы защитить клиентов от действий мошенников, либо предотвратить незаконные финансовые операции.

Давайте разберемся, какие транзакции банки считают подозрительными.

Почему банки блокируют транзакции?

Это связано с финансовым мониторингом. Банки могут «замораживать» движение средств по карте, потому что подозревают клиентов в незаконной предпринимательской деятельности. Они отслеживают любые необычные операции.

Если вы регулярно продаете товары или услуги на площадках вроде OLX или Оголоша, не оформляя статус предпринимателя, то у банка могут возникнуть к вам вопросы. Дело в том, что для ведения предпринимательской деятельности нужен отдельный счет. Принимая платежи на свою обычную дебетовую или кредитную карту, вы нарушаете условия договора с банком.

Кроме того, Национальный банк Украины имеет право штрафовать финансовые учреждения за допущенные незаконные операции клиентов. Штрафы предусмотрены немаленькие, поэтому банки перестраховываются и временно блокируют подозрительные транзакции.

Какие транзакции банки считают подозрительными?

Финансовые операции проверяют в автоматическом или ручном режиме. В правилах финмониторинга более 70 критериев «подозрительности».

Список основных индикаторов для физических лиц:

Быстрое прохождение средств через счет в течение одного дня. Деньги на карте не задерживаются

Регулярное получение средств из-за границы или перевод средств за границу, если цель таких переводов не очевидна

Банк считает, что отправитель перевода не знает получателя, которому посылает деньги

Клиент получает на свою карту множество мелких переводов, а потом пересылает одной большой суммой другому клиенту

Назначение платежа вызывает подозрения и не соответствует деятельности клиента (например, на зарплатную карту приходят платежи за проданный товар)

Есть очевидные признаки того, что другие лица контролируют проведение финансовой операции (клиент не понимает зачем и кому делает транзакцию)

Согласно положениям о финмониторинге, банки проверяют все транзакции, начиная от 400 тысяч гривен, а также все анонимные переводы и пополнения (через терминал или онлайн-сервис) от 5 тысяч гривен.

Что делать, если банк заблокировал транзакцию?

После временной блокировки транзакции, банки сообщают об этом через мобильные приложения или СМС. В некоторых случаях может позвонить менеджер. Способ связи зависит от условий договора. Если вы обнаружили, что деньги заблокированы, а с вами никто не связался — обратитесь в службу поддержки банка или посетите отделение лично.

Банку нужно от вас только одно — подтвердить происхождение денег. Если вы собирали донаты на лечение, и в один день получили большое количество переводов, то так и объясните. Покажите банку, что вам нечего скрывать, потому что в положении о финансовом мониторинге этот момент тоже прописан — «индикатором подозрительности считается нежелание или отказ клиента предоставить необходимую информацию, либо информация представляется сомнительной и ее трудно проверить».

Иногда ограничения по транзакциям бывают технического характера: из-за сбоев или обновления сертификатов ключей. В этой ситуации провести операцию можно только в «ручном» режиме — через менеджера или в отделении банка.

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Фото: НБУ, Pexels



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