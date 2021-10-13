Ощадбанк блокирует карты: за что и какие еще счета заморозят?

С 30 сентября Ощадбанк начал блокировать счета тех клиентов, которые не пользуются своими картами.

С 30 сентября Ощадбанк начал блокировать счета тех клиентов, которые не пользуются своими картами.В будущем такая же ситуация может коснуться и клиентов других банков. В то же время эксперты говорят: такая практика происходит не впервые. А юристы сомневаются в ее законности.

Ощадбанк начал масштабную «чистку» счетов клиентов

Многие счета массово закрывают без согласования с их владельцами. Таким образом банк решил покончить со всеми счетами, которые оставались неактивными на протяжении последних трех лет. Речь идет и о текущих счетах, и о депозитах.

О готовящейся «чистке» Ощадбанк предупреждалклиентов заранее в публикациях на своем сайте. Чтобы разблокировать счет, клиентам предлагалось прийти в отделение с паспортом и идентификационным кодом— чтобы актуализировать свои данные и «реанимировать» свой счет. Доступ к счету возвращали после написания заявления.

Некоторые клиенты так и поступили. Кто-то закрыл счет и забрал деньги, а кто-то обновил данные и продлил отношения с банком. Однако многие граждане на призывы финучреждения не откликнулись. Потому банк стал считать, что клиент дал согласие на расторжение договора. И да, банк имеет на это право.

На что имеет право банк, если клиент не обновил свой счет и не закрыл его?

Банк может считать такой договор расторгнутым и закрытым по умолчанию. При этом оставшиеся денежные вклады будут считаться недвижимыми, по которым взимается ежемесячная комиссия за хранение.

Клиенты, у которых на счете нет денег, получат просто уведомление от банка о том, что их счет закрыт.

При этом юристы считают, что такие действия банка спорны. Если на счету остаются собственные средства, банк обязан дать возможность их забрать и при этом не платить комиссию.

За что еще банк может заблокировать доступ к счету:

если начали исполнительное производство по взысканию долга (любого, даже за коммуналку);

если финансовый мониторинг банка заподозрил незаконные операции (даже если вы перевели крупную сумму).

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