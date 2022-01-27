Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проверят состояние 6 мостов

Специалисты проведут экспертизу состояния шести мостов в Одессе. КП «Городские дороги» объявило тендер, чтобы найти исполнителя.

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Информация об этом появилась на сайте «Прозорро», сообщает издание 8News.

За проведение работ по обследованию конструкций сооружений городские власти готовы заплатить 1 миллион 396 тысяч гривен. Работа должна быть выполнена к лету текущего года.

Будет обследовано состояние таких объектов:

  • Мост Новикова на Жуковского;
  • Мост Коцебу на Бунина;
  • Строгановский мост на Греческой;
  • Мост через ж/д переезд на Грушевского;
  • Мост на Даче Ковалевского;
  • Мост на Бабеля.

Аналогичные исследования летом прошлого года провели с такими мостами

  • Тещиным мостом;
  • Сабанеевым мостом;
  • мостом на Грушевского возле автовокзала.

Но результаты этих исследований городские власти не спешат обнародовать, заявляя, что сначала выводы экспертов должны быть зачитаны на заседании горисполкома. Но с осени прошлого года этого так и не произошло.

А вот выводы специалистов по Горбатому мосту известны. И они гласят, что мост надо закрыть. Построенный в конце 19 века, этот мост уже 60 лет не ремонтировался.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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