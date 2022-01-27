В Одессе проверят состояние 6 мостов

Информация об этом появилась на сайте «Прозорро», сообщает издание 8News.

За проведение работ по обследованию конструкций сооружений городские власти готовы заплатить 1 миллион 396 тысяч гривен. Работа должна быть выполнена к лету текущего года.

Будет обследовано состояние таких объектов:

Мост Новикова на Жуковского;

Мост Коцебу на Бунина;

Строгановский мост на Греческой;

Мост через ж/д переезд на Грушевского;

Мост на Даче Ковалевского;

Мост на Бабеля.

Аналогичные исследования летом прошлого года провели с такими мостами

Тещиным мостом;

Сабанеевым мостом;

мостом на Грушевского возле автовокзала.

Но результаты этих исследований городские власти не спешат обнародовать, заявляя, что сначала выводы экспертов должны быть зачитаны на заседании горисполкома. Но с осени прошлого года этого так и не произошло.

А вот выводы специалистов по Горбатому мосту известны. И они гласят, что мост надо закрыть. Построенный в конце 19 века, этот мост уже 60 лет не ремонтировался.