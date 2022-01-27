В Одессе проверят состояние 6 мостов

Специалисты проведут экспертизу состояния шести мостов в Одессе. КП «Городские дороги» объявило тендер, чтобы найти исполнителя.
Информация об этом появилась на сайте «Прозорро», сообщает издание 8News.
За проведение работ по обследованию конструкций сооружений городские власти готовы заплатить 1 миллион 396 тысяч гривен. Работа должна быть выполнена к лету текущего года.
Будет обследовано состояние таких объектов:
- Мост Новикова на Жуковского;
- Мост Коцебу на Бунина;
- Строгановский мост на Греческой;
- Мост через ж/д переезд на Грушевского;
- Мост на Даче Ковалевского;
- Мост на Бабеля.
Аналогичные исследования летом прошлого года провели с такими мостами
- Тещиным мостом;
- Сабанеевым мостом;
- мостом на Грушевского возле автовокзала.
Но результаты этих исследований городские власти не спешат обнародовать, заявляя, что сначала выводы экспертов должны быть зачитаны на заседании горисполкома. Но с осени прошлого года этого так и не произошло.
А вот выводы специалистов по Горбатому мосту известны. И они гласят, что мост надо закрыть. Построенный в конце 19 века, этот мост уже 60 лет не ремонтировался.