Нацгвардеец, убивший 5 человек, сдался сам и рассказал, как расстреливал людей

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что Артем Рябчук, военнослужащий нацгвардии, устроивший массовый расстрел сослуживцев на заводе «Южмаш», сдался самостоятельно, после чего рассказал, как расстреливал людей.

В ведомстве сообщили, что Артем Рябчук находясь в селе, недалеко от Днепра попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. Туда он попал, доехав на попутке.

Патрульные же сообщили, что беглец был задержан в 9:30 утра в поселке Подгорное.

Сейчас ГБР открыло уголовное дело в отношении служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на заводе «Южмаш» в городе Днепр.

Также в ГБР заявили, что Рябчук не входил в группу усиленного психологического внимания.

Когда его задержали, нацгвардеец рассказал о том, что происходило во время расстрела. Рябчук знал, что оружие хранилось в металлическом ящике, который не запирался. Он взял автомат, снарядил магазин и выстрелил сначала в начальника караула, потом в его помощника. Он также знал, что есть женщина-оператор, которая каждые полчаса звонит в часть и докладывает обстановку. Чтобы она не позвонила, солдат расстрелял и ее. Затем он попытался выйти с территории завода, но его не выпускала вахтер. Тогда он убил женщину выстрелом в голову, а завод покинул, перебравшись через забор, предварительно перекусив колючую проволоку на заборе.

О том, что, возможно, толкнуло парня на такой ужасный поступок, рассказала у себя в Facebook народный депутат Юлия Яцик.

Два месяца назад он предупредил потасовку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его «стукачем» и начали над ним издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет,

— написала нардеп.

Журналисты «Суспільне. Одеса» посетили родное село Артема Рябчука. Там все отзываются о парне только с хорошей стороны.

Его соседка рассказала, что парень был спокойным, тихим, не употреблял алкоголь, не курил и сам очень хотел пойти в армию.

Артем рос в полной религиозной «нормальной» семье, имеет сестру. Отец скончался около пяти лет назад.

Нацгвардиец учился в одной из местных школ Бросковского сельского совета. Староста села Светлана Москвич рассказала, что парень был из семьи верующих. Его отец скончался в 2018 году. От случившегося все жители села в шоке.

Предварительно, Артему Рябчуку грозит пожизненное заключение.

Напомним, что сегодня, 27 января, в 3:40 ночи военнослужащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук устроил массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, который охранял.

Среди жертв стрелка как его сослуживцы, так и работница завода. Сейчас известно о 10 жертвах. 5 из них умерли. Это 4 нацгвардейца и 1 сотрудница Южмаша.

У себя в facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о состоянии здоровья раненых. По его информации жизням двух из них угрозы нет, а вот трое, в том числе 22-летняя девушка — в критическом состоянии.

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