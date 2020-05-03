Новый закон о финмониторинге: переводы, пополнение карт, открытие счетов

С 28 апреля в Украине вступил в силу новый закон в сфере финансового мониторинга. Он направлен на предотвращении и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а некоторые его нормы уже наделали много шума. Ведь документ ужесточает ряд привычных правил денежных переводов, операций по банковским счетам и расчетов в интернете. «Одесская жизнь» разбиралась в новом законе.

«Пятитысячный» порог

Главное правило нового закона – при платежах либо переводах на сумму свыше 5 тысяч гривен вас должны идентифицировать – с помощью паспорта, либо банковской карты. До этого через терминал банка можно было пополнить любую карту на 15 тысяч гривен. Теперь, если вам кто-то пополняет карту наличными через терминал, то это можно будет сделать только на сумму до 5 тысяч гривен.

Если нужно пополнить карту на сумму более 5 тысяч гривен, придется или разбивать перевод на несколько (чтобы каждый был меньше 5 тысяч), или делать перевод с идентификацией того, кто вносит деньги. Как поясняют в НБУ, сделать это можно через кассу банка, где плательщик предоставляет свои паспортные данные и идентификационный код, либо через терминал, который определит плательщика по его банковской карте.

При этом Нацбанк разъясняет, что ограничение на 5 тысяч гривен не распространяется на платежи между счетами, в том числе на переводы средств с карты на карту в системе Приват24 и аналогичных системах других банков.

– Переводы между карточками граждан будут осуществляться, как и ранее, поскольку владельцы карты уже идентифицированы банками и никаких дополнительных идентификаций не требуется, – заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Но есть и исключения. Без ограничений по сумме и без идентификации до сих пор можно платить:

за коммунальные услуги;

по штрафам;

налоговые платежи;

кредитные платежи.

Как быть с переводами?

Для операций с денежными переводами, в целом, мало что изменится, но, если вы отправляете перевод на сумму менее 5 тысяч гривен. Если денег больше, то у вас два варианта:

Вы предоставляете свою банковскую карту, что позволит определить вас как плательщика, и дальше вы вносите любую сумму, которая не превышает порог финмониторинга (400 тысяч гривен). В кассе банка вы вместе с деньгами предоставляете паспорт и идентификационный код. Также возможно придется заполнить анкету с данными о себе.

По сути такие же варианты действуют и для пополнения чужой карты – через терминал или банковского оператора.

Коротко о важном

Можно ли пополнить чужую карту на 5000 грн?

Да, это можно сделать в банковском терминале без идентификации себя.

Можно ли пополнить свою карту на сумму более 5 тысяч гривен?

Да, это можно сделать несколькими способами. Первый – через кассу банка с паспортом и кодом. Второй вариант – через терминал, куда вы вставляете свою карту и вводите пин-код. Таким образом, вы фактически подтверждаете, что вносите на свою карту свои наличные средства.

Как будут работать небанковские терминалы?

Терминалы, которые не принадлежат банкам, будут принимать суммы наличными размером до 5000 грн. Раньше они принимали до 15 тысяч грн.

Можно ли получать «левые» доходы на карту?

Можно, только если ваш работодатель или контрагент имеет деньги на счету. Для этого ему достаточно перевести деньги со своего счета на ваш. Второй вариант – разбивать наличный платеж на несколько, забрасывая его вам на разные счета суммами до 5 тысяч гривен за раз. По закону в следующем году вам нужно будет подать налоговую декларацию и уплатить с этой суммы налог на доходы физлиц, а также военный сбор. Правда, банки не следят за тем, чтобы вы это делали.

«Следят» за богатыми

Законом вводится понятие «риск-ориентированного подхода» при оценке операций клиентов. Их будут проверять более придирчиво. Речь идет о тех, кто может проводить операции на большие суммы – политиках, олигархах. Операции обычных людей – студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и «белого» бизнеса, который платит налоги – будут проверять меньше.

При этом новый закон предусматривает, что увеличиваются предельные суммы финансовых операций, подлежащих обязательному мониторингу. Раньше банки в обязательном порядке сообщали в Госфинмониторинг о всех операциях от 150 тысяч гривен, а среди оснований для этого было аж 17 признаков. Новый закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тысяч и уменьшает список признаков «сомнительных» операций. Теперь их всего четыре:

операции с наличными от 400 тыс. грн.; перевод денежных средств без открытия счета и за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают «в антилегализационной сфере», как например, Северная Корея.

Теперь банк будет обязан запросить данные о происхождении средств и документы:

налоговую декларацию;

справку о зарплате;

контракт о выполнении работ/поставке товара;

договор о купле/продаже актива (квартира, машина, акции и пр.);

документ о вступлении в наследство и пр.

Если документы не будут предоставлены, то банковская операция будет приостановлена до выяснения, а средства заморозят на счете.

Кроме того, существенно расширен перечень субъектов первичного финмониторинга, то есть тех, кто фактически проводит идентификацию клиента. Теперь следить за движениями средств клиентов будут почтовые операторы, риэлторы, юристы, представители игорного бизнеса и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги.

Как платить на почте и в интернете?

Вместе с новым законом начали действовать и новые правила расчетов за товары, купленные дистанционно, и дороже 5 тысяч гривен.

Например, продавец отправил вам велосипед за 10 тысяч, а вы должны оплатить его после получения. В этом случае у вас два варианта. Первый – оплатить товар картой. Второй – вы платите наличными, но вам нужно будет показать паспорт.

Это подтвердили и компании «Новой почты». Чтобы забрать дорогую посылку, придется пройти полную верификацию: предоставить паспорт и идентификационный код. Если этого не сделать – посылку не выдадут.

– Мы следим в сети за общей стоимостью полученных посылок в день. Если утром получите посылку на 2,5 тысячи грн. – у вас документ не попросят. Но если вечером придете еще за одной посылкой снова на 2,5 тысячи грн., то уже придется предоставлять документы, и мы внесем все данные в свою систему. Это достаточно сделать один раз. Если хотите сохранить анонимность, то забирайте посылки в разные дни. Мы отслеживаем операции за сутки, – рассказали «Стране» в контакт-центре «Новой почты».

Открыть счет, не выходя из дома

Законом также вводится дистанционная идентификация. Отныне, чтобы открыть счет в банке, не нужно идти в отделение. Подтвердить свою личность можно или через видеосвязь, или через систему BankID, а также по инструкциям конкретных банков.

— Варианты дистанционной KYC будут разные: BankID, электронная подпись, видеотрансляция, дистанционное считывание данных через NFC, платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента, — уточнила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Фото: Слово про Слово

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