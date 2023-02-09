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«Аскания-Нова»: кто обитает в украинском заповеднике международного значения

«Аскания-Нова»: кто обитает в украинском заповеднике международного значения

«Аскания-Нова» расположена на юге Херсонской области. Ее часто называют дендрологическим заповедником национального и международного значения. У этого места очень интересная история и много неповторимых уголков, которые населены уникальными растениями и животными.

История возникновения заповедника «Аскания-Нова»

Аскания-Нова. Административный комплекс

Аскания-Нова. Административный комплекс

Земли заповедника при императоре Николае I купил немецкий герцог Фридрих Ангальт-Кетгенский из династии Асканиев.

После смерти герцога Аскания-Нова была продана овцеводу Фридриху Фальц-Фейну, который в 1828 основал на ее территории заповедник. Он начал собирать интересные экземпляры флоры и фауны со всего мира.

Уже к концу XIX века слава об Асканийском зоопарке, где животные содержались без клеток, разлетелась по всей Европе. Тогда здесь обитали 208 видов птиц и 52 видов копытных – обитателей Евразии, Африки, Америки и Австралии. По тем временам это была уникальная коллекция.

В 1914 году заповедник посетил даже император Николай II, который по легенде, благословил его земли. Он особо отметил заслуги Фальц-Фейна, которого, к слову, ученые всего мира прозвали «Асканийским Дарвином» и «первым экологом».

Фридрих Фальц-Фейн собирал растения и животных в заповеднике в течение 42 лет — до 1916 года. После революции «Аскания-Нова» перешла в собственность государства, в которой находится и по сей день. Сейчас это старейший и самый большой степной биосферный заповедник в Европе. В 2008 году он вошел число «Семи природных чудес Украины».

Ботанический парк полон жизни и летом, и зимой

Ботанический парк в заповеднике Аскания-Нова

Ботанический парк в заповеднике Аскания-Нова

На территории дендрологического заповедника «Аскания-Нова» посетителей, прежде всего, встречает огромный ботанический парк. Здесь можно увидеть деревья и кустарники всех климатических зон. Среди них преобладают обыкновенный ясень, белая акация, гладкий вяз, западный каркас, западная туя, дуб и можжевельник. Из трав чаще всего встречаются безостый костер, луговой мятлик, сборная ежа, заячий ячмень, лимонная мята, глухая крапива, чистотел, чина. А весной здесь пышно цветут ландыши, фиалки, барвинки, подснежники, пролески и т. д.

В парке очень много птиц. Здесь вьют гнезда кукушки, иволги, зеленушки, коноплянки, черноголовые овсянки, синицы, сорокопуты, мухоловки, славки, соловьи и другие красивые певчие птицы. В парке можно встретить также редких венценосных журавлей и казарок.

В искусственных озерах парка плавают многочисленные лебеди и утки. Но особенно восхитительное зрелище эти водоемы представляют зимой. В них собираются тысячи птиц, которых привлекает незамерзающая вода и прикормка. Говорят, что здесь находят пристанище малочисленное пернатое население краснокнижных дроф со всего юга Украины, а лебединое парковое озеро просто превращается в разноцветный плавающий птичий ковер.

Зоопарк содержит зверей из Азии, Европы, Африки, Америки и Австралии

Аскания-Нова — африканские антилопы

Аскания-Нова — африканские антилопы

Дальше от входа в заповеднике «Аскания-Нова» на площади больше 30 квадратных километров расположен зоопарк. Здесь в огромных вольерах в полу вольном состоянии живут зебры, буйволы, олени, южноамериканские верблюды, индийские и африканские антилопы, олени, страусы.

Интересно, что зоопарк первым в мире получил чистокровных лошадей Пржевальского (в 1889—1904 годах сюда было доставлено 12 молодых особей) и первым начал их размножение в неволе. Дело шло настолько успешно, что в конце 1970-х годов по просьбе монгольского правительства на прародину, в пустыню Гоби, отправили небольшое стадо для восстановления в природе этого редкого вида копытных.

Одним из основных видов животных в зоопарке являются антилопы. В нем собраны практически все интересные виды – канна, гну голубой, белобородый, белохвостый и др. Белохвостый гну принадлежит к исчезающему виду, подлежащему особой охране. Кстати, характер у него очень злобный. Это делает гну опасными не только для человека, но и для антилоп. А рядом с гну живут милые и добродушные канны — самые крупные из африканских антилоп. Они стали настолько домашними, что даже позволяют себя доить. Всего в зоопарке содержат более тысячи зверей из Азии, Европы, Африки, Америки и Австралии.

Чудесно обустроились и прижились в зоопарке также многочисленных птицы, среди которых — попугаи, фазаны, огари, фламинго и редкостные птицы-секретари.

Степь в заповеднике полна редких растений

Аскания-Нова — степь

Аскания-Нова — степь

И наконец, за зоопарком раскинулась огромная целинная ковыльная степь. Это единственный в Европе уголок, которого никогда не касался плуг. В нем растут уникальные ковыли, среди которых ковыль украинский Лессинга и волосистый, исчезнувшие на всей территории Евразии.

Ковыли сейчас являются редкостью и для нашей страны. Между тем, раньше они были весьма распространенными и любимыми народом травами, которые овеяны древними мифами и легендами. Ковыль называли шелковой травой, защитницей, но, в то же время, считали символом скорби и печали. Говорят, что в древности в одной битве с варягами полегло много русичей. На месте их смерти выросла трава с «седой», как от скорби, головой. С той поры и повелось: погибнет воин в сече за землю родную, ляжет в нее костьми — вырастает еще одна седая травинка, стоит да плачет под ветром. Как бы там ни было, но фактом является одно: ковыльное поле — невероятно красиво и загадочно.

В асканийской степи можно встретить и другие редкие растения: тюльпаны Шренка, тюльпан скифский, лук Регеля, василек Талиева и другие.

В густых травах пасутся ламы, шотландские пони, зебры, буйволы, бизоны, а также другие парнокопытные животные. Кроме того, можно увидеть множество ласк и лис.

Большой Чапельский под — уникальная природная впадина

Аскания-Нова. Большой Чапельский под

Аскания-Нова. Большой Чапельский под

Как бы отдельным островком в степи расположился Большой Чапельский под — уникальная впадина, которая находится ниже уровня моря. Она периодически заполняется талыми водами и поэтому может похвалиться невероятным разнообразием флоры и фауны.

На этом участке заповедника больше всего цветочных растений — 368 видов. А в самой глубокой части пода произрастают растения гидрофиты, которые не боятся круглогодичного затопления почвы. Среди них — редчайший звездоплодник частуховидный

На территории пода в условиях, приближенных к естественным, обитает множество диких копытных с разных континентов. Круглый год сюда на водопой приходят бизоны, сайгаки, лани, лошади Пржевальского, туркменские куланы, ослы, олени, муфлоны, двугорбые верблюды. Летом сюда выпускают ватуси, антилоп канна, кафрских буйволов, гну, нильгау, зебр и гаялов. Когда практически все эти виды животных собираются на водопой и отражаются в зеркале воды, картина получается поистине фантастическая.

Осенью в центре пода собирается большое количество перелетных птиц. Разные виды уток, стаи журавлей, серых гусей, куликов делают здесь передышку, чтобы собраться с силами и лететь дальше — в теплые края.

Немного цифр по обитателям заповедника

На территории дендрологического заповедника «Аскания-Нова» можно встретить 500 видов высших растений и более 3000 видов животных.

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Анна Войтко ПРОФИЛЬ

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