У Тарутинські степи завезли 8 ланей та 20 куланів: згодом їх випустять у дику природу (відео)

20 травня 20 куланів та 8 ланей європейських прибули до Тарутинського степу на півдні Одеської області. Тварин оселили у тимчасовому вольєрі, пізніше вони будуть випущені в дику природу.

Про це повідомляє Rewilding Ukraine.

Після 30-тиденного карантину тварини приїхали з Біосферного заповідника «Асканія-Нова», щоб відновити популяції диких травоїдів, що колись населяли Тарутинський. Восени або на початку наступного року тварини будуть випущені із вольєру у дику природу та вільно бродитимуть степом, повертаючись до середовища, в якому вони існували кілька сотень років тому. Природний випас допоможе підвищити біорізноманіття регіону, зменшити ризик пожеж та сприятиме розвитку екологічного туризму.

Тарутинський степ має статус ландшафтного заказника місцевого значення і є однією з небагатьох майже недоторканих степових територій, що залишилися в Україні та й по всій Європі. Як і всі степи, він характеризується великими трав’янистими рівнинами і є домівкою для багатьох зникаючих видів. Якби не було втручання людини, його б населяли стада диких травоїдних тварин, таких як кулан, антилопа сайгак та олені. Зараз ці види зникли зі степу, головним чином через полювання.

– Цей випуск кулану – перший крок довгострокової програми реінтродукції в рамках ревайлдинг ініціативи в регіоні дельти Дунаю, метою якої є створення тут до 2035 року життєздатної вільної популяції від 250 до 300 куланів. Окрім Тарутинського степу ми плануємо повернути кулана на Жебріянську гряду поблизу м. Вилкове, – коментує Михайло Нестеренко, виконавчий директор RewildingUkraine. – Їх випас дозволить тримати траву короткою, що принесе користь таким тваринам, як ховрах та степовий бабак, та зменшить ризик пожеж за рахунок зменшення надлишкової рослинності.

Хоча за ними наглядатимуть, кулани та лані зможуть підтримати себе самі в огородженому вольєрі, на території якого є невелика водойма та ділянка лісу. Деякі тварини будуть оснащені GPS передавачами, що дозволить команді RewildingUkraine стежити за їх місцезнаходженням та надалі контролювати та аналізувати їх поведінку.

Нагадаємо, ми писали про те, що у ландшафтий заказник в Одеській області поселять куланів

Фото: RewildingUkraine

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