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Архитектурные тайны Одессы: чем уникален особняк Михаила Толстого – Дом ученых

Архитектурные тайны Одессы: чем уникален особняк Михаила Толстого – Дом ученых

Одно из самых красивых зданий в Одессе — особняк графа Михаила Толстого, который мы знаем как Дом ученых. Это единственный дворянский особняк в городе, который до наших дней сохранил стиль и большую часть внутреннего убранства.

Рецепты

Одновременно со строительством Сабанеева моста рядом началось строительство дома для гвардии штабс-ротмистра помещика Николая Хорвата. Считается, что архитектором, который построил для него этот особняк, был Георгий Торичелли.

В 1850-е годы дом значительно перестроили, и авторами проекта были архитекторы Луи Оттон и Иван Даллаква. Задуманные переделки касались в основном интерьеров — их планировалось сделать более роскошными, соответствующими духу времени. В это же время появились кованые крыльцо и ограда. Вскоре Хорваты продали дом греческому генеральному консулу Павлу Цицинни, а к последнему владельцу графу Михаилу Толстому особняк перешел в 1871 году.

Страстный коллекционер живописи, Толстой решил построить рядом с особняком отдельное здание художественной галереи. Для этого он пригласил известных австрийских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера. Кстати, именно Толстой рекомендовал их для участия в конкурсе на постройку оперного театра в Одессе.

дом ученых

Строительные работы картинной галереи велись также при участии архитектора Шеврембрандта. Как материал для отделки фасада он использовал прессованный бетон, а декоративные детали были заказаны известному скульптору Луиджи Иорини.

Что касается внутренних помещений самого особняка, то их отделка поражает роскошью. Например, стены Шелковой гостиной были обиты тканью, которую специально подбирали в цвет перевязи ордена Святослава, которым был награжден Михаил Толстой. Имеет свою «архитектурную» историю и Мраморная гостиная: она отделана уникальным камнем, который якобы по заказу и при финансовой поддержке графа изобрел гениальный одесский мастер-каменщик.

Источники: all.archodessa.com, otdyhaem.com.ua

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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